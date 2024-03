Ine Jansen: – Rollen min var egentlig tilsiktet en mann

Ine Jansen (50), kjent fra «Helt perfekt», en rekke andre TV-serier og mange teateroppsetninger, spiller hovedrollen som den rufsete etterforskeren Lisa i den nye mørke krimkomedien «Purk» på TV 2.

– Det har vært kjempegøy. Det er en jo krimkomedie og utfordringen er å holde plottet i bånn, og alt det andre morsomme på toppen, i et krimunivers. Krimkomedie er vanskelig, for man skal både le og det skal være skummelt på en gang. Men jeg håper vi har lykkes med det, sier Jansen til TV 2.

PURK OG SKURK: Ine Jansen i rollen som Lisa og Jonis Josef i rollen som dealeren Shirou. Foto: Sebastian M. Andreassen/TV 2

– De skrev rollen for en mann

Rollen Ine Jansen spiller, er narkopurken Lisa, som har mistet mannen sin i et politioppdrag. De konkluderer med at han har druknet, men det tror ikke Lisa noe på. De finner ikke kroppen hans heller, så hun setter i gang med å lete etter svaret selv.

– Når de skrev denne TV-serien, skrev de det egentlig for en mann. Ikke med tanke på at det skulle være en annen skuespiller, men en manns logikk og handlemåte. De puttet i stedet en dame inn i rollen, altså meg, og hun gjør ting på en utradisjonell måte, forteller Jansen.

Godt skolert skuespiller

Ine Jansen har spilt en rekke roller på Nationaltheatret samt i filmen «Norske byggeklosser» - og i TV-serier som «Dag», «Kjære Landsmenn» og «Helt perfekt». For rollen i sistnevnte vant hun Gullruten i 2012. Hun mottok også komiprisen i 2015 og 2016 som Årets kvinnelige TV-komiker.

DYKTIG SKUESPILLER: Ine Jansen i en scene med Anette Hoff som spiller hennes svigermor. Her sørger de på gravstedet til Lisas avdøde mann. Foto: TV 2/Odd Helge Haugsnes.

Hun synes det er fint å veksle mellom teater og TV-jobber.

– Jeg er veldig glad i begge deler og jeg føler jeg har vært heldig som har kunnet kombinere både TV og teater. Teater er der jeg kommer fra, og jeg har en jobb på Nationaltheatret som jeg er veldig glad i. Men så tar jeg litt permisjon av og til, og føler at det ene beriker det andre, sier Jansen.

Mangfold på filmsettet

I krimkomedien «Purk» er det en del skuespillere som kommer fra andre scener enn teater. Lars Berrum, Ole Soo, Jonis Josef kommer fra standupscenen, og Big Daddy Karsten kommer fra hiphop-scenen.

Det at disse gutta kommer inn på filmsettet uten teaterutdanning, synes Jansen bare er en berikelse på settet.

STANDUP OG TEATER: Ine Jansen og Jonis Josef i en scene fra TV-serien «Purk», Foto: TV 2

– Jeg kan være med på at jeg tidligere har vært konservativ med tanke på at man burde være skuespiller for å få en rolle. Folk kommer fra flere kanter, og det er ikke alltid at man har gått Teaterhøgskolen for å være skuespiller. Jeg mener at vi som etablerte skuespillere har noe å tilføre folk som har jobbet som standupkomikere. De har noe å tilføre oss om kjapphet og våkenhet i hodet, og å skrive om ting som ikke fungerer. Det opplever jeg som vellykket, avslutter Jansen.

«Purk» består av seks episoder og publiseres i sin helhet på TV 2 Play søndag 17. mars. Serien vises med to episoder per dag fra 22. til 24. mars klokken 22.10 på TV 2 Direkte.