Disse er klare for «Hver gang vi møtes» 2024

På mandag er innspillingen av den 14. sesongen TV 2-programmet «Hver gang vi møtes» i full sving, og den splitter nye casten er klare til å flytte inn på Kjerringøy utenfor Bodø.

Programmet blir sendt på TV 2 på nyåret.

De sju artistene flytter inn på halvøya for å vise frem sine musikalske talenter. De skal hylle hverandres låter i nye og friske drakter, samt dele sin livshistorie og erfaringer omringet av god, gammeldags norsk natur.

– Årets artister i «Hver gang vi møtes» er fantastiske. Det gir oss en enorm bredde i både sjanger, alder og målgruppe, når folkekjære William fra Ole Ivars og dansebandmusikken møter Matoma og hans housemusikk. Vi er overbeviste om at denne gjengen vil gi oss både minnerike historier og magiske musikalske øyeblikk, sier Trygve Rønningen, programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2.

Her er alle deltakerne:

Tom «Matoma» Lagergren (31):

Tom Lagergren (31), kjent som Matoma, blir den første produsentartisten som er med i «Hver gang vi møtes».

Matoma er kjent for sin danseorienterte tropical house-musikk og har i løpet av kort tid blitt en av de største eksportvarene innen norsk musikk. Han har millioner av avspillinger på strømmetjenester hver måned og utsolgte konserter over hele verden.

TÅREVÅTT: Matoma kommer fra jobben som mentor i «The Voice» til deltager i «Hver gang vi møtes». Foto: Frode Sunde / TV 2

Matomas gjennombrudd kom da han slapp låten «Old Thing Back» sammen med The Notorious B.I.G., samt Ja Rule og Ralph Tresvant. Låten hadde andreplass på VG-lista og var verdens mest delte låt i februar 2015.

Han ble nominert til årets nykommer under P3 Gull i 2015 og ble nominert til to priser under Spellemannprisen i 2016, henholdsvis Årets nykommer for debutalbumet «Hakuna Matoma» og Årets låt for «False Alarm». Matoma har også vært en av mentorene i «The Voice – Norges beste stemme».

William Kristoffersen (72):

Kristoffersen er musiker, komponist, bassist, sanger og tekstforfatter, og er mest kjent som medlem av dansebandet Ole Ivars.



Ole Ivars er et legendarisk danseband dannet på Hamar i 1964. Bandet har gitt ut 45 album og mottatt en rekke gull- og platinatrofeer. De har fått åtte Spellemannpriser, deriblant Årets Spellemann i 1999.

DANSEFOT: William Kristoffersen sørger for mye dansebandmusikk i «Hver gang vi møtes». Foto: Roy Arne Bjørtomt/TV 2

Kristoffersen har skrevet de fleste låtene på de 45 albumene fra Ole Ivars. De har ligget på Norsktoppen i 77 uker og har også hatt en egen musikal på Nationaltheatret basert på tekstene sine. I 2009 fikk Kristoffersen Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid som musiker og komponist.

Emelie Hollow (25):

I en alder av 12 år, ble hennes første egenskrevne låt utgitt av Universal Music etter at hun vant låtkonkurranse i regi av P4. I 2018 samarbeidet hun med Alan Walker på låten «Lily» som er strømmet over 2 milliarder på verdensbasis.

I 2021 ga hun ut to album, først albumet «This Stays Beteween Us» sammen med forfatter Alexander Kielland Krag, og deretter sitt første soloalbum «Half The Story».

LÅTSKRIVER: Emelie Hollow kom med sitt første soloalbum i 2021 og har sine røtter innen låtskriving. Foto: Sara Abraham

Hun ble nominert til Spellemannprisen 2021 i klassen for årets låtskriver. Emilie har skrevet låter med blant andre Seeb, Emma Steinbakken, Alexander Oscar og Jesper Jenset.

Hun har også skrevet låter for andre artister fra Sverige, Danmark, England og USA. Hun skrev den engelske teksten til «Fallen Angel» som TIX vant «Melodi Grand Prix» med i 2021.

