I dette rommet har Jan Tore Kjær (54) vin til flere hundre tusen

Moromannen Jan Tore Kjær (54) er nå å se på TV-skjermen som Farmen kjendis-utfordrer.

Kjær har tidligere fortalt til TV 2 at han først sa nei til gårdsoppholdet, i 1923, men at en spesiell detalj fikk han til å takke ja.

54-åringen har vært med i en rekke TV-programmer, blant annet Iskrigerne, Sofa, Kompani Lauritzen og Skal vi danse.

Selv om han er glad i være med i reality-TV, så er det en ting som er opptar enda mer av tiden hans. Nemlig mat og drikke – spesielt vin.

AKTUELL: Jan Tore er nå tilbake på skjermen, denne gangen som Farmen kjendis-utfordrer. Foto: Tarjei Krogh/TV 2

Har fått flere henvendelser fra seere

Kjær og familien flyttet inn i huset på Lørenskog for rett over to år siden. Selv er han veldig glad i lage mat, og vil mye heller lage maten selv enn å bli laget til.

– Jeg elsker å lage mat! Det er på kjøkkenet jeg koser meg, spesielt i helgene når jeg har god tid. Jeg synes faktisk at jeg lager bedre mat selv enn det jeg får servert på restauranter, sier han og smiler.

Det er heller ikke mangel på tekniske løsninger på kjøkkenet. 54-åringen har både kamera i kjøleskapet, og en skjerm på kjøleskapsdøren som det er mulig å skrive handleliste på – som deretter havner rett på i en app på mobilen.

Kjær og kona designet innsiden av huset selv, og mange av detaljene er nøye planlagt. 54-åringen forteller at han ofte får henvendelser fra folk som har sett stuen hans i programmet Sofa.

– Flere har sendt meg melding på Instagram og spurt meg om hvilke farge vi har på veggene, så det er ikke bare jeg som liker det her, sier TV-profilen og smiler.

GLAD I MATLAGNING: Jan Tore elsker å lage mat, og lager den helst selv. Foto: Thomas Evensen/TV 2

Vin verdt ett par månedslønner

Til tross for at stuen og kjøkkenet er rommene Kjær tilbringer mest tid i, så er det ikke favorittrommet.

– Jeg har jo et spesielt drømmerom. Jegsa til kona at var en av forutsetningene for at vi skulle bygge nytt hus, forteller han.

Kjær geleider oss ned i første etasje, og ned en gang. Der viser han stolt frem vinrommet.

– Hvor lenge har du drømt om å ha et eget vinrom?

– I mange, mange år. Jeg vet jeg hadde omtrent 750 vinflasker her på et tidspunkt.

VINELSKER: Jan Tore elsker vin, og spesielt rødvin. Foto: Thomas Evensen/TV 2

I kjølerommet er det både rødvin, hvitvin, rosévin og champagne. Den eldste vinen han eier, er eldre enn han selv - en rødvin fra 1964.

– Jeg er en rødvinsmann. Jeg hadde drukket rødvin hver eneste dag om jeg kunne, men det får jeg ikke lov til av kona, forteller han og smiler.

Og den dyreste vinen som befinner seg i rommet?

– Det tror jeg ikke at jeg tør å si. Går du på restaurant, så koster den to månedslønner før skatt for en person med gjennomsnittsinntekt.

Kjær vil ikke si akkurat si hvor mye all vinen er verdt, men det er nok til at det er forsikret til beste evne.

– Verdien er stor nok til at jeg har ubegrenset inneboforsikring, sier Farmen kjendis-utfordreren og smiler.

