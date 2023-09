– Hun er veldig naturlig foran kamera

Humorserien «Kjendis AS» har premiere på TV 2 29. september, og vi blir flue på veggen når TV-trioen Thomas Numme (53), Harald Rønneberg (50) og Truls Svendsen (50) gjør humor på egen bekostning.

TV-favorittene har innsett at populariteten er dalende og starter managementet «Kjendis AS» for å klamre seg fast til showbiz. Men det er enklere sagt enn gjort.



TV-TRIO Truls Svendsen, Harald Rønneberg og Thomas Numme spiller avdanka versjoner av seg selv i den nye humorserien «Kjendis AS» på TV 2. Foto: TV 2

I serien møter vi på flere kjendiser som spiller seg selv – i en slags ekstremversjon.

En vintage-kjole til besvær

Én av dem er kongeparets barnebarn Leah Isadora Behn (18). Hun har tidligere vært å se i Viaplay-serien «Powerwomen», der hun ga oss et glimt inn i egen hverdag som skoleelev og modellspire.

Men denne gangen har hun altså sagt ja til å spille seg selv i den nye humorserien.

STOLT MOR: Prinsesse Märtha Louise er svært stolt av sine tre døtre. Her fra Vixen Awards i 2021, da prinsessedatteren vant prisen «Årets influencer: Beauty». Foto: Naina Helén Jåma

Hun får Thomas Numme som avdanket manager, som forsøker å gjøre alt han kan for at 18-åringen skal få tak i en vintage-kjole til et TV-innslag.

TV 2 har vært i kontakt med Leah Behns ekte manager, Tone Christensen i selskapet Kontent, som forteller at Leah ikke ønsker å uttale seg om skuespillerdebuten.

– Veldig naturlig foran kamera

Thomas Numme forteller på sin side at det var stor stas å jobbe med den 18 år gamle prinsessedatteren.

– Det var veldig fint å jobbe med Leah. Vi var nok litt spente begge to, for ingen av oss hadde gjort så mye skuespill på denne måten før. Men hun klarte seg kjempebra fra første tagning, sier Numme til TV 2.

Den erfarne programlederen og TV-profilen Numme lot seg imponere over 18-åringens skuespillertalent.

– Leah er veldig naturlig foran kamera. Hun imponerte meg!

NY HUMORSERIE: Thomas Numme promoterte «Kjendis AS» under TV 2s høstlansering i august 2023. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Numme minnes en av de aller første innspillingsdagene, da Leahs mor prinsesse Märtha Louise (52) også var til stede. Dagen bar preg av mye latter og glede.

– Vi hadde en veldig morsom dag sammen og lo mye. Moren til Leah var også der for å forsikre seg om at datteren hadde det bra, og jeg tror hun også koste seg på opptak.

– Tror du vi kommer til å se mer til Leah foran TV-skjermen som skuespiller?

– Ja, det både tror og håper jeg, sier Numme.

GJENBRUK: Denne kjolen blir sentral i første episode av «Kjendis AS». Dette bildet av Leah Behn er tatt under Vixen Awards i 2022. Foto: Lise Åserud /NTB

Leah Behn er ikke den eneste kjendisprofilen vi kommer til å se i den ferske humorserien.

Artist Tone Damli (35), «Jakten»-programleder Jan Thomas (56), komiker Else Kåss Furuseth (43), modell og Youtuber Emma Ellingsen (22), programleder Leo Ajkic (39) og influensersøstrene Vita og Wanda Mashadi (31) er blant dem som spiller seg selv i «Kjendis AS».

«Kjendis AS» har premiere på TV 2 fredag 22. september, og sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play.