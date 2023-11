«Hver gang vi møtes»-deltager vant gjev pris

GJEV MUSIKKPRIS: William Kristoffersen holder takketale etter å ha vunnet Prøysenprisen for 2023. Foto: Nopa

William Kristoffersen (71) blir å se på TV 2 i januar neste år som deltager i «Hver gang vi møtes». I går ble Ole Ivars-legenden tildelt Prøysenprisen av kulturministeren.

– God følelse

Kristoffersen syntes det var stas å motta prisen, som henger høyt blant musikere i Norge, og han hadde aldri tenkt tanken at han skulle få en slik gjev annerkjennelse.

KULTURMINISTER: Lubna Jaffrey (AP) deler ut pris til William Kristoffersen i Jacobskirken i Oslo, nov, 2023. Foto: Nopa

– Det er en svært god følelse å bli verdsatt skikkelig av folk som driver med, og har holdt på med å skrive tekster profesjonelt selv. Jeg har jo i mange år, fått mange gode ord fra folk som sier hvor mye tekstene mine betyr for dem, noe jeg alltid har blitt glad for å høre. Da jeg nå, etter å ha skrevet sanger gjennom flere tiår, til album etter album utgitt med Ole Ivars, og andre artister, ender opp med en heder som dette fra bransjefolk, kan jeg vel si at dette må være mitt «OL-Gull», sier Kristoffersen til TV 2.

Vokste opp med Prøysen

Ole Ivars-profilen synes prisen er en stor bekreftelse på at han har laget låter som har verdi, og som sannsynligvis vil leve lenger enn han selv kommer til å leve.

«Alf Prøysens ærespris» blir spesielt for artisten som har vokst opp med Alf Prøysen, helt siden han hørte på «Barnetimen for de minste».

INSPIRERT: William Kristoffersen sier til TV 2 at prisen inspirerer han til å fortsette å skrive og synge og spille. Foto: Nopa

– Den varme, koselige stemmen hans da han snakka og sang, kan jeg høre for meg når som helst. Det finns på et eget lydspor i hodet mitt. Han var jo en mester med ord, og gode historier. Jeg har ikke sunget så mye av ham selv, kanskje fordi respekten har vært så stor at jeg syns det har vært vanskelig å synge nettopp Alf Prøysen. Jeg har riktignok sunget inn «Romjulsdrøm» på en utgivelse med Ole Ivars på midten av 80-tallet en gang, forteller Kristoffersen.

Karpe vant i fjor

Prøysenprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor sjangrene som forbindes med Alf Prøysen. Den tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter.

Karpe vant prisen i fjor, mens blant annet Egil Hegerberg, Eldar Vågan, Odd Nordstoga, Jan Eggum og Lillebjørn Nilsen alle har vunnet prisen siden den første utdelingen i 1974.