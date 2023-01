Svindlere prøver å utnytte Hver gang vi møtes-suksessen

Etter at Fredrik Auke, som har artistnavnet «Freddy Kalas», begynte å figurere på Hver gang vi møtes, har svindlere inntatt TV 2s plattformer på sosiale medier.

I kommentarfeltet til TV 2s kontoer kontakter en Freddy Kalas-bruker fansen.

SVINDEL: Slik skjer henvendelsene i kommentarfeltet ut. Foto: Skjermdump

– Brukerne ønsker å komme i kontakt med mine følgere ved å late som om de er meg. Eventuelt vil de be mine følgere om å legge dem til på andre plattformer som eksempelvis WhatsApp og lignende. Derfra så vil de forsøke å lure penger ut av følgerne mine. Blant annet spiller de på sykdom og økonomiske problemer. Dette setter følgeren i en ganske presset situasjon og vedkommende vil i verste fall gi etter, sier Auke til TV 2.

HITMASKIN: Freddy Kalas står bak flere norske landeplager, deriblant «Pinne for landet». Foto: Vegard Breie / TV 2

– Trist og belastende

Artisten forteller at de falske brukerne har vært et problem lenge. På TV 2s sosiale medier-kontoer har de ikke dukket opp i kommentarfeltet før etter Hver gang vi møtes-deltakelsen ble kjent.

– Jeg har lenge vært oppmerksom på brukeren. Det virker som om det er «samme folk» som står bak de aller fleste profilene. Det kommer nye omtrent hver eneste dag.

Auke forteller at svindlerne formulerer seg dårlig, og at det oftest er lett å avsløre at dette er en person som ikke har norsk som morsmål. Han oppfatter at det særlig er yngre mennesker som lar seg rive med av løgnen til svindlerne.

– Jeg syntes jo det er veldig trist og belastende. Det eneste man kan gjøre er å rapportere disse brukerne. Og så oppfordrer jeg foreldre til å snakke med sine barn om problemet.

Auke poengterer at det er mange andre norske artister som er utsatt for samme type svindelforsøk. Han kommer med tips som kan avsløre falske brukere:

– Vi har et blått verifiseringsmerke foran våre kontonavn, noe som indikerer at vi er autentiske. Jeg har ingen andre brukere enn nettopp den med blå hake.

TIPS: Dette blå merket indikerer at en profil er ekte. Foto: Skjermdump

Stort problem

Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, forteller at falske kjendis-brukere er et stort problem.

– Falske profiler på nettet er veldig vanlig. Det å utgi seg for en annen, for eksempel en kjendis, er et av mange triks som brukes. Ofte er målet å svindle til seg penger av de som lar seg lure. Og det kan være fort gjort, for mange svindlere med falske profiler kan opptre ganske troverdig. Det er derfor veldig viktig å være bevisst på hva man gir fra seg av personopplysninger på nettet, selv om du tror at du kjenner personen.

På spørsmål om hvordan man kan gjennomskue en svindler, svarer hun:

– Det bør ringe en bjelle om noen vil ha noe fra deg, eller om deg, på nettet. Ofte er det personlige opplysninger ID-tyven er ute etter. Det kan for eksempel være telefonnummer, fødselsnummer, brukernavn, bankkonto, passord og data om deg som kan brukes videre. Eller at vedkommende svindler direkte og ber om penger for at du skal få en gevinst av et slag, eller at du hjelper en som sårt trenger støtte.

TRIST: Freddy Kalas syns det er trist at noen utgir seg for å være ham. Han mener barn er særlig utsatt for slike svindelforsøk. Dette er Datatilsynet enig i. Foto: Vegard Breie/TV 2

Dette må du si til barn

Dahl sier seg også enig med Freddy Kalas, som sier det er viktig at foreldre snakker med barn om dette problemet.

– Snakk med barna. Det er viktig å etablere en forståelse for at mange utgir seg for å være en annen enn de er, når du er på nettet. Det er lett å opprette falske profiler i ulike sosiale medier og plattformer. Det kan oppleves som veldig ubehagelig når man oppdager at det er noen andre, og at man til og med blir utnyttet i pengesvindling eller annet. Nettet er en arena der de aller fleste er, og dette utnytter svindlere til fulle. Det er viktig å gjøre barn oppmerksomme på dette, og hjelpe dem til å skjønne at det også er viktig å si ifra til voksne hvis det skjer.

LIKE HENVENDELSER: Henvendelsene fra den falske brukeren er ofte «klipp og lim». Foto: Skjermdump

Kommunikasjonsdirektøren forteller at mange skammer seg og blir flaue dersom de blir lurt av en falsk bruker, og dermed ikke tør å si noe.

– Det er viktig å få barna til å forstå at dette er noe som er vanlig, og at man må si ifra og få det stoppet. Mange kriminelle blir stadig mer profesjonelle på nettet, og operer utspekulert mot ulike målgrupper, dessverre også mot barn. De utnytter menneskelig kontakt for å få tak i informasjon om deg. Dine personopplysninger er verdifulle for andre, og kan misbrukes til svindel eller andre kriminelle handlinger.