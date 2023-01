Influenserne i botox-diskusjon: – Det er helt jævlig

GOD MORGEN NORGE (TV 2): I starten av januar skrev Anniken «Annijor» Jørgensen (27) at enkelte influensere fremstiller botox like dagligdags som takeaway-kaffe. Dét utsagnet slår Øyunn Krogh (28) ned på.

Gjennom det siste året har jeg sett en boom i plastisk kirurgi. Folk jeg har fulgt i årevis har plutselig nye pupper, et strammere ansikt, eplekinn og større lepper. På Instagram ser de polerte ut, men hjelpes – det gjør de ikke i virkeligheten. I stedet, ser de eldre ut, eller som om de har mistet noe.

TAR OPPGJØR MED KIRURGI-BOOM: Anniken Jørgensen, alias «Annijor». Foto: Privat

[…] Jeg vil bare stoppe deg, unge deg, for jeg frykter at du vil bli blind og fortapt om du går ned den veien. Jeg har sett det skje så mange ganger. Ikke endre på utseende når du er i 20-årene.

Dette er et utdrag fra Anniken «Annijor» Jørgensens lengre Instagram-innlegg på tampen av 2022. Hun utdyper til God morgen Norge:

– Unge jenter gleder seg til å få nok penger når de er 18 år slik at de kan ta botox, silikon, rumpeløft og jeg vet ikke hva. Inngrep som skal viske ut en eller annen alderdom som ikke engang er der.

– Hvis vi skal viske ut dét, så vet jeg ikke hva som er igjen av oss. Det syns jeg er trist. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så skummelt, sier 27-åringen.

Jørgensen har ikke foretatt noen operasjoner selv, men er åpen om at hun har levd i en overfladisk verden, og brukt klær og tilbehør til å føle seg bedre. Det mener hun at hun burde latt være. Hun har også slitt med synet på egen kropp:

– Jeg har to forskjellige ører, og slet mye med det da jeg var yngre. Og pupper som vokste ujevnt. Jeg hadde så mye problemer med selvbildet mitt, og kan ennå ha det innimellom. Det er helt grusomt å stå opp om morgenen og føle at man selv er så stygg at man har lyst til å kaste opp. Det er helt jævlig.

Startet med Botox etter kommentarer

Øyunn Krogh, som ble kjent for allmenheten etter å ha vunnet TV 2-programmet «Sommerhytta» sammen med ekskjæresten Levi Try, har vært åpen om at hun et par ganger i året tar Botox mot «sinnarynken» i panna. En avgjørelse som går imot det hun egentlig heier på, som er å eldes naturlig.

Men 28-åringen innrømmer at det hadde en effekt å se seg selv mye på TV – og oppmerksomheten det medførte:

– Jeg opplevde et enormt press å se meg selv mye på skjerm, og jeg opplevde at andre bekreftet mine redsler. De spekulerte i alderen min i kommentarfeltene. Jeg hadde en ordentlig diskusjon inni meg, og valgte til slutt å gjøre noe som lettet litt på trykket.

BLE KJENT ETTER TV 2-PROGRAM»: Her er Øyunn som deltaker, og etter hvert vinner, av TV 2-oppussingsserien «Sommerhytta». Foto: Espen Solli/TV 2 (Montasje)

Krogh sier at hun gjerne vil slutte å ta Botox, men at hun i mellomtiden vil være åpen om det for å kunne ha en større diskusjon om temaet.

– Jeg og Anniken er enige om at det er trist at ting er slik, at unge mennesker har behov for å ikke eldes. Men vi må være forsiktige med å snakke om det som om disse menneskene gjør noe galt. For her er det en utrolig businessidé som ligger i bunn – å gjøre oss redde for å se gamle ut. Finner du motmiddelet mot dét, så kan du tjene veldig mye penger.

28-åringen syns ikke det er så rart at unge kjenner på det hun omtaler som «et enormt press». Og her mener hun at hun, Jørgensen og deres kolleger sitter på et stort fortrinn:

– Jeg tenker at Anniken og jeg er heldige, for vi passer inn i et visst skjønnhetsbilde. Så enkelt er det, vi passer inn i en mal. Vi er slanke, vi har en hudfarge det er lett å ha, og vi har visse privilegier. Vi lever i stor grad av utseendet vårt. Vi kan si hva vi vil, vi er forretningskvinner begge to. Vi legger ut mange bilder hvor vi ser bra ut og som mange unge får med seg.

– Vi influensere folkeliggjør operasjoner

Flere har kommentert Jørgensens innlegg og ment at kritikken bør rettes mot industrien som får folk til å føle at de trenger plastisk kirurgi og andre inngrep, og ikke menneskene som velger å handle under «systemets» påvirkning.

Til dette svarer hun at hun ikke ønsker å rakke ned på, eller se ned på, noen som fikser seg selv fordi de er usikre. Samtidig peker 27-åringen på sine influenserkolleger for at de er dårlige på å fortelle om bakteppet for at de velger å fikse på utseendet sitt.

Hun mener flere bør vise samme åpenhet som Krogh, og å våge å være åpne om baksiden av operasjonene også. Og hun mener det ikke bare er klinikker som har skylden:

– Man tenker de som utfører inngrepene styrer hele bransjen. Men det er ikke lenge siden influensere delte ut rabattkoder på Restylane og silikon. Vi markedsfører det. Vi folkeliggjør det mer enn man gjorde før, da man så på det som noe bare kjendiser drev med. Vi må ta ansvar og rette opp i det, sier Jørgensen.

Krogh medgir at influenserne er en del av skjønnhetsbransjen Jørgensen kritiserer:

– Helt enig, vi er med på å selge det. Men det er også viktig å si at selv om du ikke har tatt noen operasjoner selv, så er du fortsatt kjempepen på Instagram. Jeg vil si vi begge er det, selv om vi ikke alltid føler det selv. Og det bidrar også til presset. Samfunnet legger enormt mye verdi i utseendet, og vi får fordeler av hvordan vi ser ut.

28-åringen uttrykker forståelse for dem som er født uten det samme utgangspunktet og som velger å gjøre noe med det.

– Det er lett å kritisere disse menneskene når man selv har «vunnet» i lotteriet.

PASSER MALEN: Mange influensere nyter godt av å passe inn i et visst skjønnhetsideal, mener Øyunn Krogh (t.h.). Foto: God morgen Norge/TV 2

Må skifte fokus

De to er enige i at man må se andre verdier i seg selv enn utseende alene.

– Jeg syns det er trist. Det er jo usikkerhet det bunner i. Kanskje man bør snakke med noen om man ikke har det bra inni seg selv. For fikser man først på én ting, så er det så lett å skulle fikse på en annen.

Krogh mener en løsning er å fokusere mer på hva kroppen kan, enn hvordan den ser ut. For eksempel ved å utvikle en ferdighet som gjør en glad.

– Det er feil at vi har endt opp her, men vi må finne måter å se verdi på enn bare i utseendet.

Anniken Jørgensens mål for året er å minne seg selv på at det viktigste er hvordan man føler seg, og ikke hvordan man ser ut.

– Det skjer fortsatt når en pen jente kommer inn i rommet, ei jeg syns er penere enn meg. Jeg kan fortsatt slite og tenke «åh, gud». Jeg må ta meg selv i å ikke synke ned i stolen og bli «hun der usikre». Vi må jobbe med oss selv, avslutter Jørgensen.