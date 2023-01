Hver gang vi møtes får seer-kritikk: «For mye autotune»

TV-seere og fans stusser blant annet over bruk av autotune og at musikken mister live-preget i det folkekjære musikkprogrammet på TV 2.

Sesongens Hver gang vi møtes har for alvor gjort sitt inntog, og allerede etter to lørdager har norske stuer fått nyte flere musikalske stunder og blitt kjent med noen av artistene på et dypere plan.

«Helt forferdelig»

Samtidig har flere TV-seere bemerket seg lydbildet i programmet.

I sosiale medier setter de spørsmålstegn ved musikken og opptredenene, og mener at artistenes sanger bærer preg av mer autotune nå enn tidligere, og å ha blitt spilt inn i studio.

Følelsen av at utøverne opptrer live på Kjerringøy Bryggehotell er visket vekk, mener noen.

FOR PERFEKT?: Flere TV-seere stusser over at artistenes opptredener virker for studioperfeksjonerte i årets Hver gang vi møtes. Her er Hver gang vi møtes-deltaker og artist Isah og gjesteartist Maria Mena avbildet under første episode. Foto: Vegard Breie / TV 2

«Programmet er fint, men det hadde vært mye finere uten den gjennomtrengende studioproduksjonen av låtene. Skjønner ikke helt hvorfor det står musikere i bakgrunnen», skriver en Facebook-bruker.

«Det er så mye autotune at det er helt forferdelig», ytrer en annen.

«Synes alle sangene er for studiopreget», kommenterer en tredje.

«Er det playback?», spør en fjerde.

Da VG anmeldte helgens episode med Freddy Kalas (32) som hedersgjest, antydet avisen at Isahs (23) opptreden kunne minne mer eller mindre om et studio-opptak.

«Strålende levert, selv om vokalen tidvis oppleves så gnistrende bra (les: studioknadd) at live-preget truer med å forsvinne», skrev anmelderen.

Andre igjen ergrer seg over lydmiksen, og mener at musikken overdøver deltakernes stemmer.

«Lyden imponerte i hvert fall ikke! Veldig dårlig mikset … vokalen forsvant i det dårlige lydbildet», kommenterer en.

«Musikken er altfor høy i forhold til sangene», mener en annen.

– Ingen playback

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, er kjent med kritikken og setter pris på at publikum engasjerer seg i Hver gang vi møtes.

Overfor TV 2 opplyser Haldorsen om at playback ikke blir brukt når artistene opptrer, men at lyden blir justert i etterarbeidet.

– I Hver gang vi møtes synger alle artistene live under opptakene til programmet, og det benyttes ingen playback. Lyd mikses og redigeres i etterkant, slik at man får en så god lydopplevelse som mulig og at det skal låte så autentisk som mulig i tilknytning til artistens eget sound, sier hun.

– Det som er nytt de siste årene er at artistene spiller inn studioversjoner som de gir ut på Spotify, men dette er egne versjoner og mikser som ikke brukes i TV-produksjonen, fortsetter hun.

Programredaktøren avkrefter også økt bruk av autotune i årets sesong.

– Når det gjelder bruk av autotune – er det verken mer eller mindre bruk sammenlignet med tidligere sesonger.