Mari Boine (66):

Boine er en norsk-samisk sanger og musiker, og har fornyet joik og modernisert samisk musikk. Hun har vunnet en rekke priser, og deriblant fire Spellemannpriser og Spellemannprisens hederspris i 2018. Boine er også utnevnt som ridder av 1. klasse av St. Olavsorden for sitt allsidig kunstneriske virke.

JOIK: Med utgangspunkt i joik og samisk musikk har Mari Boine høstet stor internasjonal anerkjennelse. Foto: Knut Bry

Mari fikk sitt gjennombrudd med Gula Gula i 1989, både i Norge og internasjonalt. I 1991 ga hun ut platen «Salmer på veien hjem», sammen med Ole Paus og Kari Bremnes. I 1992 sang hun ved åpningen av FN-året for verdens urbefolkninger, og i 2001 var hun en viktig bidragsyter til platen som ble utgitt i forbindelse med feiringen av 100-årsjubileet til Nobels fredspris: «Make Me A Channel Of Your Peace».

I 2017 tok Boines karriere en ny vending med utgivelsen av «See The Woman», der hun framfører nesten alle sangtekstene på engelsk. Albumet ble innspilt i samarbeid med svenske popmusikere og produsenter og inneholder innslag av diskorytmer og dub-musikk.

Odin Staveland (37):

Odin har siden 2004 turnert og gitt ut plater med Vamp, samtidig som han har komponert musikk til teater og film.

VAMP: Odin Staveland trakterer flere instrumenter og har vært medlem av Vamp siden 2008. Foto: Kim Bachel

Han jobber som produsent for andre artister og er tilknyttet ABC Studio i Etne. Odin er vokalist, spiller trommer og piano. Vamp ble startet i Haugesund i 1991.

Bandet spiller folkemusikk kombinert med viser og rock. De har frem til nå gitt ut totalt ni studioalbum, fått ti gullplater, tre platinaplater og to trippelplatina, samt fem Spellemannpriser.



Ingrid Helene Håvik (35):

I februar 2012 slapp Highasakite debutalbumet sitt «All That Floats Will Rain». Albumet fikk terningkast seks av Dagbladets anmelder og bandet ble nominert til årets nykommer under Spellemannprisen 2012. All musikk og tekst til bandets andre album «Silent Treatment» ble komponert av Håvik, og hun vant klassen komponist under Spellemannprisen i 2014.

HIGHASAKITE: Ingrid Helene Håvik er vokalist og frontfigur i Highasakite. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

De ble også̊ nominert til to priser foran P3 Gull i 2014: Årets liveartist og Årets låt med «Since Last Wednesday».

Bandet ga ut sitt tredje album, «Camp Echo», i 2016. For albumet fikk de Spellemannprisen 2016 i klassen for popgrupper. Deres fjerde album, «Uranium Heart», ble gitt ut 1. februar 2019. For dette albumet ble de nominert til Spellemannprisen i 2019. Siste album er «Mother» fra 2022.

Ramón Torres Andersen (25):

Han deltok i TV 2-programmet «The Stream» i 2016. I 2017 sang han årets BlimE!-låt «Venn» i samarbeid med musikerduoen TRXD.

Ramón fikk sitt store gjennombrudd med singelen «Ok, jeg lover» i februar 2022. Låten slo rekorden for mest Spotify-avspillinger i løpet av ett døgn i Norge, med 650.000 avspillinger. Låten er nå streamet nær 20 millioner ganger på Spotify.

RAMON: 25-åringen fra Ski har vunnet Spellemannpris for årets musikkvideo med låta «Så klart det gjør vondt» i 2022. Foto: Ara Abraham

Han gå ut debutalbumet «Så klart det gjør vondt» i september 2022 med Universal Music. Albumet lå på første plass på VG-lista Topp 40 Album i to uker. Han ble nominert til to priser foran P3 gull i 2022: Årets artist og Årets låt for «Ok, jeg lover».

Ramón ble også nominert i kategorien Årets gjennombrudd og Årets låt til Spellemannprisen 2022. Han vant Spellemannpris for Årets musikkvideo med «Så klart det gjør vondt».

«Hver gang vi møtes» - sesong 14, vil vises på TV 2 Direkte og TV 2 Play i 2024.