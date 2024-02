Hylles av country-ikonet Dolly Parton

Denne uken ble det kjent at artist Beyoncé Knowles (42) toppet Billboard-listen Hot Country Songs, og ble dermed historisk.

Artisten er nemlig den første svarte kvinnen som har toppet denne listen, med sin nye låt, «Texas hold ’Em».

Det var under årets Super Bowl at Knowles slapp sangene «Texas hold ’Em» og «16 Carriages».

Sistnevnte låt har også nådd Billboard-listen, med plass nummer ni.

Ifølge musikkmagasinet Billboard topper i tillegg 42-åringen listen Hot R&B/Hip-Hop Songs, som først ble opprettet i oktober 1958.

Ifølge Store norske leksikon har country-sjangeren sine røtter fra Europa, særlig i sanger og danser som britiske og irske immigranter brakte med seg.

Sjangeren har de siste årene vært dominert av hvite artister som Taylor Swift (34), Marty Robbins (57), Hank Williams (29), for å ikke nevne legenden Dolly Parton (78).



Nå kommer sistnevnte med en gratulasjon til «Texas hold ’Em»-artisten på Instagram.



«Jeg er en stor fan av Beyoncé og er veldig glad for at hun har gjort et countryalbum. Så gratulerer med nummer én singel på Billboard Hot Country», skriver Parton i innlegget.

Hele albumet, «Act II», blir sluppet 29. mars og vil være artistens åttende album. De tidligere albumene har alle toppet Billboard 200, og det gjenstår å se om også dette albumet stiger til topps.