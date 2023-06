«Innebandykrigerne»-Bjørn (199 cm): – Jeg har høydeskrekk herfra til månen

Skuespiller Bjørn Myrene (43) – kjent fra «Innebandykrigerne», «Familien Lykke» og «Vikingane» – skal bruke sommerferien på å utfordre seg selv.

I slutten av juli skal han, sammen med tre-fire venner, gå Trolltunga på Vestlandet – en fjelltur som tar omtrent et halvt døgn og som får deg 1100 meter over havet.

TROLLTUNGA: Bjørn Myrene skal utfordre høydeskrekken sin og gå opp til Trolltunga på Vestlandet i sommer. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

– Det var noen bekjente som foreslo det. Det er en veldig stor utfordring. Og så er det er jo fantastisk natur. Det blir gøy å gjennomføre, sier Myrene til TV 2.

Paradoksal frykt

Selv om Myrene rager høyere enn snittet med sine 199 centimeter, lider han av høydeskrekk. Dette i seg selv kan virke litt paradoksalt. Turen får derfor et ekstra lag med spenning for skuespilleren fra Bø i Vestfold og Telemark.

– Jeg har en høydeskrekk herfra til månen, og så tenkte jeg at det hadde vært gøy å utfordre den.

Han beskriver høydeskrekken som en ubehagelig tiltrekningskraft mot stupet.

– Det er som om du blir dratt ut, og som nesten gjør at du vil hoppe – uten at det er noe depressivt bak det. Men du kjenner en dragning. Jeg vil overvinne noe der. Det er et fint mål.

Slik blir sommerferien til «Innebandykrigerne»-stjernene:

Gode tilbakemeldinger

I tiden før sommerferiestart, er Myrene travel med innspillingen av den nye «Innebandykrigerne»-sesongen.

Han tror seerne som likte første sesong vil kose seg enda mer når sesong 2 kommer i 2024.

– Seerne kan forvente mye av det de fikk oppfylt i første sesong, bare enda mer gøy og enda mer alvor. Ting blir tatt seriøst, men det er humor rundt det.

ELSKVERDIG KARAKTER: Bjørn Myrene har fått mye skryt for måten han portretterer karakteren «Kevin Evensen». Foto: Salto Film og Fjernsyn

Den kritikerroste «Innebandykrigerne»-serien er skapt av Steffan Ludvigsen og Espen PA Lervaag. Sistnevnte har mottatt mange gode tilbakemeldinger om Myrenes karakter «Kevin» – den litt stakkarslige, selvutslettende fyren med det store hjertet.

– Det har vært mange tilbakemeldinger på Kevin Evensen-karakteren. Det er en karakter mange kjenner seg igjen i. De som kanskje er glade i å drive med sport, men som ikke er kjempeflinke. De finnes, sier Lervaag.

Myrene har selv mottatt mange klapp på skulderen for innsatsen i serien.

– Folk skriver kjempefint om tilhørighet og sånn. Det er humor, men jeg har tatt det seriøst. Det er noe mer enn bare humor rundt, fordi det er et alvorlig tema. Vi fleiper med det, men det er en genuin historie der som mange kjenner seg igjen i. Det er utrolig fint.

Den første «Innebandykrigerne»-sesongen er tilgjengelig på TV 2 Play.