Hugh Grant vurderer karrierebytte

Hugh Grant (63) er en av verdens mest kjente skuespillere. Han er mest kjent fra filmer som «Notting Hill», «Bridget Jones's Diary» og juleklassikeren «Love Actually».

I senere år har den britiske skuespilleren spilt i flere kritikerroste TV-serier, som «The Undoing» og «A Very English Scandal».

Men hans siste TV-serie, «The Regime», hvor han spiller mot Kate Winslet (48), har fått mindre gode tilbakemeldinger av noen norske anmeldere.

Det er i forbindelse med denne dramaserien at 63-åringen avslører at han har vurdert et karriereskifte.

– Jeg har vurdert å gå inn i politikken, sier 63-åringen til det amerikanske magasinet.

HOLDER KOKEN: Grant kan skryte over en lang og fyldig CV, både innen film og TV. Her avbildet sammen med Timothee Chalamet på premieren til «Wonka», hvor han spiller én av hovedrollene. Foto: MICHAEL TRAN / AFP

Inspirert av svensk svigermor

Grant har blitt et kjent fjes etter å spilt i flere publikumsfavoritter, som for eksempel nevnte «Love Actually». Her spilte han rollen som Storbritannias statsminister, og har siden spilt flere roller som politiker.

Det er også det briten spiller i HBO-serien «The Regime». Og det er i denne sammenheng Grant forteller om sine politiske ambisjoner i et intervju med Entertainment Weekly.

– Det er noe jeg har tenkt på. Men det jeg ser, når man er virkelig tett på, er at det er nesten umulig å få noe gjort.

POPULÆR: Skuepilleren sin popularitet har holdt seg over årene. Her avbildet sammen med fans på en rød løper i 2011. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

Dette er ikke første gangen 63-åringen har vurdert en politisk karriere. I et podkastintervju fra 2019 avslørte han at «det var noe han hadde tenkt en del på».



Grant avslører derimot at han har fått en del råd fra egen svigermor, som er politiker.

– Min kones mor er politiker. Hun var ganske høytstående i det svenske parlamentet. Hver gang temaet kommer opp, sier hun bare: «Ikke gjør det. Du må bare dysse ned alt. Alt er som en hestehandel. Og hatmeldingene man får i dag er utenkelige».

GIFT SIDEN 2018: Grant har i en årrekke vært sammen med svenske Anna Elisabeth Eberstein, som han deler tre barn med. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Redd for konsekvensene



Det er nemlig frykten for hatmeldinger og trusler som gjør at 63-åringen er tilbakeholden for en karriere i politikken. Dette var noe han personlig fikk erfare da han engasjerte seg i det britiske stortingsvalget i 2019.

– Jeg startet en liten kampanje for å prøve å overtale folk til å stemme taktisk. I vårt valgsystem var dette måten å forhindre at Boris (Johnson, journ.anm.) og selskapene kom tilbake til makten. Jeg aksjonerte i noen få valgkretser for den som var den nærmeste rivalen til de konservative kandidatene. Men jeg gjorde egentlig en veldig dårlig jobb, siden vi tapte i hver valgkrets.



Det var da Grant opplevde å få masse anonyme hatmeldinger og trusler over sosiale medier.

BESKYTTER FAMILIEN: Grant forteller at mengden hets på sosiale medier, spesielt mot egen familie, gjør at han holder tilbake i politikken. Her avbildet med konen på rød løper i 2021. Foto: Alberto Pezzali / AP

– Det som var interessant var meldingene som kom, og hvordan de kom fra folk på høyresiden. Men jeg vet aldri om de er ekte, eller om de er roboter. For de er gode, og geniale på det de gjør. Og det var helt skremmende.

Grant forteller at han har opplevd å få lignende meldinger før, gjennom hans arbeid med «Hacked Off»-kampanjen, som stiller et kritisk søkelys på presseetikken i Storbritannia. Men det var under hans politiske kampanje han opplevde det verste.

– Dette var virkelig ekstremt og sjokkerende, og truende for ens familie. Så jeg mener at du enten må være veldig modig, eller gal, for å gå inn i politikk i denne digitale tidsalderen, avslutter han.