I sjokk etter å ha oppdaget «en ubehagelig sannhet»

Barn over hele verden har lekt med Barbie-dukker i flere tiår. I 2023 har også kjærlighetshistorien mellom Barbie og Ken blitt til en film, med henholdsvis Margot Robbie (33) og Ryan Gosling (42) i hovedrollene.

På grunn av Barbies revitalisering, som kom i kjølvannet av Greta Gerwig-filmen, har mange internettbrukere søkt opp hva historien til Barbie er.

Sannheten overrasker, og flere synes historien rett og slett er ekkel. I de vedlagte innleggene under, deler Twitter-brukere spy-emojier og sier at dette er en «ubehagelig sannhet».

Personene Barbie og Ken er oppkalt etter, er nemlig søsken. Søskenparet syns ikke noe om at de plutselig ble involvert i en verdenskjent romanse, og kjendisstatusen som fulgte med det.

– Folk trodde broren min var kjæresten min eller ektemannen min. Jeg er sikker på at det var pinlig for ham også, sa hun til The New York Times i 2002.



Skulle egentlig ikke hete Barbie

Det anerkjente magasinet Buisness Insider har gjort et dypdykk i historien til Barbie.

Magasinet har hentet informasjon fra forskjellige intervjuer og har hentet utdrag fra Barbie-skaper Ruth Handlers biografi for å kunne fortelle historien om den noe uvanlige søskensituasjonen.

INSPIRASJON: Barbara Handler, datteren til Barbie-skaperen, poserer med en dukke i Hollywood. Foto: Reuter/Fred Prouser

Handler, som hadde en visjon om å lage en moteløve av en dukke for litt eldre barn, ønsket egentlig å kalle den Babs. Dette fordi Babs var datteren Barbaras kallenavn.

Både Babs og Barbara var allerede opptatt, og derfor landet hun på Barbie. Det mange ikke vet, er at dukkens fulle navn er Barbara Millicent Roberts.

Nesten umiddelbart etter at Barbie kom i leketøysbutikkhyllene i 1959, begynte Mattel, som nå er verdens største leketøysfirma, å motta brev.

– Vi fikk hundrevis av brev fra små jenter som ba oss om å få en kjæreste til Barbie, skrev Handler i selvbiografien «Dream Doll».



SKAPEREN: Ruth Handler er kvinnen som skapte den ikoniske dukken. Foto: Matt Cambell

Som sagt, så gjort. I 1961, to år senere, kom Barbies store kjærlighet til salgs. Det ble naturlig for Handler å oppkalle guttedukken etter sønnen, siden jentedukken er oppkalt etter datteren. Du har kanskje gjettet det? Sønnen hennes het Kenneth, som forkortes til Ken.

Likte ikke kjendisstatusen

Barbara Handler har aldri vært en Barbie-fan. Hun er født i 1941 og mente hun var for gammel for å leke med dukker, da Barbie ble lansert. Ei heller likte hun oppmerksomheten hun fikk, da dukken ble allemannseie.



– Der var hun, og prøvde bare å være som alle andre, og plutselig var hun inspirasjonen til det mest populære leketøyet i verden, skrev Ruth Handler i biografien.

Det endte med at Barbara Handler forbød familien å kalle henne Barbie. Hun skal også ha prøvd å gjemme seg fra sannheten, og løy til folk som spurte om hun var «den ekte Barbie».

TREKANTDRAMA: Barbie og Ken var sammen i fire tiår, før de skilte seg i 2004. Mange mente skilsmissen var et PR-stunt. Barbie hadde deretter et forhold med den australske surferen Blaine en stund, men endte opp med å komme tilbake til Ken syv år senere. Foto: Tina Fineberg

– Folk stilte henne spørsmål om dukken, ville ha autografen hennes og behandlet henne som en filmstjerne. Hun følte at det i virkeligheten var dukken de skapte ståhei rundt, ikke Barbara Handler av kjøtt og blod, forklarte Ruth Handler i «Dream Doll».

For Kenneth Handler, var det litt annerledes. Han ble ertet fordi den mannlige dukken ikke hadde en bul der penisen til dukken skulle være.

I et av de få intervjuene Kenneth Handler har gjort, med The Los Angeles Times, gjorde han det klart og tydelig at han og Ken ikke hadde likheter utover navnet:

– Ken går til strender og surfer. Han er alle disse perfekte, amerikanske tingene. Jeg var en nerd – en skikkelig nerd. Alle jentene trodde jeg var en dust.



Kenneth Handler døde i 1994, 50 år gammel, på grunn av en svulst i hjernen. Han etterlot seg tre barn. Ruth Handler døde noen år etter sønnen, i 2002. Da var Barbie-skaperen 85 år gammel.

Barbara Handler lever fortsatt, og er 82 år gammel. Hun er gift med Allan Segal, som også fikk en dukke oppkalt etter seg. Denne dukken er spilt av Michael Cera (35) i den ferske «Barbie»-filmen.