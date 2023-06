Hvordan verdens største realityprogram fikk en mørkeside de aldri blir kvitt

Den 15. februar 2020 tok den britiske programlederen Caroline Flack (40) sitt eget liv.

40-åringen hadde siden desember 2019 stått i sitt livs største mediestorm, etter hun ble tiltalt for vold mot sin daværende kjæreste Lewis Burton (31).

Britisk politi opprettet tiltalen, til tross for at verken Burton eller Flack ønsket det.

Ifølge familien var Flack livredd for å miste karrieren sin. Hun var også livredd for å møte i retten, og for mediesirkuset som ville komme.

MEDIESTORM: Flacks arrestasjon skapte en stor og intens mediestorm. Foto: Petros Karadjias/AP

Et halvt år etter dødsfallet, ble dette bekreftet som dødsårsaken:



– Ifølge min vurdering tok Flack sitt eget liv da tiltalen ble et faktum. Hun visste at hun da måtte møte pressen, og den intense publisiteten som kom med det - alt og alle var etter henne. Dette ser jeg som hovedårsaken, sa rettsmedisiner Mary Hassell i august 2020.



Fem år før dødsfallet fikk hun jobben som programleder for «Love Island UK». Flack ble da, helt uvitende, fjeset til det som skulle bli verdens største realityprogram.



Om én uke har den 10. sesongen premiere, og mandag kunngjorde ITV de første håpefulle deltakerne som vil entre den verdensberømte villaen 5. juni.

DØDE: Caroline Flack ble bare 40 år gammel. Foto: Matt Crossick

Trenger du noen å snakke med? Du er ikke alene. Om du trenger noen å prate med kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 (døgnåpent). Du kan også kontakte Kirkens SOS på melding eller chat: https://www.soschat.no/, eller Mental Helse på melding/chat: sidetmedord.no.

Flere land har i senere tid laget deres egne versjoner av programmet. Både Norge, USA og Australia har forsøkt å gjenskape suksessen.

Men fanbasen til den britiske versjonen har vist seg å være i en klasse for seg selv. Også den britiske pressedekningen av programmet er i særklasse, og kan minne om dekningen av det britiske kongehuset.

Deltakerne får derfor livet raskt snudd på hodet, når de entrer den ikoniske villaen i bikinier, høye hæler og badeshorts. Til tross for den massive suksessen, er programmets skyggeside noe som følger «Love Island»-produksjonen sesong etter sesong.

Programmet har nemlig over flere år fått kritikk for å ikke ivareta deltakernes mentale helse, både under og etter programmet. Hele tre personer assosiert med programmet har tatt sitt eget liv.

PROGRAMLEDER: Caroline Flack var programleder for «Love Island UK» i fem år før hun døde. Foto: Ian West

Før saken ble publisert, sendte TV 2 en e-post til ITV om hvilke tiltak de gjør for å verne om årets deltakere og deres mentale helse. Les hva ITV svarte nederst i saken.

En influenser-maskin

På sosiale medier har «Love Islands» offisielle kontorer flere millioner følgere, og bare på TikTok har hashtaggen «LoveIsland» 19.5 milliarder treff.



I dag er det kjent for enhver av deltakerne som entrer den luksuriøse villaen, at en karriere som influenser og TV-personlighet er en stor mulighet.

Fjorårets sommersesong ble strømmet over 250 millioner ganger, og ble den mest strømmede sesongen i programmets historie.

«Love Island» er et realityprogram som har blitt mer og mer populært med årene, noe de fleste ikke kan skryte av. Vinnerne av den åttende sesongen, Ekin-Su Cülcüloğlu (28) og Davide Sanclimenti (28), ble også superstjerner over natten.

VINNERE: Ekin-Su Cülcüloğlu og Davide Sanclimenti vant den åttende sesongen av «Love Island». Foto: Doug Peters

Cülcüloğlu hadde rundt 350.000 følgere på Instagram da hun entret villaen i juli 2022, og har i dag 3,2 millioner følgere. Sanclimenti hadde rett i underkant av 10.000 følgere, og har i dag 1,8 millioner følgere.



«Love Island» står nemlig bak noen av Storbritannias største og mest populære influensere.

Den største av de alle er Molly-Mae Hague (23), som var med i den femte sesongen av programmet, sommeren 2019. Sammen med sin nåværende kjæreste Tommy Fury (23), tok paret andreplassen i 2019-versjonen av programmet. I år fikk paret også sitt første barn.

