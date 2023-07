Influenseren med klar oppfordring: – Jeg vil ha middag, vin og full pakke

DEBUTERER I «BLOGGERNE»: Gude har alltid tenkt at det hadde vært gøy å være med på TV 2-serien «Bloggerne». Nå har hun blitt spurt, selv om hun selv ikke hadde trodd at hun var en profil de ville vurdere. Foto: Espen Solli / TV 2

Aurora Gude (31) ble kjent for mange da hun vant «Paradise Hotel» i 2014. I ettertid har hun vært å se i en rekke realityprogrammer.

Til høsten debuterer hun i TV 2-programmet «Bloggerne».

Noe av det som ofte fanger seernes oppmerksomhet når Gude er på skjermen er hennes minneverdige sitater. Et eksempel var da hun deltok i «Paradise Hotel» og skulle beskrive seg selv med ett ord.

Ordet hun valgte: «Fantastisk».

Nå letter hun på sløret om sin snart ti år lange karriere i rampelyset.

«Classy girl»

Men hvis vi spoler noen år fremover i tid, er det en rekke andre adjektiver hun hadde brukt.

– Det er vanskelig å bruke ett ord til å beskrive meg selv nå. Da vil det kanskje bli «innholdsrik», men «spesiell» og «unik» er også gode ord, sier Gude til TV 2 og fortsetter:

– Det er lettere å beskrive meg selv med en setning: «Hver dag i mitt hode er en fest», sier Gude.



31-åringen forklarer «festen» i hodet hennes med at hun for det meste har det veldig bra. Hun har kontroll på livet sitt, og hvem hun bruker tiden sin på.

Hun ser sjeldent på TV, da hun bruker mesteparten av fritiden sin på sine egne tanker.

– Jeg tenker ofte på filosofi, kunst og relasjoner, sier influenseren.

Da hun deltok på «Paradise Hotel» gikk hun under den selvutnevnte tittelen «classy girl», og det gjør hun fortsatt:

– Jeg er fortsatt en «classy girl», men jeg har mer dybde nå. Jeg har funnet meg selv i løpet av de siste årene, forteller hun og understreker:



– Det er mitt livsoppdrag å være meg selv 110 prosent.

«Forholdsangst»

Gude er 31 år og singel, noe hun trives med.

Mens andre kan føle på et press om å slå seg til ro, opplever realitystjernen singelperioden som annerledes.



– Jeg er redd for å havne i et forhold som ikke varer, sier hun, og fortsetter:



– Jeg vil ikke gå inn i et forhold, og så føle at jeg går glipp av livet. I hvert fall nå som jeg trives med det meste. Det gir en slags «forholdsangst».

Gude har tidligere vært i et seks år langt forhold, men da det ble slutt var hun fortsatt «ung» – så følelsen av et hastverk var ikke til stede.

– Tenk om det hadde skjedd igjen! Da hadde jeg jo nesten vært 40 år når det blir slutt. Da har man ikke så mye å «rutte» med lenger, sier 31-åringen.

Nå sitter hun med en følelse av at den personen hun skal bli sammen med må være den personen hun til slutt gifter seg med.

– Det er nesten en umulig prosess. Det MÅ liksom være «all in», fastslår hun.

Svart belte i dating

Når det kommer til dating er det én ting som er spesielt viktig for influenseren.

– Jeg er veldig bortskjemt. Så for meg er det veldig positivt å ha en mann som virkelig gjør alt for meg. Jeg må ha noen som skjemmer meg bort og gjør livet til et eventyr, forteller hun.



Selv om Gude opplever at hun har en god evne til å luke ut menn hun ikke er interessert i, har hun vært på flere dater som ikke gikk helt som hun hadde håpet.

– Jeg var på en date en gang hvor jeg følte at jeg var på et intervju. Nå er jeg jo vant til å bli intervjuet, så jeg spilte bare med, men det ble ikke noe date nummer to akkurat.



– En annen gang gikk jeg en tur med en mann i to timer. Det var 20 minusgrader. Jeg hadde vært på trening før det. Det var ikke en veldig bra date, sier hun og fortsetter:



– En siste date som var veldig rar, var da jeg fikk en blind date i bursdagsgave av vennene mine. Da vi skulle gjøre opp, spurte jeg om vi skulle splitte regningen – selv om jeg egentlig ikke mente det. Også svarte han at det gikk fint fordi vennene mine hadde vipset han!



Hvis Gude er på en skikkelig dårlig date, forteller 31-åringen at hun bruker hundene sine som unnskyldning for å snike seg hjem.

– Hvis det ikke er helt forferdelig pleier jeg å stå i det. Jeg tenker alltid at hvis noe pinlig skjer kan jeg ikke dra hjem, for da blir det en god historie, sier hun.

Influenseren sier at hun har svart belte i dating, da hun føler hun har opplevd det meste. Dermed har hun lært seg å sortere ut de hun ikke vil møte.

– Nå møter jeg bare bra folk.



– Så hva er egentlig den perfekte første daten for en realitystjerne med svart belte i dating?

– Jeg er litt kresen på dates. Jeg går ikke på kaffe-dates. Jeg skal ha middag, vin og full pakke. Det er da man blir kjent. Også må man være ærlig, være seg selv på godt og vondt. Jeg dater ikke folk som er kjipe. Jeg har jo evnen til å sortere de ut. Det er det fine med dagens apper, sier Gude.

– Litt skummelt

Gude forklarer videre at hun trenger en trygg og stabil mann som kan gi henne litt motstand til tider, slik at hun ikke får det akkurat som hun vil hele tiden.

BLOGGERNE: Aurora Gude sammen med de andre profilene i den kommende sesongen av «Bloggerne» Foto: Espen Solli / TV 2

Det hun ser på som «røde flagg» er spesielt gjerrige menn, og folk som tar lett til en krangel.

– Jeg prøver å tenke at det som er røde flagg i starten, vil bli blodrødt om to, tre år. De vil bli sterkere når ting er mer «committed», sier hun.



Til høsten er Gude tilbake på skjermen med TV 2-serien «Bloggerne». Selv om hun har vært med på mange realityprogrammer de siste årene er hun veldig spent på hvordan dette kommer til å bli.

– Det er litt skummelt. Jeg har selvfølgelig vært personlig i de programmene jeg har vært med i tidligere, men man har aldri kommet på innsiden av mitt liv før. Det blir spennende å se, forteller hun.



– Livet mitt er jo et eventyr. I eventyr skjer det ikke bare gode ting, avslutter Gude.



Sesong 19 av «Bloggerne» har premiere på TV 2 Play mandag 14. august.