Indiran om ny romanse: – Jeg har funnet noe stabilt

GLADLAKS: Mayoo Indiran er kjent for å være i et godt humør så å si hele tiden. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Mayoo Indiran (33) har vært rikskjendis siden han deltok i Paradise Hotel i 2016.

Han ble kjent for å komme med filosofiske ordtak, som da han sa at «livet er et lære, man må alltid lære» og at han «ser etter en kvinne å avslutte livet med».

Da den blide Oslo-mannen gjestet TV 2-podkasten «Realitysjekk» onsdag 4. september, ble han spurt om han hadde funnet en slik kvinne.

– Det er ganske ferskt, men det går bra. Det er koselig.



Med sitt karakteristiske gode humør setter han et tydelig premiss i samtalen: Han ønsker ikke å snakke så mye om henne, men kan gjerne snakke om hvordan kvinnen påvirker ham.

– Jeg har det kjempebra. Jeg føler at jeg har funnet noe stabilt og noe veldig modent og voksent. Det hjelper meg veldig mye i den fasen jeg er i nå. Jeg trives veldig godt i hennes selskap.



De to møttes på en klassisk måte i 2023: På Instagram. Indiran startet en samtale på helt naturlig vis, og spurte vedkommende «Hei, hva gjør du i kveld?».

BESTEVENNER: Abubakar Hussain og Mayoo Indiran gjestet begge TV 2 Underholdning-podkasten «Realitysjekk». Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Indirans bestevenn, Abubakar «Abu» Hussein (36), gjester også podkasten, og kan komme med en avsløring om kompisen:

– Han sjekker aldri opp noen. Det er det som er morsomt, han sjekker aldri noen opp.



Indiran bekrefter påstanden til Hussein, og sier at han enkelt og greit heller foretrekker å starte en samtale som kan føre dit den er ment å føre.

– Jeg er veldig dårlig til å sjekke opp folk.



I TV 2-podkasten «Realitysjekk» er det ukentlig kjendiser på besøk. Disse kjendisene kommer med avsløringer, både om TV-programmer de har deltatt i, og om livet generelt. Podkasten er gratis og kan lyttes til hvor som helst.