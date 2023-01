Dette gjorde Kristian Kristensen da moren fikk uhelbredelig kreft

Lørdag dekkes middagsbordet til ære for mannen med den store stemmen i den femte episoden av Hver gang vi møtes.

Artist og låtskriver Kristian Kristensen (30) er kjent for sin unike falsettrøst og sarte og ærlige låter som har gått rett hjem hos det norske folk.

I kjent stil blir det sårt og gripende på Kjerringøy denne runden også. Flere av artistene må nemlig tørke tårene når hedersgjesten legger ut om bakgrunnen for en av sine mest kjente utgivelser, «Gressholmen», fra 2017.

HYLLES: Det er artist og låtskriver Kristian Kristensen som inntar hedersgjeststolen i Hver gang vi møtes' femte program. Fra venstre: Isah, Bjørn Eidsvåg, Karoline Krüger, Kristian Kristensen, Ingebjørg Bratland, Freddy Kalas og Emma Steinbakken. Foto: Vegard Breie / TV 2

– Altfor vondt

Kristensen fant i ung alder sitt kall i livet – musikken. Snart befant harstadværingen seg på The Voice-scenen, før han senere kapret platekontrakt og utga sin første EP.

Hele veien hadde foreldrene heiet på ham, og vært en av de store støttespillerne i livet hans.

Så ble moren alvorlig syk.

– Hun fikk diagnosen kreft. Vi skjønte at den hadde spredt seg såpass mye at den ikke kunne opereres bort, deler han åpenhjertig i Hver gang vi møtes.

Se Kristensen dele om den tunge perioden i videoen øverst i saken.

KARRIERE: Da karrieren til Kristian Kristensen skjøt fart ble moren alvorlig syk. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Dermed ble «Gressholmen» født da moren lå på dødsleiet. En sang som skulle fungere som en trøst, om et sted hvor de to hadde delt mange minner sammen.

– Rett før hun døde, så tenkte jeg at det var en så fin måte å minne henne på at vår kjærlighet alltid vil være lagret i naturen. Jeg syntes det var noe fint med det.

Kristensen minnes godt stunden da moren hans fikk høre låten for første gang.

– Hun syntes selvfølgelig at den var helt nydelig, men samtidig så var det altfor sårt. Hun og far satt sammen og de ble litt stille - og veldig rørte. Det er en vakker ting, men samtidig gjør det altfor vondt, sier han.

SKREV LÅT: Kristian Kristensen skrev låten «Gressholmen» da moren hans ble syk. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Samtidig ønsket artisten å lage et fullengdes album mens han fremdeles hadde henne i livet.

– Jeg hadde lyst til å vise henne et album, for når jeg viser mamma og pappa noe jeg har laget, så blir de så stolte og glade. Og det er der mye av min inspirasjon kommer fra. Det gjorde meg alltid veldig gira.

For å være nærmere moren, dro 30-åringen hjem til Harstad for å lage platen på gutterommet.

– Det var en veldig rar periode. Man ser livet sakte, men sikkert visne bort. Jeg fikk lagd ferdig plata og vist henne alt jeg hadde gjort. Jeg lagde demoer hjemme, og de ble veldig stolte og glade, selvfølgelig, sier han.

– Kom virkelig nær hverandre

Da Kristensen siden dro til hovedstaden for å produsere albumet etter at låtene var ferdige, kom en bekymret telefon fra storesøsteren.

– Søsteren min ringer og sier at hun er veldig bekymret for mamma. Og sier at hun begynner å virke veldig svak og veldig sliten. Hun var bekymret, og ville at jeg skulle komme hjem, forteller han.

VILLE FULLFØRE: Artisten ønsket å fullføre albumet mens han fremdeles hadde moren i livet sitt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sangeren ble brått dratt i to retninger. Han ville fullføre prosjektet slik at moren kunne få høre det, men ønsket samtidig å dra hjem.

Ett døgn etter ringte telefonen igjen.

– Søsteren min ringer meg, og sier at nå har mamma fått slag. Da tenkte jeg: «Ok, nå må jeg komme meg hjem».

Kristensen kom seg til sykehuset der moren lå i sykehussengen.

– Hun ligger der og klarer ikke å prate, men hun enser at jeg er i rommet. Hun klarte å åpne øynene sine for å se meg, minnes han, og fortsetter:

– Vi kunne ikke lenger kommunisere via ord, men likevel så følte jeg at vi kom virkelig nær hverandre. Det er veldig vanskelig å beskrive hvorfor, men det var litt vakkert.

Dagen etter døde Kristensens mamma.

– Heldigvis hadde hun alle rundt seg.

– Fordi jeg vokste opp med den kjærligheten, så føler jeg innerst inne at alt blir bra. Og det er så viktig, avslutter han.

