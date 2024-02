Hudlegen advarer

«Less is more» for mange som ønsker å ta vare på huden.

Det er mange som ønsker ung og frisk hud. Nordmenn og verden for øvrig tyr til mange midler for å få det. Tipsene florerer, spesielt på sosiale medier.

På Instagram har emneknaggen #skincare 118 millioner innlegg. På TikTok finnes det 16,7 millioner videoer om det samme teamet.

– Forbrukerne er ofte i en ukritisk alder, der man ønsker å tro på alt som blir sagt, sier hudlege Bjørn Bondevik til TV 2.

ADVARER: Hudlege Bjørn Bondevik ber unge være kritiske til hudpleietips på sosiale medier. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Han er tydelig på at forbrukere bør oppsøke fagfolk, som hudpleiere, kosmetisk sykepleiere eller hudlege for å vite hva sin hud trenger.

Allikevel er det ifølge Bondevik ikke nødvendigvis så mye huden trenger.

– De som er 20 år og har en fin og frisk hud, trenger i bunn og grunn ikke noen annen rutine enn å vaske huden med mild såpe, forklarer han.



Hudlegen understreker at dette gjelder unge voksne med frisk hud, men at de som sliter med kviser, atopisk eksem eller andre plager, bør oppsøke fagkompetanse.

Fuktighetskrem kan gjøre huden eldre

Budskap i sosiale medier, annonser og fra influensere kan til tider gi inntrykk av man trenger flere ulike produkter for å opprettholde en ung, rynkefri og sprek hud.

Hudlegen legger seg ikke på samme linje.

– Det å kline på fuktighetskrem på fin og frisk hud kan faktisk aldre huden. Jeg mener at man skal være tilbakeholden, sier Bondevik og utdyper:

– For at huden skal bli yngre, bruker man krem som gjør at huden vokser fortere. De inneholder syrer, som A-vitaminsyre, glykolsyre, fruktsyre og sånne ting. Da kan man få flassing og rød hud.



– Er du ung og frisk, behøver du ingen fuktighetskrem. Du skal i hvert fall unngå oljete og mineralrike kremer – også solkremen bør være oljefattig.

Kosmetisk dermatologisk sykepleier Alice Gulbrandsen i hudklinikken Remove i Trondheim, merker at forbrukerne blir stadig yngre.

STADIG YNGRE FORBRUKERE: Alice Gulbrandsen er kosmetisk dermatologisk sykepleier. Hun får stadig yngre forbrukere til Remove hudklinikk i Trondheim. Foto: Steffen Nordmark

– Jeg har unge jenter som kommer inn, som bruker enormt mye produkter som de ikke trenger, sier Gulbrandsen.

Hun tror årsaken er sosiale medier, hvor hun mener det er mye feilinformasjon, og der produkter blir fremstilt som et behov som ikke er reelt.

– Jenter ned i 16-årsalderen bruker retinol, for det har de sett på TikTok at det skal forebygge aldring. En 16-17-18-åring har ikke tegn til aldring og har ikke behov for det.

– Slutt å ta alt for god fisk!

Hudlege Bjørn Bondevik påpeker at hud er individuelt og har ulike behov, derfor anbefaler han å oppsøke personer med fagutdanning.

Han mener det ikke er behov for hudpleie mot aldring før man er i 35-40-årsalderen. Det er nemlig først da tegnene begynner å komme.

– Huden reparerer seg selv når den er ung, det er når huden blir eldre at den kanskje trenger mer stell, sier Bondevik.

Det er i denne alderen man også kan ta i bruk retinol, som er på manges lepper om dagen, og som kosmetisk sykepleier Gulbrandsen opplever at ungdommer ned i 16-årsalderen bruker.

– Retinol er et A-vitaminpreparat som er relativt sterkt og har en beviselig effekt på å forebygge aldring, forklarer Bondevik.

Det er kun tre produkter hudlegen anbefaler:

– Du bør ha en rens, en «toner» for å stabilisere pH i huden og en krem som passer din hud.

Kosmetisk sykepleier Gulbrandsen mener også at det ikke er behov for mange produkter for å opprettholde fin hud:

– Slutt å høre på alle andre, slutt å ta alt for god fisk! Trenger man behandling, oppsøk fagfolk som tilpasser din hud. Ingen trenger ti-stegs-hudrutine, konstaterer hun.



Dette er alderen man bør «sette inn støtet»

Til tross for at mange starter med hudpleie i ung alder, mener hudlegen at det ikke er nødvendig.

