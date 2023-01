Ingebjørg Bratland måtte gå til psykolog: – Jeg knakk fullstendig

Det er duket for nok en musikalsk festaften i Hver gang vi møtes når gullstrupen Ingebjørg Bratland (32) skal motta hyllester fra de andre artistene.

Når festlighetene begynner, er folkemusikeren fra Vinje i Telemark ærlig om at hun ikke er særlig begeistret over å brette ut om livet sitt foran kamera, men at hun skal gjøre et forsøk denne gangen.

– Dette er det jeg har gruet meg mest til. Jeg er ikke så glad i å prate om alle deler av livet mitt, innrømmer 32-åringen i tredje episode av programmet.

HOVEDGJEST: Artist Ingebjørg Bratland blir hyllet av artistkollegaene i Hver gang vi møtes' tredje program. Fra venstre: Isah, Karoline Krüger, Bjørn Eidsvåg, Ingebjørg Bratland, Freddy Kalas, Emma Steinbakken og Kristian Kristensen. Foto: Vegard Breie / TV 2

– Selvkritisk

Rundt bordet på Kjerringøy Bryggehotell forteller sangeren etter hvert om den sterke selvkritikken som har fulgt henne gjennom livet.

Bratland fikk nærmest folkemusikk inn med morsmelka. Allerede som femåring lærte hun seg å kvede av Ellen Nordstoga, moren til velkjente Odd, mens hun gikk i barnehagen. Telemarkingen viste seg fort å være et stortalent med sin trillende stemme, og i ung alder gikk hun til topps flere ganger i norgesmesterskapet i folkemusikk- og dans.

TALENTFULL: Ingebjørg Bratland lærte seg å kvede av Odd Nordstogas mor, Ellen, da hun bare var fem år gammel. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Se Bratland dele åpenhjertig om selvkritikk i videoen øverst i saken.

Siden pekte pilene bare oppover for sangfuglen, og merittlisten ble lengre og lengre med blant annet Spellemannspris, Wenche Foss' Ærespris og hits som «Fordi eg elskar deg» og «Ingen som du».

Til tross for suksessen har Bratland hele veien følt at arbeidet hun har gjort ikke har vært godt nok. Fra hun var 14 til 20 år forsøkte hun å lage flere plater, men endte med å skrote alle sammen.

Ikke et øye er tørt etter Ingebjørgs rørende «Evig hvile»

Styggen på ryggen har hengt på artisten som en tung sekk.

I Hver gang vi møtes minnes hun da Espen Lind sa til henne: «Jeg tror jeg aldri har hørt deg si at du er fornøyd med noe eller at det er bra».

– Jeg har vært selvkritisk hele tiden. Det har vært veldig plagsomt. Jeg husker da jeg var liten, og var rundt og hadde opptredener, så tvang jeg mor til å gi meg en karakter på en skala fra 1 til 10. Og det var ofte at hun ikke hadde lyst. Jeg grein før jeg skulle synge, for jeg gruet meg. Jeg ble aldri fornøyd, så det ble fryktelig slitsomt, deler hun.

Som 16-åring sang Bratland «Den fyrste song» til en rørt kong Harald på 70-årsdagen hans, men det var alt annet enn en fornøyd tenåring som vendte hjem etter det ærefulle oppdraget.

– Det havnet på nyhetene. Det så ut som kongen ble rørt, men da jeg kjørte hjem, så husker jeg at jeg gråt og var så misfornøyd.

SELVKRITISK: Artist Ingebjørg Bratland åpner seg i Hver gang vi møtes om at hun sjeldent er fornøyd med egne prestasjoner og musikken hun skaper. Foto: TV 2

– Knakk sammen

Det hele bikket over da 32-åringen skulle varme opp for Sissel Kyrkjebø på eventyrhotellet Dalen Hotel i Telemark.

– De hadde beiset, og rekkverket var nymalt. Jeg hadde på meg hvit bukse og kom borti. Og jeg begynte å gråte, og det var ikke på grunn av buksa. Det var fordi jeg gruet meg så sinnssykt, forklarer hun, og fortsetter:

SLITSOMT: Styggen på ryggen har vært slitsomt for Ingebjørg Bratland. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Og jeg husker hun (Kyrkjebø, journ.anm.) trodde jeg gråt fordi jeg fikk maling på buksa mi.

Snart lå sangeren på toalettgulvet i timevis, før hun kom seg opp og ut på scenen.

– Jeg knakk fullstendig. Jeg husker at jeg gikk ut på scenen. Merkelig nok klarte jeg å slutte akkurat idet jeg skulle ut. Det var helt svart. Jeg husker ingenting. Jeg ble ferdig med mine 20 minutter alene på gitar, spydde og så kjørte jeg hjem helt ferdig.

Bjørns «Jovial»-tolkning får Freddy Kalas til å bryte ut i tårer

På det tidspunktet hadde vinjekvinnens mor fått nok, og kom med et velmenende råd.

– Mor sa: «Enten må du slutte med det her. Ikke synge, eller så må du gjøre noe», gjenforteller hun.

Fikk hjelp

Bratland valgte å ta tak i seg selv, og oppsøkte psykolog for å ta hånd om de selvdestruktive tankene.

– Jeg bestemte meg egentlig for at jeg hadde litt lyst til å fortsette å synge, men jeg var helt enig – jeg kunne ikke ha det slik.

TOK GREP: Ingebjørg Bratland tok grep og begynte hos psykolog for å endre tankesettet sitt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Gjennom behandlingen fikk 32-åringen verktøy til å jobbe med det mentale både før og etter en opptreden.

Når artistkollega Bjørn Eidsvåg (68) så spør rundt bordet om hun har det bedre i dag, er svaret følgende:

– Nå er det bedre.

Se Hver gang vi møtes lørdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.