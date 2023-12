Hylles etter dette

RØRT: Kronprinsesse Mette-Marit var tydelig rørt under fredsprisutdelingen i Oslo rådhus søndag 10. desember 2023. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Søndag 10. desember ble, tradisjonen tro, Nobels fredspris delt ut i Oslo rådhus.

Prisen ble i år tildelt den iranske menneskerettighetsforkjemperen Narges Mohammadi (51), for den utrettelige kampen hun har kjempet mot undertrykking av kvinner i Iran og frihet for alle.

SIDE OM SIDE: Kronprinsesse Mette-Marit sammen med 17-åringene Kiana og Ali Rahmani, barna til den iranske menneskerettighetsforkjemperen Narges Mohammadi, under Redd Barnas fredsprisfest på Nobels fredssenter i forkant av nobelseremonien søndag. Foto: Annika Byrde / NTB

Mohammadi er fengslet i Iran. Prisen ble derfor tatt imot av de to tvillingbarna Ali og Kiana (19), og ektemannen Taghi Rahmani (64). Familien lever i eksil i Frankrike.

Kongefamilien var naturlig nok til stede i Rådhuset under utdelingen, og for kronprinsesse Mette-Marit (50) var det tydelig en sterk opplevelse å se de to tenåringene motta prisen på vegne av moren.

«Alles» øyne er rettet mot nord



Tidligere på dagen hadde de avholdt en pressekonferanse på Nobelinstituttet i Oslo, der datteren Kiana var tydelig på at hun trolig aldri kommer til å se sin mor igjen.

– Når det gjelder å se henne igjen, er jeg personlig pessimistisk. Hun har en tiårsdom nå, og det hun gjør med å sende brev og taler ut fra fengselet forlenger dommen hennes. Kanskje jeg ser henne om 30–40 år, men jeg tror ikke det, sa datteren ærlig.

I AUDIENS: De to tvillingene Kiana og Ali i audiens på Slottet før fredsprisutdelingen. Foto: Hanna Johre / NTB

Utdelingen av den gjeve fredsprisen er en begivenhet som strekker seg langt utenfor Norges landegrenser, og «alles» øyne er rettet mot nord.

Men det er ikke bare prisen som har fått oppmerksomhet. Også kronprinsesse Mette-Marit har bemerket seg på sosiale medier etter prisutdelingen.

På den populære Instagram-kontoen @royalfashionpolice, som tar for seg antrekkene til de ulike medlemmene av kongehusene, er det flere som hyller 50-åringen for å la de grå hårene blende inn med den ellers så platinablonde «looken».

NOBELBANKETT: Kongeparet og kronprinsparet fotografert side om side med fredsprisvinnerens ektemann og barn, Ali, Kiana og Taghi Rahmani, på Grand Hotel etter prisutdelingen i Rådhuset. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

«Jeg elsker dette! Det ser ut som hun lar det grå håret vokse ut, og det kommer til å se helt fantastisk ut på henne!» skriver en av følgerne til kontoen i kommentarfeltet.

HYLLES: Kronprinsessen får skryt på sosiale medier for å la det grå håret vokse ut. Foto: Skjermdump @royalfashionpolice

Det samme påpeker flere andre.

«Det ser ut som Mette-Marit går for en naturlig grå frisyre».

«Det ultrablonde mikset med sølvfargen kommer til å se veldig fint ut på henne», skriver en annen.

Bar 17 år gammel hårbøyle

Til TV 2 har frisør Siv Oldervik, som er gründer bak salongen «Stas hår og bryn» i Trondheim, tidligere uttalt at hun har merket at det er stadig flere som velger å la de grå hårene gro.



– Mange velger å gå for grått, men da tar vi ofte en toner på håret for å få en klar og fin gråfarge.

Oldervik anbefaler å farge håret så tilnærmet egen hårfarge som mulig, dersom man ønsker å omfavne de små grå – slik kronprinsessen har valgt å gjøre det.



17 ÅR SKILLER BILDENE: Kronprinsessen bar den samme hårbøylen hun hadde på seg under sønnens dåp i 2006, da fredprisen for 2023 ble delt ut i Oslo rådhus i desember. Foto: NTB

– På den måten blir etterveksten mindre hard. Med årene skjer det noe med huden også, som gjør at fargen må tilpasses, mener frisør Oldervik, og legger til:



– Det er ikke ofte man ser noen med hard ettervekst lengre, som for eksempel blonde som farger håret sort, eller de med rødt hår som farger håret sort, som vi ofte så på 80- og 90-tallet.

Kronprinsessen bar en mørk hårbøyle med stor blomst under utdelingen i Rådhuset søndag ettermiddag. Det er den samme hårbøylen som hun bar da sønnen prins Sverre Magnus (18) ble døpt i Slottskapellet i mars 2006.