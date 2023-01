– Ingen hemmelighet at det var meg de ville ha tilbake

Etter den andre uken på Steinsjøen gård måtte enda en deltaker pakke sekken og forlate konkurransen. Elin Tvedt (49) sier hun er skuffet over motstanderen.

Etter en mer avslappende uke på Farmen kjendis-gården og nok et godkjent ukesoppdrag, var det igjen duket for tvekamp. Storbonden Aleksander Sæterstøl (27) hadde valgt Marit Andreassen (56) som førstekjempe. Selv hadde Andreassen hatt en svært emosjonell uke på gården.

Samtlige av de kvinnelige deltakerne var nervøse for at førstekjempen skulle velge dem, men valget falt til slutt på tidligere TV 2-væranker Elin Tvedt (49).

Andreassen endte opp med å slå Tvedt 2-1 i øksekast. Etter tapet forteller 49-åringen til TV 2 at hun er skuffet over motstanderen:

– Sist uke så sa Marit at hun ikke skulle velge meg om hun ble førstekjempe. Derfor var jeg egentlig rolig før andrekjempevalget, men så skjønte jeg utover gårsdagen at det var stor sjans for at det ble meg.

Vurderte en annen gren

Da det gikk opp for Tvedt at hun høyst sannsynlig ville bli valgt til andrekjempe, fikk hun hjelp av meddeltaker Sæterstøl. Han hadde slått ut Espen PA Lervaag (45) i samme gren uken før.

– Aleksander hadde jo øksekast sist uke, og mente det var enkelt. Men øksen var tyngre enn jeg trodde, så jeg mistet litt fokus. Verken Marit eller jeg var særlig gode, men det var hun som vant, sier 49-åringen.

Tvedt forteller at hun lenge vurderte sekken, men valgte vekk grenen ettersom hun ikke hadde sett den i aksjon. Det angrer hun på nå.

– Jeg tror jeg er sterkere enn Marit, så akkurat nå angrer jeg veldig på at jeg ikke tok den, sier Tvedt.

Skulle kjørt en annen taktikk

Noen av deltakerne har valgt å holde styrkene sine hemmelige på gården, noe også 49-åringen valgte å gjøre. Tvedt forteller at når hun ble spurt om hva som var hennes styrke, unngikk hun å svare.

– Da kunne jeg jo svart: «Jeg vet jeg er sterk i armene, der er jeg god». Da hadde det nok ikke vært like enkelt å velge meg som andrekjempe. Men etterpåklokskap hjelper lite nå, sier hun og ler.

Tvedt angrer nå på at hun ikke kjørte samme taktikk som noen av de andre kvinnelige deltakerne.

– Jeg har nok solgt meg litt lite inn, og forsøkt å gå under radaren til folk. Men her er det ganske mange av jentene som har fortalt hvor sterke de er. Så da ble det nok litt enklere å velge meg.

Den tidligere værdamen på TV 2 legger til at hun også tror hun har en påbegynt senebetennelse, etter all melkingen hun har gjort på gården de siste to ukene.

– Jeg syns det var vondt å kaste, og Marit hadde en kink i ryggen. Vi var litt «handicappet» begge to, så det går nok opp i opp.

– Det er ingen hemmelighet

Under tvekampen kom det godt frem at flere av deltakere ønsket Tvedt tilbake på gården. Etter at hun traff blink, jublet de andre forpakterne.

– Det er vel ingen hemmelighet at veldig mange ønsket meg tilbake. Marit har hatt en del småkonflikter her inne. Hun sa det jo selv da hun klemte meg etter tvekampen, begynner hun.

Andreassen har nemlig den siste uken hatt flere diskusjoner og uenigheter med de andre deltakerne, deriblant Sofie Karlstad (25) og storbonden Sæterstøl.

Dette var Andreassen selv klar over, og hvisket dette til Tvedt da hun klemte henne etter seieren.

– «Det var jo egentlig deg de ønsker tilbake på gården», hvisket hun til meg. Da sa jeg at nå måtte hun dra inn igjen, starte på nytt, ha det gøy - og huske på at dette er ikke den virkelige verden, forteller 49-åringen.

Videre forteller Tvedt at Andreassen også hvisket til henne at hun var lei seg for å være årsaken til vestlendingens exit.

– Hun har nok dårlig samvittighet for hun valgte meg, men hun måtte jo velge noen.

Torpet-planen er klar

Selv om den tidlige exiten ikke var noe Tvedt ønsket seg, ser hun nå frem til å innta Torpet, for å så kjempe seg tilbake på gården.

– Jeg gleder meg aller mest til å se Eli Kari! Hun vil jo selvfølgelig ikke se meg der - hun vil at jeg skal være på Farmen. Men trivselsmessig og sosialt kommer jeg til å få det fantastisk kjekt på Torpet.

Spesielt én ting ønsker hun derimot å unngå.

– Jeg håper ikke jeg må møte Eli Kari i en eventuell kamp. Jeg håper vi slipper, siden vi er venninner.

Likevel er motivasjonen stor før morgendagens Torpet-konkurranse.

– Jeg har regnet ut at om jeg vinner konkurransen i morgen, så er jeg nesten garantert inn i finaleuken på Torpet. Så derfor har jeg god grunn til å kjempe, avslutter hun.