I dag har Hague 7,5 millioner følgere på Instagram. Fury har 5,1 millioner.



Molly-Mae Hague er i dag en av Storbritannias største og mest suksessfulle influensere. Foto: Yui Mok Les mer Tommy Fury etter han vant boksekampen mot influenser og bokser Jake Paul i 2023. Foto: AHMED YOSRI Les mer

Men det er ikke kun Hauge og Fury som har skapt suksessfulle karrierer som influensere og TV-personligheter etter programmet.

Dani Dyer (26), som vant den fjerde sesongen av programmet, har 4 millioner følgere. Maura Higgins (32), som var en av finalistene i samme sesongen som Hague og Fury, har 3,7 millioner følgere.

Kem Cetinay (26), som vant den tredje sesongen, har 2,8 millioner følgere. Cetinay ble i ettertid av deltakelsen programleder for «Love Island UKs» offisielle podkast «After sun».

Olivia Attwood (32), som var med i samme sesong som Cetiany, har 2 millioner følgere. Hun også en av dem som har hatt størst TV-karriere etter programmet.



En av fjorårets finalister, Indiyah Polack (23), ble rask populær blant fansen. I år tok hun over jobben til Cetinay, som en av to programledere for podkasten «After sun». Hun har i dag 1 million føgere.

Maura Higgins (sesong 5) Foto: Ian West Les mer Indiyah Polack (sesong 8) Foto: Ian West Les mer Kem Cetinay (sesong 3) Foto: Doug Peters Les mer Olivia Attwood (sesong 3) Foto: Ian West Les mer Jack Fincham og Dani Dyer (vinnere sesong 4) Foto: Ian West Les mer

Dette er kun et fåtall av suksessfulle navn som har kommet ut av «Love Island»-villaen. Programmet har nemlig et gjennomsnitt på 33 deltakere per sesong. Totalt har hele 295 deltakere entret villaen siden programmets start i 2015.

I tillegg til deltakere, har programmet har så langt hatt tre programledere. Caroline Flack (40), Laura Whitmore (36), og Maya Jama (28). Jama tok over programlederjobben rett før den niende sesongen av programmet, etter Whitmore valgte å slutte i fjor høst.

Og av de totalt 295 deltakerne, og tre programlederne, så har tre tatt sitt eget liv.

«Love Island»-programlederne Caroline Flack (sesong 1 – 5), Laura Withmore (sesong 6 – 8), og Maya Jama (9 – til i dag).

To av deltakerne tar sitt eget liv



De to første sesongene av «Love Island» er kjent for å være de som var mest kaotiske. Det var mye alkohol, sex, og fysiske krangler.

Sophie Gradon (32) var med i den andre sesongen, som gikk på skjermen i 2016.

I juni 2018 ble Gradon funnet død i sitt eget hjem. Det ble raskt gjort kjent at hun hadde tatt sitt eget liv.

Kun uker etterpå, tok også kjæresten hennes sitt eget liv.



DØDE: Sophie Gradon var den første «Love Island UK»-deltakeren til å ta sitt eget liv. Foto: Hugh Macknight

Til tross for å ha vunnet skjønnhetskonkurransen Miss Great Britain i 2009, fikk Gradon stadig stygge kommentarer på eget utseende og deltakelse.

– Det var helt forferdelig. Det var så mange kommentarer fra så mange folk. Og noen ganger lette jeg etter de ... Det var kommentarer på hvordan jeg så ut, hvordan jeg pratet. De dømte meg etter å sett meg på TV i 45 minutter, skal Gardon ha sagt i et radiointervju før hun døde.

I samme intervju skal hun ha sagt at en person som opplever å bli mobbet i sosiale medier, kan ende med å ta sitt eget liv.

Ni måneder etter Gradon tok sitt eget liv, skjedde det igjen. Mike Thalassitis (26), som hadde vært med på den tredje sesongen av programmet, ble funnet død i mars 2019.

DØDE: Mike Thalassitis var med i den tredje sesongen av programmet. Han ble funnet død i 2019. Foto: Ian West

Også Thalassitis hadde tatt sitt eget liv.

26-åringen hadde vært med på «Love Island» sommeren 2018, kun åtte måneder før han døde. I programmet ble Thalassitis omtalt som en «badboy», og fikk kallenavnet «Muggy Mike».

