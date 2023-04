Innboksen eksploderte da hun ble verdensmester:

May Tømmervold (42) har tilbragt over 15 år i Forsvaret. CV-en er fyldigere enn de fleste. Da hun fylte 34, valgte hun å tre ut av militæruniformen, til fordel for verneutstyr, oksygenflasker og brannslanger.

Hverdagen som brannkonstabel trives hun godt i – så godt at hun også bruker omtrent all sin fritid på å konkurrere i yrket, nemlig konkurransegrenen brannsport.

Tilfeldighetene skulle ha det til at hun håver inn meritter fra hele verden.

Koste hva det koste ville

Når TV 2 møter Tømmervold sitter latteren løst. Det er lite som indikerer at den blide trønderen en gang har vært sjenert, slik hun beskriver seg som barn.

Men målrettet – det har hun alltid vært.

– En dag, ut av det blå, så jeg to jagerfly som fløy over hustakene våre i Trondheim. Det så dritkult ut, tenkte jeg. Det har jeg lyst til.

Fra den dagen bestemte hun seg. Tømmervold skulle inn i Forsvaret, koste hva det koste ville.

I videoen under er et utdrag av intervjuet med den råsterke kvinnen.

Fra befalsskolen til helikopterskytter

Befalsskolen i Kavaleriet, Telemarkbataljonen, skytter på helikopter, flere utenlandsopphold. 42-åringen ser tilbake på mange år med kule jobber, slik hun beskriver selv. I over 15 år jobbet hun i ulike avdelinger innenfor Forsvaret.

– Jeg syntes jeg hadde verdens beste jobb, da jeg jobbet som skytter på helikopter i Rygge. Jeg fikk jo fly, drive med skyting. Jeg var med på masse spennende operasjoner, fikk dra til Afghanistan i utenlandstjeneste, trente med spesialjegere og beredskapstroppen i politiet, forteller hun engasjert.

Men spennende oppdrag og fine dager med kollegaer måtte til slutt ta slutt. Da hun nærmet seg 35 måtte hun ta et valg om hun ville fortsette i Forsvaret, eller gjøre noe helt annet.

Alternativene i Forsvaret fristet lite. Dermed måtte hun gruble – lenge.

På veien var hun blant annet innom ambulansearbeider. Selv om motivasjonen ikke var helt til stede, vil hun gi det et forsøk. Da hun skulle gjennomføre et utrykningskurs, slo det henne i ansiktet.

Kastet alle planer på båten

– Kurset var i regi av Kongsberg Brann og Redning. Det var først da, når jeg trappet inn på brannstasjonen, at jeg begynte å se på brannbilene. Det så litt kult ut, sier hun og smiler bredt.

Hun forklarte instruktørene hva hun drev med, hvorpå de spurte: «Hvorfor skal du ikke bli brannkonstabel istedenfor?» Da var hennes umiddelbare tanke:

– Nei, jeg kan jo ikke bli det. Jeg er ikke sterk nok til den jobben. Det er jo bare svære mannfolk som er brannkonstabler, eller brannmann.

HARDTARBEIDENDE: May Tømmervold har prøvd mange yrkesveier. Hun er glad for at hun endte i brannvesenet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

42-åringen slo nesten fra seg tanken, men instruktørene ga seg ikke. De viste henne rundt på stasjonen og i brannbilene, tok henne med på øvelser og fortalte hvordan hverdagen så ut.

– Jeg var helt frelst. Jeg syntes det var dødskult. Så kom jeg hjem til mannen min og sa: «Yes, jeg skal bli brannkonstabel». Da var dét målet, og det var ikke noe tvil. Da var det bare å kaste alle andre planer på båten, og gå «all in».

Et halvt år etter fikk hun jobb som brannkonstabel. I dag jobber hun ved Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Treningsskrekk

Helt siden Tømmervold kom inn i Forsvaret, har hun stort sett jobbet i såkalte mannsdominerte yrker. Tidvis var hun den eneste kvinnen i avdelingen. Der merket hun den fysiske forskjellen fra kollegaene.

– Jeg drev ikke med trening da jeg var yngre. Jeg hadde egentlig kjempeskrekk for gym og treningssenter. Jeg syntes det var helt grusomt. Men jeg syntes det var kjedelig å henge etter gutta, for jeg var den eneste dama på befalsskolen – og oppigjennom nesten hele tiden i Forsvaret, forteller hun.

