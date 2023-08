Influenser Molly Rustas er gravid

BABYLYKKE: Svenske Molly Rustas har over 200.000 følgere på Instagram. Nå venter hun barn nummer to. Foto: Ivarsson Jerker / Aftonbladet

Den svenske influenseren Molly Rustas (29) er gravid med sitt andre barn.

Nyheten delte 29-åringen i en Instagram-video med sin ett år gamle sønn, hvor hun ytrer glede over at han skal bli storebror.

Rustas ble i 2020 forlovet med Ross Andrew Paquett (38), men forrige uke ble det kjent at det var slutt på forholdet.

Influenseren fortalte om bruddet til sine over 200.000 Instagram-følgere 1. august, og skrev at «livet ikke alltid blir slik man hadde forestilt seg».

Parquett kommenterte bruddet via Instagrams historiefunksjon onsdag kveld, kort tid etter at graviditeten ble kjent.

«Hvert brudd er en trist historie. Jeg vil for alltid være fylt med takknemlighet for minnene og kjærligheten vi har delt», skrev Parquett.



I kommentarfeltet til den kommende tobarnsmoren renner gratulasjonene inn fra kjente svenske profiler som Kenza Zouiten, Penny Parnevik og Lovisa Worge.

Til Aftonbladet kommenterer Rustas at hun er takknemlig og gjentar at hun ser frem til at sønnen skal bli storebror.