Dette mente meddeltakeren hans, Chris Hughs (30), var både ufortjent og feil:



His name wasn’t Muggy Mike. Please stop brandishing that. His name was Mike Thalassitis, and every inch of my heart goes out to his family & friends. A good guy, taken far, far to soon. 💔 — Chris Hughes (@chrishughes_22) March 16, 2019

Etter det andre selvmordet, uttrykte flere av fansen at programmet måtte gjøre noe. At det nå hadde det gått for langt.

Det skulle derimot ikke gå mer enn elleve måneder før historien gjentok seg, nok en gang.

Tiltalt for vold mot kjæresten

Flack var en av Storbritannias mest profilerte programledere. Ifølge kilder skal hun ha blitt valgt som programleder for «Love Island» blant annet grunnet hennes egne, turbulente kjærlighetsliv.

Hvem programlederen datet var nemlig noe «alle» var opptatt av. I løpet av hennes lange karriere i rampelyset, datet hun noen av Storbritannias mest populære menn – inkludert Prins Harry (38) og Harry Styles (29).

OFFENTLIG DATINGLIV: Flacks datingliv var et populært emne blant britisk presse. Foto: Ian West

Forholdet hennes til Harry Styles var det første som skapte store, brutale overskrifter. Flack møtte Styles da hun var programleder for «The Xtra Factor», og Styles var deltaker i «X Factor UK» sammen med One Direction i 2010. «The Xtra Factor» var et program hvor deltakerne i musikkonkurransen ble intervjuet etter sending.

Paret skal angivelig har startet forholdet da Flack var 32 år gammel, og Styles var 17.

Da det kom ut, var det fritt frem – folk kunne si hva de ville om meg. Flere ropte «pedofil» og «pervo» etter meg på gaten Caroline Flack i selvbiografien «Storm in a C Cup» fra 2015.

Ifølge Flacks egen selvbiografi skal paret ha forsøkt å holde romansen hemmelig. Men da paparazzien fikk et bilde av Styles som forlot huset til Flack en tidlig morgen, var hemmeligheten ute:

Flack var åpen om hennes turbulente kjærlighetsliv, men ga aldri opp håpet på den store kjærligheten.

Så da hun møtte tidligere tennisproff Lewis Burton (31) sensommeren 2019, la hun ikke skjul på hvor forelsket hun var. Paret delte flere bilder av hverandre på sosiale medier, og hun snakket varmt om ham i media.

Men natten til 13. desember 2019 gikk det galt.

Flack ble tiltalt for vold mot Burton, etter en krangel i deres eget hjem. Ifølge politiets etterforskning skal Flack ha slått Burton i hodet med en lampe, da hun mistenkte ham for å ha vært utro.

Burton skal selv ha ringt politiet, og da de ankom huset skal Flack umiddelbart ha innrømmet ugjerningen.

Full av Burtons blod, skal Flack allerede da ha forsøkt å ta sitt eget liv. Hun skal ha blitt sendt til sykehuset for en psykiatrisk evaluering, men ble kort tid etter ansett som tilregnelig for å bli avhørt av politiet.

ØNSKET IKKE TILTALE: Flacks kjæreste, Lewis Burton, uttalte offentlig at han ikke støttet tiltalten mot kjæresten Caroline Flack. Foto: Jonathan Brady

Caroline Flack tok sitt eget liv

– Politiet kunne se at hun hadde forsøkt å ta sitt eget liv den natten. Hun hadde drevet med selvskading før, og forsøkt å ta sitt eget liv da hun var tenåring, fortalte Christine Flack, moren hennes, i et intervju med The Guardian i 2022.

Til tross for hennes ustabile mentale helse, ble Flack umiddelbart tiltalt for vold mot kjæresten. Dette til tross for at Burton selv ikke ønsket å reise tiltale mot Flack.

Under etterforskningen ble Flack og Burton nektet å ha kontakt, men begge bekreftet likevel fra hvert sitt hold at de fortsatt var kjærester gjennom sosiale medier.

TRAKK SEG: Dager etter arrestasjonen kunnegjorde Flack at hun trakk seg som programleder for «Love Island». Her avbildet i desember 2019. Foto: Jonathan Brady

17. desember kunngjorde hun at hun trakk seg som programleder fra «Love Islands» første vintersesong:

– «Love Island» har vært hele min verden de siste fem årene, og er det beste programmet på TV. For å ikke trekke oppmerksomhet vekk fra sesongen, er det beste jeg kan gjøre å trekke meg som programleder. Jeg ønsker «Love Island»-teamet en fantastisk første sesong i Cape Town.

