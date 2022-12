Influenser Ellen Aabol strålte på «Avatar»-premiere: – En sterk femmer

TikToker Ellen Aabol (22) er selvutnevnt blodfan av den første Avatar-filmen og var veldig klar for å se oppfølgeren «The Way of Water».

Kjendisene som deltok på førpremieren onsdag kveld i Oslo, ble oppfordret til å gå med noe blått eller bærekraftig.

Ellen Aabol droppet blått, men gikk for et bærekraftig antrekk. Foto: Ola Thingstad /God kveld Norge

Aabol hadde på seg en glitrende kreasjon som var leid fra Handmade dresses, merket som også kledde opp Emilie Enger Mehl til Elle-gallaen.

Aabol forteller til God kveld Norge at det koster rundt 2000-4000 kroner å leie kjoler derfra:

– Og det synes jeg er en ganske grei «deal» for da kan man ta vare på miljøet og prøve flere masse forskjellige kjoler.

Skuffet ikke

Etter kinovisningen kom kokebokforfatteren med sin dom:

– Den var helt rå! Elsket den fra start til slutt. Likte den faktisk så mye at jeg og jentene allerede har planlagt å se den på nytt. Jeg gir filmen en sterk femmer!

Hun begrunner terningkastet med sterk visuell historiefortelling og et par uforventede «jump scares», som holdt henne på tå hev.

Også NRK, VG og Dagbladet har gitt terningkast fem til storfilmen.

Lang ventetid

Det er 13 år siden Avatar hadde premiere, og siden har den toppet listen over mest innbringende filmer noensinne. Det samme året hintet regissør James Cameron om at det ikke ville ta lang tid før oppfølgeren var klar.

TV-profil Mayoo Indiran. Foto: Ola Thingstad /God kveld Norge

Mayoo Indiran (32) er av dem som har måttet smøre seg med tålmodighet.

– Jeg har gledet meg til å se oppfølgeren siden 2009, sier realityprofilen.

Antrekkskoden for kvelden har han ikke fulgt helt til punkt og prikke.

Influenser Petra Henriette Rufi kledd i blått fra topp til tå. Foto: Ola Thingstad /God kveld Norge

– Jeg hadde ikke noe blått, og det er egentlig litt kjipt fordi det er egentlig min favorittfarge. Jeg lukter godt da, sier han smilende.

Vitset om tissing

Lenge før premieren har spilletiden til «Avatar: The Way of Water» blitt diskutert. Flere fans har ytret skepsis til at den varer i over tre timer.

P3-programleder Nate Kahungu (26) vitset om hvordan det burde løses.

– Jeg har tatt med en flaske til å tisse i, for jeg vil ikke gå glipp av noe, sier han spøkende og legger til:

– Den lengste filmen jeg har sett før varte i to og en halv time, så tre timer blir mye.

Kahungus stilsans er den beste i Norge for tiden, ifølge kvinnemagasin. Foto: Ola Thingstad /God kveld Norge

Nylig ble Kahungu kåret til «Årets best kledde mann» av KK. Antrekket for kvelden besto utelukkende av brukte klær.

– Jeg kler ikke blått, så gikk heller for bærekraft. Genseren har jeg lånt av lillebroren min.