Da hun på et tidspunkt skulle ta fatt på flygerdrømmen, måtte hun ta fysiske grep for å nå kravene. Da oppdaget hun treningsgleden. Tanken om at hun ikke var sterk nok som brannkonstabel, innser hun i dag at bare var tull.

– Jeg var jo egentlig godt nok trent på det tidspunktet, men det er aldri noen ulempe å være bedre trent, sier hun og smiler.

I FYR OG FLAMME: May Tømmervold befinner seg ofte i farlige situasjoner, men holder hodet kaldt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

For å komme gjennom nåløyet som brannkonstabel, blir ikke kjønn vektlagt. Alle konkurrere på samme vilkår.

– Det betyr at du må være minst like sterk, for det er samme fysiske krav. Skal du hevde deg i toppen, må du også over minimum.

Etter å ha funnet treningsgleden i Forsvaret, begynte hun å trene mer spesifikt for å nå målene. Da var det særlig én ting som ble utfordrende.

– Det som var spesielt vanskelig var push-ups med 23 kilo. Det var tungt. Første push-upen gikk rett i gulvet. Men så tenkte jeg: «Ok, dette må jeg jobbe med». Da var det bare å legge én og én kilo på ryggen, helt til jeg fikk de kiloene jeg skulle ha, og antall repetisjoner. Det var målrettet trening hele veien.

«Det her kan jeg gjøre bedre»

Den målrettede treningen kom godt med, og tok kanskje litt av på veien, skal vi tro Tømmervold.

Selv om hun syntes det var gøy med fysisk trening, har hun aldri vært et konkurransemenneske. I 2015 var hun med på en brannmesse som skulle snu helt om på konkurranseinstinktet hennes.

– Det foregikk en konkurranse i brannsport. Jeg stod og kikket på den, også så jeg et par damer som konkurrerte. Da tenkte jeg: «Herregud, det her kan jeg gjøre bedre», forteller hun og ler.

Hun bestemte seg for at neste gang messa skulle arrangeres, skulle hun være med. Vel hjemme satte hun i gang å trene.

En dag, mens hun herjet med dukker og slanger i alle retninger, kom det en pensjonist bort til henne med et forslag som skulle gi mersmak.

«Den ultimate brannkonstabel»

«World Police and Fire games» er det nest største idrettsarrangementet i verden, etter sommer-OL.

– Det er kjempestort, men jeg hadde aldri hørt om det. Det er ikke så mange tilskuere, men masse deltakere – nærmere 14.000 på det meste, forklarer Tømmervold.

Blant utallige grener var «the ultimate firefighter» – den ultimate brannkonstabel. Uredd meldte Tømmervold seg på, og i 2017 reiste hun over dammen og konkurrerte i Los Angeles.

– Jeg var dritnervøs, herregud. Jeg holdt på å pisse på meg, sier hun og flirer når hun tenker tilbake på det.

Med seg hadde hun ektemannen, en støtte som har vært uvurdelig.

– Jeg kaller han bare «donkey'n», jeg, sier hun og ler.

– Han bærer bagasjen min, han er manager, bestiller turer, billetter og ordner alt. Reiseleder, heiagjeng og har stålkontroll på alt av tider. Når jeg skal springe, hvor fort jeg springer, mellomtider – absolutt alt. Han er helt super.

Tross nervøsiteten vant Tømmervold konkurransen. Da eksploderte responsen.

TUNGE ØVELSER: I verdensmesterskapet gjør May Tømmervold flere øvelser som har sammenheng med jobben som brannkonstabel. Her viser hun frem en øvelse som handler om å bruke denne slegga. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Nyttig plattform

– Da jeg kom hjem, la jeg ut på Instagram at jeg hadde vært med og vunnet. Da fikk jeg masse meldinger om at jeg måtte være med flere konkurranser. «Hæ, er det enda flere?», tenkte jeg.

Instagram skulle vise seg å bli en viktig plattform. I dag har Tømmervold nærmere 90.000 følgere på profilen «MayTimber».

– Jeg lurer hver dag på: «Hva i alle dager?» Hvorfor gidder folk å følge meg, liksom?

Da hun fikk jobb i brannvesenet ble hun mer engasjert, og gjorde profilen sin åpen for alle som ønsket å få et innblikk i hverdagen til en brannkonstabel.