Den 13. februar ble tiltalen mot Flack et faktum, og programlederen fikk vite at hun måtte møte i retten den 4. mars.

Dagen etter valentinsdagen, 15. februar 2020, tok hun sitt eget liv.

KRITIKK: Moren til Flack kom med kritikk til både britisk politi og presset for hvordan datterens sak ble behandlet. Foto: Petros Karadjias

Flacks selvmord ble raskt omtalt som et vendepunkt i britisk presse. En undersøkelse gjort av The Guardian, viste en stor mengde negative artikler ble skrevet om programlederen da hun var på sitt mest sårbare.

Programlederens foreldre mente at både pressen og det britiske politiet hadde skyld i datterens død.

– Hadde dette vært en normal person, hadde de ikke reist noe tiltale. De forsøkte å gjøre et eksempel ut av henne, uttalte Flacks mor kort tid etter datterens dødsfall.

Etter Flacks død, ble det også satt spørsmålstegn ved om ITV og «Love Island»-produksjonen hadde vært der for Flack da hun trengte det som mest.



HEDRET: I den første «Love Island»-episoden som gikk på skjermen etter hennes død, ble Flack hedret av hennes nære venn Ian Sterling. Foto: Ian West

– Etter at Caroline trakk seg, gjorde ITV det klart at døren var åpen for henne, og at hun var velkommen tilbake som programleder for «Love Island». Produksjonsteamet hadde jevnlig kontakt med henne, og fortsatte å støtte henne de siste månedene, uttalte ITV-direktøren Kevin Lyngo etter dødsfallet.

Da Flack døde, gikk den sjette sesongen fortsatt på skjermen. Programmet kansellerte flere episoder, før det var tilbake mandag 17. februar.

Da hedret «Love Islands» fortellerstemme, Ian Stirling (35), som også var en nær venn av Flack, henne i begynnelsen av episoden. Sterling kondolerte familie og venner til den avdøde programlederen, og takket for alt hun hadde gjort for programmet – og ham.

– Caroline, jeg vil takke deg for alle de morsomme stundene vi hadde sammen da vi laget favorittprogrammet vårt. Du betydde alt for meg. Jeg kommer til å savne deg, Caz, avsluttet han.



I februar i år kom britisk politi med en offisiell unnskyldning til Flacks familie, for deres håndtering av saken.

På vegne av familien uttalte moren til Flack at de ikke godtok unnskyldningen.

GODTOK IKKE: Flacks mor godtok ikke den offisielle unnskyldningen hun og familien fikk fra britisk politi. Foto: Joel C Ryan

«#BeKind»

I et av Flacks siste innlegg på Instagram, la hun ut et bilde med teksten:

«– In a world where you can be anything, be kind.»

Oversatt til norsk blir dette: «I en verden hvor du kan være hva som helst, vær snill».

Etter Flacks død begynte personer på tvers av sosiale medier å bruke hashtaggen #BeKind, for å vise støtte til Flack, hennes familie og venner.

«Be Kind»-bevegelsen ble lansert i 2015, og var en organisasjon som jobbet med å lære barn i skolealder om å vise mer omsorg og medfølelse overfor hverandre.

BLOMSTER: Etter Flacks bortgang ble det over en lengre periode lagt igjen blomster utenfor døren til hennes hjem i London. Foto: Dominic Lipinski

Siden dette var noen av de siste ordene Flack hadde kommunisert med offentligheten før hun døde, ble hashtaggen brukt for å fremme akkurat dette.

På flere måter ble det ansett som et vendepunkt for både britisk presse, og måten man snakket om offentlige personer i sosiale medier. Det kom en umiddelbar bølge blandet av sympati og kritikk for hvordan britisk presse og folk i sosiale medier hadde behandlet 40-åringen gjennom karrieren hennes.

Det tok derimot ikke lang tid før det hele var glemt.

Grunnet pandemien var ikke «Love Island» tilbake på skjermen før sommeren 2021. Produksjonen hadde da lovet flere tiltak for å verne om deltakernes mentale helse. Men under den syvende sesongen var det igjen flere hendelser som skapte store overskrifter, og fikk mye negativ oppmerksomhet i sosiale medier.

Det som fikk mest oppmerksomhet var da to av deltakerne, Faye Winter (27) og Teddy Soars (28), havnet i en eksplosiv krangel. Da kokte det over i både britisk presse og sosiale medier.

