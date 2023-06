Innrømmer å ha løyet om utroskapsskandalen

De siste månedene har «Vanderpump Rules»-utroskapsskandalen mellom Tom Sandoval (41) og Raquel Leviss (28) preget både amerikansk presse og sosiale medier.

I mars kom det nemlig frem at Sandoval og Leviss hadde hatt en syv måneder lang affære bak ryggen til Sandovals kjæreste, og Leviss sin bestevenninne, Ariana Madix (38).

De siste ukene har «reunion»-episodene gått på TV, hvor casten fra «Vanderpump Rules», i tillegg til alle tre partene involvert i utroskapsskandalen, møtes for første gang for å diskutere sesongen.

UTRO: Tom Sandoval var utro mot kjæresten og samboeren Ariana Madix. Paret hadde vært sammen i ni år. Her avbildet sammen på rød løper i 2021. Foto: AFP/Rich Polk

Det har lenge blitt spekulert i at det vil komme en eksplosiv avsløring i sesongavslutningen til serien.

I den tredje og siste «reunion»-episoden natt til torsdag, kom det frem.

– Jeg klarer ikke lyve mer, sier Leviss gråtkvalt i et intervju med produksjonen.

Obs! Spoiler. Denne artikkelen inneholder spoilere fra den siste episoden i sesong 10 av «Vanderpump Rules», som du kan se på TV 2 Play.

Løy om flere detaljer

I løpet av reunion-episodene har både Sandoval og Leviss fortalt sin side av utroskapsskandalen. Dette var første gang Leviss møtte bestevenninnen Madix ansikt til ansikt.

Da Madix konfronterer Leviss med hva hun har gjort, holder hun ikke tilbake. Hun skjeller ut Leviss på flere, brutale måter:



– Jeg ønsker deg det verste for resten av ditt liv. Du er motbydelig. Du er et jævlig menneske.

Se den heftige konfrontasjonen i videovinduet under:

I resten av episoden forteller Leviss og Sandoval hvordan affæren startet, hva som skjedde da de hadde sex for første gang, i tillegg til å innrømme at de var forelsket i hverandre.

En såkalt «reunion»-episode er normalt for realityprogrammene som går på den amerikanske TV-kanalen Bravo. Og etter «reunionen» er spilt inn, avsluttes episoden.

I sesongavslutningen til «Vanderpump Rules» derimot, avsluttes episoden med et intervju Leviss skal ha gjort seks dager etter «reunion»-episoden ble spilt inn.

FERDIG: Madix gjorde det klart under reunion-innspillingen at hun aldri ønsker å se kjæresten Tom Sandoval igjen. Foto: Skjermbilde «Vanderpump Rules»/HayU/TV 2 Play

Her avslører hun at paret skal ha løyet om flere detaljer, i tillegg til tidslinjen til affæren.



– Det er viktig for meg å fortelle sannheten. Jeg har løyet veldig mye. Det verste som kunne skje, har allerede skjedd, så hvorfor ikke bare være ærlig.

En i produksjonen spør deretter hvorfor Leviss valgte å lyve helt frem til nå. Leviss forklarer at hun og Sandoval ønsket å skåne Madix fra visse detaljer, men at hennes dårlige samvittighet spiser henne levende.

Knekker sammen etter innrømmelse

Den første løgnen Leviss avslører, var at paret hadde hatt sex mer enn én gang i fjor sommer, slik de hevdet i «reunion»-episodene.

Affæren var nemlig i full gang under hele innspillingen, og startet for fullt da «Vanderpump Rules»-casten var i Mexico for et bryllup.

På dette tidspunktet var Sandoval og Madix fortsatt kjærester og samboere, og bodde på samme hotellrom.

Deretter avslører Leviss at hun møtte familien til Sandoval ved flere anledninger før affæren ble kjent, og at familien visste om forholdet.

VENNER I FLERE ÅR: Madix og Sandoval hadde vært venner med Leviss i flere år. Her avbildet sammen på rød løper i 2018, med «Vanderpump Rules»-profilene Scheana Shay og James Kennedy. Kennedy eks-forloveden til Leviss, og tidligere venn av Sandoval. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

– Jeg har hatt veldig dårlig samvittighet. En stor del av meg har lenge villet fortelle henne hele sannheten, og skyldfølelsen har spist meg levende, sier 28-åringen med skjelven stemmen.

Etter å ha avslørt å ha løyet om tidslinjen, presser produksjonen henne om én siste detalj, som hun først nekter å svare på.

– Jeg føler meg helt isolert. Så om jeg kaster Tom under bussen nå, så har jeg virkelig ingen igjen i livet mitt, sier hun til produksjonen.

Under «reunion»-innspillingen ble paret nemlig grillet på om de hadde hatt sex i huset som Sandoval og Madix delte, noe de nektet for. Dette viser seg å ha vært en løgn, ifølge Leviss.

KNEKKER SAMMEN: Leviss knekker fullstendig sammen i episoden, da hun forteller sannheten om affæren med Sandoval. Foto: Skjermbilde «Vanderpump Rules»/HayU/TV 2 Play

28-åringen innrømmer gråtkvalt at hun hadde sex med Sandoval en helg da Madix var bortreist.

– Dette er den ene løgnen vi har blitt enig om å holde, forteller hun, tydelig opprørt.



Grunnen til at Madix var bortreist, er også grunnen til at Leviss blir såpass lei seg. Madix hadde nemlig reist hjem for å gå i begravelsen til bestemoren.

– Det er forferdelig nok å ha sex med noen sin kjæreste, i deres eget hjem. Det er enda verre når de er bortreist for en begravelse, sier Leviss gråtkvalt før episoden avsluttes.

I sommer starter innspillingen til den 11. sesongen av «Vanderpump Rules». Verken Leviss, Sandoval eller Madix har bekreftet at de kommer tilbake til serien.

