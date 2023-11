Ina Wroldsen om Grammy-nominasjon: – Sparker ned noen dører

Ina Wroldsen (39) kan bidra til at Kylie Minogue (55) vinner sin andre Grammy-pris noensinne.

Det er 15 år siden veteranen ble nominert sist gang, ifølge prisutdelingens egne nettsider.

Fredag ble det annonsert hvem som kan vinne musikkprisen i 2024.

Blant de nominerte bidragene er Minogues singel «Padam Padam», i kategorien «Best Pop Dance Recording» - en ny kategori av året for å kunne hylle raske og elektronisk-baserte poplåter.

IKON: Ina Wroldsen hyller popstjernen, som hun har skrevet Grammy-nominert låt for. Foto: Joe Giddens /Pa photos

Norske Wroldsen har skrevet låten sammen med Peter Rycroft, kjent som «Lostboy».

– Sparket ned noen dører



Da God kveld Norge ringer henne, befinner hun seg på jobbtur i London.

Wroldsen er usikker på om hun har blitt Grammy-nominert tidligere, og poengterer at det ikke er noe hun sier med arroganse, men av ren usikkerhet.

– Det som er så stort med akkurat denne låten er at den har vært en del av en bevegelse, sier Wroldsen, og sikter til at «Padam Padam» ble en av låtene som i år ble avspilt under Pride-feiringen verden over.



Låten har hatt en lang reise.

Britiske Independent har tidligere omtalt at de slet med å få radiostasjoner til å spille den. I den samme saken uttalte Wroldsen at det har vært en drøm å jobbe med Minouge, og poengterte samtidig aldersdiskrimineringen i industrien.

– Jeg har vært i gamet en stund og det er faktisk sånne situasjoner som gjør at det enda er spennende. Å skrive en låt som sparker ned noen dører er veldig stas. For meg er Kylie et ikon, sier Wroldsen til God kveld Norge.

Slik skal hun feire

På selve nominasjons-kunngjøringen står ikke nordmannen oppført. Det gjør derimot hennes med-låtskriver «Lostboy», noe hun kommenter følgende til: «Sånn er det».

Grammy-anerkjennelsen synes hun likevel er gøy, men sier at hun aldri har hatt fokus på slike mål.

– Det viktigste er at låten blir spilt på radio og sprer glede.



TRIVES BEST HJEMME: Og Wroldsens hjem er i denne boligen, plassert i Sandefjord. Foto: Christian Roth Christensen /TV 2

I februar deles prisen ut, om Wroldsen skal møte opp i Los Angeles er hun foreløpig usikker om.

– Jeg trives best i Sandefjord. Det kan hende at jeg drar, men de her tingene handler på en måte mer om øyeblikket når du innser at du er nominert og får et sånn «oi-øyeblikk» med lykke og hygge, også tar man en skål.



Kvelden tilbringer hun som nevnt i leiligheten i London, hvor hun har et vennepar på besøk.

– Det blir en liten skål, ikke noe hæla i taket.

Flere nordmenn kan vinne

Nominert i samme kategori er flere kjente fjes for Wroldsen.

Blant annet stjerne-DJ Calvin Harris og artist Anne-Marie. 39-åringen har bidratt med sine vokaler på Harris-låten «How deep is your love», og hun har bidratt som låtskriver for Anne-Marie sangen «Alarm».

Også Troye Sivan – som nylig overrasket med ny «look» i musikkvideo, David Guetta og Bebe Rexha er nominert.

Wroldsen er ikke den eneste nordmannen som nå blir anerkjent med Grammy-nominasjon.

AQUA, med vokalist Lene Nystrøm, er nominert i to kategorier sammen med Nicki Minaj og Ice Spice for låten «Barbie World», basert på Aquas 1997-slager «Barbie Girl».

Dua Lipa-låten «Dance The Night» – også den fra «Barbie»-filmen – er nominert i kategorien «Song of the year», som regnes som en av «de fire store» Grammy-prisene. Norske Caroline Ailin er en av sangens fire låtskrivere, melder VG.