25.000 KLAGER: Krangelen mellom Winter og Soars fikk over 25.000 klager fra fansen. Foto: Doug Peters

Winter og «Love Island» fikk over 25.000 klager på måten hun hadde behandlet Soars på i krangelen. Den da 26 år gamle kvinnen ble mobbet og tilsendt drapstrusler i sosiale medier, og flere fryktet for hennes mentale helse.

Før fjorårets sesong kom ITV igjen med nye retningslinjer for hvordan de skulle verne om deltakerne og familiene deres. Det stoppet derimot ikke folk i sosiale medier fra å skrive det de ønsket om deltakernes fortid, utseende og oppførsel.

Under 2022-sesongen ble også flere av de mannlige deltakerne anklaget for mannssjåvinistisk oppførsel. En av de mannlige deltakerne, Jaques O'Neil, endte også opp med å trekke seg fordi han slet med sin mentale helse etter et brudd i villaen.

Etter denne sesongen snakket flere av deltakerne ut i media om hvordan de selv og familiene deres hadde blitt behandlet i sosiale medier. Før den niende sesongen, valgte derfor ITV å gjøre den største endringen til nå.



Dette svarer ITV

I en e-post til ITV, spurte TV 2 om hvilket tiltak ITV gjør for å verne om deltakernes mentale helse. ITV svarer at både den fysiske og psykiske helsen til deltakerne er dere høyeste prioritet.

– Både velferden og omsorgen for deltakerne våre er alltid vår viktigste prioritering. Vi har omfattende tiltak på plass for å støtte deltakerne både før, under og etter programmet. Dette er noe vi kontinuerlig jobber med. Spesielt med tanke på det økende fokuset våre deltakerne får både i media og sosiale medier, hver sesong.

Videre skriver ITV at de har store ressurser dedikert til å verne om deltakerne. Dette gjelder både gjennom samtaleterapi med psykologer og tidligere deltaker om hvordan de kan takle tilværelsen i rampelyset, og i sosiale medier.



GJORDE ENDRINGER: ITV, den britiske TV-kanalen som står bak «Love Island», bekreftet til TV 2 at de hadde gjort endringer før den niende sesongen av programmet. Foto: Ian West

Rett før vintersesongen, som gikk på begynnelsen av året, kunngjorde ITV at deltakernes familie og venner ikke ville kunne styre deltakernes sosiale medier når de befant seg i villaen. Dette har vært en stor del av «Love Island»-universet, og gjorde slik at deltakerne fikk store følgertall under innspillingen.

Dette er også en del av deres mental helse protokoll for sesong 10.

En av programmets uavhengige psykologer, Dr Matthew Gould, mener ITVs valg viser at de prioriterer deltakerne og deres mentale helse:

– Den viktige beslutningen om å pause deltakernes sosiale medier-aktivitet når de befinner seg i villaen, viser ITVs seriøse hensikt. Denne endringen er en fordel for programmet i sin helhet, og forebygger en potensiell kilde til psykiske helseproblemer.

En av fjorårets mest populære deltakere, Tasha Ghouri (24), som havnet på fjerdeplass sammen med hennes nåværende partner Andrew Le Page (28), applauderte den nye protokollen:

– Jeg syns det er veldig bra, og det er noe som måtte gjøres. Dette er 100 prosent et steg i riktig retning, og jeg kunne se at var mye mindre «trolling» og negativitet under sesongen som var.

STØTTER VALGET: Tasha Ghouri støtter ITVs valg om å endre sosiale medier-protokollen for deltakerne. Her avbildet med kjæresten Andrew Le Page, som hun møtte i «Love Island»-villaen i fjor sommer. Foto: Ian West

I tillegg til å samtaleterapi med psykologer, vil deltakerne gå gjennom en rekke kurs som skal forberede dem på livet både under og etter villaen. Dette inkluderer også videoer med tidligere deltakere som prater om deres opplevelse.

Om tiltakene er gjort vil være nok for å redde ryktet til «Love Island», vil tiden vise.

Men med et annet rykte om at den tiende sesongen skal være en såkalt «all-stars»-sesong, så er sannsynligheten stor for at også denne sesongen vil kunne bryte TV-rekorder for verdens største realityprogram.

Den tiende sesongen av «Love Island UK» kan du se på TV 2 Play fra 12. juni. Nye episoder publiseres hver dag.