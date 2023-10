I anledning «Verdensdagen for psykisk helse», som er 10. oktober hvert år, delte prinsessedatter Leah Behn (18) et viktig og sterkt innlegg på sin åpne Instagram-profil.

«Det er så rart, men også så viktig, at vi har en dag der vi legger trykk på noe som så mange sliter med. Fordi det er sååå viktig å snakke om. Det er så viktig å vise at man ikke er alene», innleder hun innlegget med.

Til tross for stadig større åpenhet rundt tematikken, er det mange som blir møtt med skepsis, påpeker 18-åringen. Hun er tydelig på at dette er noe man ikke nødvendigvis ser symptomer på utad, men som kan tære på innsiden.

– Smerte er ikke bare synlig



«Men likevel er det så mange som sliter og som ikke blir tatt seriøst, hørt på eller som blir sett på som «for dramatisk». Her er din «daily reminder» på at smerte ikke bare er synlig. Smerte kan ta over deg helt innvendig og på mange forskjellig måter».

18-åringen, som sørget for at vi denne høsten for aller første gang fikk se et medlem av kongefamilien med stemmeseddel i hånden, er glad for at det finnes en dag som marker mental helse.

MISTET FAREN: Leah Behns far Ari Behn døde 1. juledag 2019. Dette bildet er tatt av far og datter etter en julegudstjeneste i Lommedalen kirke 1. juledag i 2007. Foto: Heiko Junge / NTB

«I dag er en dag vi viser at psykisk helse MÅ bli tatt mer seriøst, fordi det er ikke noe vi snakker om bare for oppmerksomhet. Psykisk helse er like viktig som alt annet, og bare å snakke om det kan redde liv».

Faren begikk selvmord

Leah Behn var bare 14 år da faren, forfatter Ari Behn, begikk selvmord. Den unge modellspiren har gjort det til en fanesak å rette fokus mot mental og psykisk helse, og følger i sin mors fotspor.

Prinsesse Märtha Louise (52), som gifter seg med amerikanske Durek Verrett (48) i Geiranger i august 2024, har i mange år frontet det å være åpen om mentale og psykiske utfordringer. I et innlegg på sin Insta-story oppfordrer hun:

«Ta vare på deg selv og hverandre».