Inngikk en avtale sammen for Torpet kjendis: – Skal ta hevn

Tirsdag er det premiere på Farmen kjendis og det parallelle programmet Torpet kjendis.

Ingeborg Myhre (47), Eli Kari Gjengedal (51) og Erik Sæter (26) er trioen som setter i gang på Torpet-gården. Samtlige har vært med på Farmen kjendis tidligere, og er sultne på revansj.

Men én av deltakerne har et spesielt ess i ermet.

Bestevenninner og sjelevenner

Myhre og Gjengedal kjente hverandre godt fra før av.

– Vi er jo bestevenninner og jeg vil si sjelevenner. Det var kjærlighet ved første blikk da Eli Kari og jeg møtte hverandre, sier Myhre når TV 2 møter duoen på premierefesten.

SJELEVENNER: Ingeborg Myhre og Eli Kari Gjengedal har vært bestevenner lenge. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I første episode av Torpet kjendis ankommer de gården sammen på hest og kjerre, med et glass sprudlende i hånda.

– Vi har en kjempefordel. Du får to for prisen av én med oss. Vi er en duo, så vi skal hjelpe hverandre med å komme videre, avslører Myhre i episoden og legger til:

– Vi har jo lagt en plan i og med at jeg er så sulten på revansj. Det betyr så mye for meg. Eli Kari støtter meg, så jeg er så heldig.

– Jeg skal ta hevn og revansj

Bakgrunnen for avtalen er Myhre sin forrige deltakelse i 2017.

– Da jeg var med på Farmen kjendis, så hadde jeg det ikke så veldig bra hjemme og barna mine var veldig små. Jeg hadde lyst til å trekke meg nesten hver uke.

Da hun havnet i tvekamp den gang, bestemte hun seg for å tape med vilje.

PREMIERE: Torpet kjendis og Farmen kjendis 2023 er i gang. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg har angret helt ærlig hver eneste dag siden. Det er det dummeste jeg gjorde. Jeg har lyst til å vinne hele greia – jeg skal ta hevn og revansj, sier Myhre i episoden.

Derfor inngikk duoen en avtale denne gang.

– Irriterte på hverandre

Myhre forteller til TV 2 på premierefesten at planen deres gikk ut på å få henne til finalen.

– Eli Kari skulle hjelpe meg med det og eventuelt da gå i kamp for meg, så jeg komme meg lengst mulig, forklarer hun.

Gjengedal og Myhre forteller dog at gårdseventyret ikke gikk knirkefritt for de to bestevennene. For underveis endte de opp i en diskusjon som følge av planen.

– Vi var litt irriterte på hverandre, men ikke mye, kan Gjengedal avsløre.

I dag er vennskapet fremdeles godt bevart.

