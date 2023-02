Hver gang vi møtes-artistene gjør duetter – trill terningen på låtene

Gjennom syv lørdager har TV-seerne fått følge et knippe kjente artister tolke hverandres låter på Kjerringøy i den 13. sesongen av Hver gang vi møtes.

Dette stjernelaget har bestått av Bjørn Eidsvåg (68), Karoline Krüger (53), Freddy Kalas (33), Ingebjørg Bratland (32), Emma Steinbakken (19), Isah (23) og Kristian Kristensen (30).

GUTTA KRUTT: Det er duket for duettdag under sesongavslutningen av Hver gang vi møtes. Her er de mannlige artistene med husbandet avbildet. Fra venstre: Kristian Kristensen, Freddy Kalas, Bjørn Eidsvåg og Isah. Foto: Vegard Breie / TV 2

Årets sesong har resultert i tårer, sterke historier, vennskap og ikke minst hits som har begeistret både hedersgjester og publikum – deriblant Steinbakkens «Floden»-tolkning og Isahs «Alt du vil ha».

I kveld rundes Hver gang vi møtes av med mimrestund fra oppholdet på snaut to uker, samt duetter og gruppesang på scenen.

Må tørke tårene etter Bjørns «Du ga mæ viljestyrke»-versjon: – Helt paff

Hvilken låt er din favoritt?

Etter at deltakerne vanligvis har hyllet hverandre hver for seg, fremfører de nå sanger i tospann og i grupper under sesongavslutningen av programserien.

Nedenfor kan du bedømme de syv låtene og gi ditt terningkast. Låtene finner du også på Spotify.

Se sesongavslutningen av Hver gang vi møtes lørdag klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.