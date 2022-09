Influenser Molly-Mae Hague er gravid

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den tidligere Love Island-deltakeren viser fram magen for første gang.

Molly-Mae Hague (23), kjent fra 2019-utgaven av britiske «Love Island», delte en stor nyhet med sine 6.5 millioner følgere på Instagram søndag.

I realityserien kom hun på en andreplass med bokseren Tom Furry (23), som hun nå venter barn med.

Det annonserer hun i en video som starter med et klipp av Hauges tårevåte kjærlighetserklæring til Furry under innspillingen av «Love Island», og deretter video fra nylig tid hvor vi ser 23-åringens gravide mage for aller første gang.

Siden deltagelsen har Hague fått en stor følgerskare i sosiale medier, og driver eget selvbruningsmerke. Hun har også vært kreativ leder for klesmerket PrettyLittleThing.

I mars i år ble det kjent at paret hadde kjøpt sitt første hus sammen. Ifølge Daily Mail skal boligen i Cheshire hatt en prislapp på 3.5 millioner britiske pund.