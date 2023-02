Karoline Krüger snakker ut om ektemannen Sigvarts alvorlige ulykke

En ny musikalsk festkveld står for tur når artist, låtskriver og teaterskuespiller Karoline Krüger (52) skal feires i den sjette episoden av Hver gang vi møtes.

Krügers mangfoldige karriere strekker seg tilbake til 1980-tallet. 52-åringen slo gjennom med «For vår jord» i Melodi Grand Prix 1988. Siden slapp bergenseren flere soloalbum, medvirket som låtskriver og komponist på andre prosjekter og fikk flere priser.

HYLLES: Lørdag er det artist, låtskriver og teaterskuespiller Karoline Krügers dag i Hver gang vi møtes. Fra venstre: Isah, Emma Steinbakken, Karoline Krüger, Freddy Kalas, Bjørn Eidsvåg, Ingebjørg Bratland og Kristian Kristensen. Foto: Vegard Breie / TV 2

De senere årene har stjernen funnet seg godt til rette på landets største teaterscener, og har nylig høstet god kritikk for sine prestasjoner i Mamma Mia! og Chess.

På hjemmebane er hun gift med sangeren Sigvart Dagsland (59) på det trettiende året, og sammen har de to barn.

Det er ikke uvanlig at det blir tårevått og emosjonelt på Kjerringøy Bryggehotell, og denne gangen er intet unntak når hovedpersonen setter seg ved enden av bordet.

I programmet deler Krüger åpenhjertig om livskrisene som rammet henne og familien i løpet av en tiårsperiode, og hvordan hun opplevde å være både alvorlig syk selv – og pårørende.

KREVENDE: Karoline Krüger ble alvorlig syk i 2010. Åtte år senere havnet ektemannen, Sigvart Dagsland, i en alvorlig trafikkulykke. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Vinker til døden

I januar 2010 ble Krüger påvist ondartet svulst i endetarmen, og livet hun kjente til ble brått snudd på hodet.

– Det var en veldig voldsom og brutal og veldig, veldig dannende opplevelse, forteller hun til de andre artistkollegaene.

Sangeren minnes da hun hadde vært hos legen og fått den nedslående beskjeden om at noe ikke var som det skulle.

– Jeg husker jeg kjørte derfra og jeg tenkte sånn: «Ok. De sier at når man får sånne beskjeder, så forandrer hele livet seg. Ser livet annerledes ut nå? Er det annerledes?». Og det er klart det ble annerledes. Det ble rett og slett helt annerledes.

SNUDD PÅ HODET: Da Karoline Krüger fikk beskjed om at hun hadde kreft, ble livet helt annerledes. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Se Krüger åpne seg om de dramatiske livsendringene i videoen øverst i saken.

Ti dager etter at hun ble diagnostisert med tykktarmskreft, skulle hun stå på scenen i musikalen Company på Den Nationale Scene.

– Det var det første stykket jeg spilte i hvor jeg ikke sang. Det var bare teater. Og jeg var så redd og så nervøs at jeg var helt skjelven. Og så kom dette.

Nettopp på grunn av livssituasjonen 52-åringen befant seg i, bestemte hun seg for å skyve bort nervene og prestasjonsangsten.

– «Jammen, i alle dager. Jeg kan ikke være redd for å ikke kunne linjene mine. Det er jo livet mitt det handler om». Ting knakk sammen på et underlig vis, sier hun, og fortsetter:

– Du skal plutselig forholde deg til det å være dødelig. Og du håndhilser ikke på døden, men du vinker til ham på andre siden av gaten ganske lenge.

TOK GREP: Få dager etter at Karoline Krüger fikk sykdomsbeskjeden skulle hun stå på scenen. Da innså hun at hun måtte ta grep. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Trist

Det å fortelle om kreftsykdommen til døtrene var tungt, men desto vanskeligere overfor foreldrene og ektemannen Sigvart.

– Jeg syntes det var vanskelig å fortelle det til foreldrene mine. De vet så godt hva det er og hva det handler om. Og det synes jeg er ordentlig vanskelig, og der kan jeg ikke lyve, sier hun.

En sørgmodig tanke skylte også over henne da Dagsland satt i familiens nye bil – intetanende om kreften.

– Jeg husker han kom kjørende med den nye bilen, og jeg husker jeg sto i døråpningen og tenkte at det var så trist at han ikke skulle få glede seg til å kjøre den bilen.

VANSKELIG: Artisten syntes det var vanskelig å fortelle sine nærmeste at hun hadde blitt syk. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I tiden som kreftsyk ble partneren en stor klippe og støttespiller for henne.

– Som den mannen han er, så tok han det på strak arm. Jeg syntes det var en fantastisk ting. Han sa: «Du skal vite at hvis du blir borte, så kommer vi til å klare oss. Men det er bare så kjedelig uten deg», gjenforteller hun med blanke øyne, og fortsetter:

– Og jeg syntes det var så fint. Han fikk sagt to ting: Det ene er at: «Jeg vil så fryktelig gjerne at du skal være her», og det andre er at: «Du skal slappe helt av. I got this». Heldigvis så gikk det jo fint.

Roller ble snudd

Åtte år etter at Krüger fikk kreftdiagnosen ble rollene snudd. Nå var det hun som var den pårørende.

I januar 2018 ble Dagsland involvert i en alvorlig bilulykke etter at han og bandet frontkolliderte med en annen bil i Stange. Sangeren ble hardt skadet med tolv knuste bein og en brukket ankel, og måtte gjennom flere omfattende operasjoner.

Da 52-åringen fikk telefonen om at ledsageren hadde blitt utsatt for en ulykke, ble uroen stilnet straks hun hørte stemmen hans.

FIKK EN RO: Da Karoline Krüger fikk beskjeden om at ektemannen hadde vært i en alvorlig trafikkulykke, hjalp det å høre stemmen hans. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det som var så fantastisk var at han var så nærværende at han fikk låne telefonen av ambulansemannen. Og jeg hørte at det var Sigvart, og han sa: «Vi har vært i en ulykke. Det er alvorlig. Men hodet mitt er helt». Jeg fikk den følelsen. Han er her. Resten fikser vi. Vi må bare «deale» med det, sier hun.

– Gitt meg noen verktøy

Til TV 2 er Krüger åpen om at det å være pårørende er krevende.

– Det å være pårørende er veldig krevende, og jeg har veldig respekt for de menneskene som opplever slike situasjoner der ting er kroniske. I vårt tilfelle hadde vi grunn til å tenke ganske snart at dette kan gå bra, og det gir deg jo en veldig kraft og energi til å stå i det, sier hun.

De to livskrisene ga henne lærdom om seg selv og andre mennesker.

– Med alle sånne ting i livet, så har det gitt meg en mestringsfølelse knyttet til det å forstå at andre mennesker kommer til å stå midt i det – for det gjør vi alle. Det har gitt meg noen verktøy når det kommer til å forholde seg til andre på en respektfull måte.

LIVSERFARING: Å være syk og pårørende har gitt Karoline Krüger livserfaring og stor respekt for andre som står i lignende situasjoner. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Man tror at man er et strå, og så skjønner man at man er en stålvaier. Det er krefter der man ikke visste at det var krefter. Det finnes kvaliteter i både lyset og mørket, uttrykker hun til TV 2.