– Jeg syntes det var veldig lite og ulik informasjon, og vanskelig å finne ut av. Det var ikke en bestemt «oppskrift» eller fasit.

Fordi hver enkelt brannstasjon har hvert sitt opptakskrav, ble jungelen enda større å navigere seg frem i. Da hun fikk jobben, hadde hun lyst til å vise frem hva de faktisk gjorde på jobb – annet enn å slukke branner.

– Da startet jeg å legge ut litt øvelser, hva vi holdt på med, utstyret vi brukte og slike ting. Det ballet på seg, og traff sikkert på noen hashtagger og slikt, sier hun og ler.

MUSEKLBUNT: May Tømmervold er sterkere enn de fleste, og hadde ikke problemer med å klare de fysiske opptakskravene i verken Forsvaret eller brannvesenet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Slik oppdaget hun brannsport-miljøet. Plattformen bruker hun også til å diskutere brannkonstabel-hverdagen, noe hun synes er gøy.

– Jeg synes det er kjempeartig å ha diskusjoner. Hvis jeg legger ut noe fra jobbhverdagen, får jeg veldig mange kommentarer på hvorfor vi gjør det. Da begynner vi å diskutere, og gir råd og tips. Jeg synes jeg får veldig mye igjen for det. Det har vært en veldig hjelpsom plattform.

Meldinger fra folk i miljøet rundt om i Europa tikket inn. Da innså hun hvor stort brannsport egentlig var. Hun ble bitt av basillen, og begynte å reise verden rundt.

– Jeg får hele tiden invitasjoner fra hele verden. Jeg tror jeg kan reise over hele verden, og møte kjentfolk. Jeg var med mannen på jobbreise til Qatar. Da vandret vi rundt i byen en kveld. Da så jeg en brannbil og tenkte: «Den må jeg bort og se litt på». Da møtte jeg på en brannkonstabel som sa han fulgte meg på Instagram. Han bare: «MayTimber!». Gjenkjent på gata, faktisk, sier hun og ler.

For selv om nettverket hennes er stort, føles det også litt rart å bli gjenkjent.

– Ofte, når jeg er på gymmen hjemme og trener, møter jeg på folk som sier at de følger meg på Instagram. Da får jeg litt sånn: «Åh, herregud. Du kjenner meg, men jeg kjenner ikke deg». Selv om jeg ikke deler alt, det går jo stort sett i jobb og trening, så blir det nesten litt skummelt. Man blir på en måte litt avkledd. Jeg aner jo ikke hvem den personen er, sier hun lattermildt.

Setter verdensrekorder

Siden 2018 har det gått slag i slag for Tømmervold. Men det var ikke før hun returnerte til Tyskland, at hun innså hvor god hun var.

– Jeg var første kvinne i Europa som sprang under tre minutter. Alle var bare: «Wow, hvor kom hun fra?» Da skjønte jeg at var ganske god, og at jeg hadde litt talent for det.

Den fysiske formen var det ingenting å utsette på, men i brannsport handler det også om teknikk. Terpingen belønnet seg. Merittlisten har nemlig blitt lang, etter hun oppdaget sporten i 2017.

– Jeg var med i VM i USA, som arrangeres hvert år. Første gangen fikk jeg femteplass, tredjeplass andre gang, også vant jeg i 2021 og i 2022.

Bare i 2022 tok Tømmervold seks verdensmestertitler. I tillegg satte hun verdensrekorder for damer over 40 år.

– Det blir bare bedre og bedre, sier hun og gliser bredt.

Legge opp?

Da hun, i tett dialog med ektemannen, bestemte seg for å satse på brannsport, la de en plan for hvor lenge hun kunne holde på med idretten. I tillegg til at den er tidkrevende, er det også en dyr interesse.

– Da jeg startet dette, satte vi oss ned og tenkte fremover: Ok, hvis jeg klarer å bli verdensmester må det være bra nok. Da kan vi begynne å slappe av, og finne på andre ting.

– Men så går det fort. Man kan jo alltids springe litt fortere, og få det til litt bedre. Jeg har startet med egen coach også, helt spesifikt rettet mot konkurranser. Jeg var innom tanken å gi meg i år, men nei – det blir nok et år til. Sikkert flere. Det har blitt en lidenskap. Folk tror jeg er gæren, sier hun og ler.

STRENG GJENG: May Tømmervold er med i befalskorpset til Dag Otto Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

