Ida Elise Broch røper diagnoser

Den siste tiden har det stormet rundt «Spillet»-deltakeren Ida Elise Broch (37). I et intervju med NRK P1 fortalte deltakeren at hun hadde mottatt «en del hets og krenkende kommentarer».

Siden har skuespilleren vært nokså ordknapp. Men i podkasten «Ta vare med Hannah og Oskar», som ble publisert tirsdag, snakker hun om realitydeltakelsen – og avslører til nå hemmelige diagnoser.

– Masse triggere

I podkasten sier Broch at hun forholdt seg til «Spillet» som et metateater, der de andre deltakerne ble representanter for relasjoner hun selv har hatt på privaten opp gjennom livet.

– Jeg begynte å snurre litt der inne. Da var det masse triggere og sånn.

SPILTE SEG SELV: Broch forklarer at hun gikk inn i «Spillet» som at hun spilte seg selv. Foto: TV 2

37-åringen sier at hun, som mange andre, har utfordringer med sin mentale helse.

– Man har fått en del sår og traumer. Ting som har vært med på å forme den du er, sier hun i podkasten.

Har visst om diagnosen hele livet

I «Ta vare med Hannah og Oskar» forteller Broch at hun i fjor fikk påvist diagnosen ADHD. Fra før har hun også dysleksi.

– Jeg har blitt mye misforstått, og jeg har misforstått meg selv. Jeg har trodd hele tiden at jeg var dum fordi jeg slet med å lese, fikk ikke med meg ting, og var i min egen verden. Jeg kan enda nesten ikke klokka, så det har vært mye forvirring.

RØPER DIAGNOSER: Broch forklarer at hun har både ADHD og dysleksi. Foto: TV 2

Diagnosen kom heller ikke som et sjokk for 37-åringen.

– Jeg har skjønt det lenge. Hele familien er full av ADHD, og det er veldig arvelig. Men var veldig godt å få det ordentlig på papiret – sånn at man blir trodd. Men jeg har visst det hele livet.

I løpet av de siste årene har nemlig antallet som får diagnosen ADHD doblet i Norge. Broch mener det er viktig for dem som har det å få diagnosen.

– Det er derfor jeg tror mange skriker veldig høyt om det, og ønsker å si det til folk. De ønsker bare å bli forstått. Det er veldig godt å få vite at man har diagnosen, for da aksepterer man plutselig seg selv – og så prøver man å få litt forståelse og aksept.

TØFT SPILL: Ida Elise Broch i aksjon i «Spillet». Foto: TV 2

Får psykologhjelp

I podkasten forteller skuespilleren også om hvordan «Spillet»-opplevelsen har vært, og hetsen hun har mottatt i ettertid.

– Jeg skal være ærlig på at jeg får litt psykologhjelp akkurat nå, og er veldig glad for at TV 2 tilbyr det. Jeg slet veldig med å sove, både mens jeg var der, og ellers også.

Broch forklarer at de som har ADHD ofte har mye tankekjør, noe hun opplevde ekstreme mengder av under innspillingen.

– Det er skummelt i lengden, og i hvert fall inne i et sånt litt giftig hus, der man leker med hva som er sant og man blir «gaslightet». Så når jeg ser på det nå, så sliter jeg med å sove igjen, ja.



Realitydeltakelsen har også lært henne noen viktige ting, som hun nå skal ta med seg videre i livet og jobbe med.

– Jeg er veldig opptatt av hva andre tenker om meg. Men det skal jeg begynne å gi litt faen i, noe jeg trener på nå. Jeg kommer ikke til å overleve i denne bransjen her, om jeg skal bry meg så mye om hva andre tenker.

TV 2 har gjentatte ganger bedt Ida Elise Broch om å stille til intervju, men hun har takket nei.