– Hudpleie er ikke forebyggende. Stell av huden kommer an på hvordan huden din er. Om du har fin hud og ikke sliter, trenger du ikke å styre og stelle før du er rundt 40 år for eksempel, forklarer han og legger til at det er vanskelig å sette en spesifikk alder.

– I 40-årene er det egentlig mer viktig å ta vare på huden sin enn når man er 20. Det å bruke skrubb kan være bra. Det er når man er rundt 40 år at man må sette inn støtet og ta vare på huden sin.

Hudlegen forklarer at det er to typer aldring av huden; den indre og den ytre.

– Den ytre aldringen vil være stor når du er mye ute. Når du ikke er mye ute i vær og vind, og ikke har gjort dette mye gjennom livet ditt, vil ikke de ytre omgivelsene ha like mye å si på aldringen av huden din.

Én viktig faktor for ytre aldring av huden, er solen.



– Om en person har vært mye ute i solen i 70 år, har denne personen mest sannsynlig mange solskader.

– Bør man bruke solkrem året rundt?



– Når det er sol, bør man bruke solkrem, men de som er veldig sensitive mot solen, bør bruke solkrem hele året rundt. Når det er meldt sol og du vet at du skal være ute, bør du bruke solkrem, sier Bondevik.

Gulbrandsen mener dog at man bør bruke solkrem året rundt, også om vinteren.

SOLKREM OM VINTEREN: Kosmetisk sykepleier anbefaler solkrem om vinteren. Foto: Camilla Botilsrud Sagen

– Det er UVB-strålene som gjør oss solbrent, men UVA-stråler er rundt oss hele tiden, selv når det er overskyet, sier hun.



Det er nettopp UVA-stråling som kan føre til hudaldring, solallergi, pigmentflekker og hudkreft.

– Jeg anbefaler minimum solfaktor 30, men aller helst 50, sier hun.



Selv om det vil ta lengre tid å få farge, forsikrer Gulbrandsen om at den kommer – det tar bare litt lengre tid.

– Den brunfargen du får da, blir mye finere, huden blir sunnere, friskere og har det bra. Aldringstegnene kommer mye senere og man slipper solskader og pigmenteringer i stor grad. Da er det bedre å være litt bleik, konstaterer hun.



Dette mener de om sukker og kosthold

Den indre aldringen handler om hva du putter inn i munnen og i kroppen.

– De som drikker og røyker mye får en mer typisk indre aldring av huden i forhold til de som ikke røyker og drikker. Når huden er gammel, er den tynn og rynkete, forklarer hudlegen.



Men det finnes myter om at kosthold, sukker og sjokolade også kan påvirke den indre aldringen.

– Det med sukker og dårlig kosthold er både ja og nei. Jeg mener at det har betydning. Har man fet hud, kan søtsaker gjøre huden mer sensitiv, det gjelder også for solen.

Bondevik sier dog at de lærde strides.

– Jeg har hatt pasienter som endrer kosthold og får bedre hud, men det er hudleger uenige om. Vi som er leger, må forholde oss til det som er forsket på, og forskningen rundt det er ikke god nok, forklarer han.

Kosmetisk sykepleier Gulbrandsen mener også at kosthold påvirker kroppen.

– Jeg tror absolutt kosthold har enormt mye å si på huden og hormonbalansen, mener hun og utdyper:



– Alt vi putter i kroppen påvirker kroppen og hormonene våre. Har du en livsstil og et kosthold som består av mye sukker og halvfabrikater og ligger mye på sofaen, så gjenspeiler det seg i andre valg i livet, som kan påvirke utseende, depresjon og andre ting, mener Gulbrandsen.

Det enkle er muligens det beste

På spørsmål om vann gjør huden glattere og finere, er de begge helt enig:

– Det er absolutt en myte og stemmer ikke, sier Bondevik.

Det hudlege Bondevik mener er viktigst for å ta vare på huden, vil kanskje overraske:

– Beskytte deg mot sol, ha greit forhold til kosthold og tren. Særlig styrketrening, for det øker dannelse av bindevev i huden.

Kosmetisk sykepleier Alice Gulbrandsen sine beste råd er:

– Solfaktor, la huden få litt pause og vær flink til å fjerne sminke. Da tror jeg man kommer langt. Ingen trenger ti-stegs-hudrutine. Man trenger ikke å blakke seg for å få fin hud.