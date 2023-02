Hudlege har aldri vært borti lignende

I den nye TV 2 serien I fyr og flamme skal tre kjendislag konkurrere i å gjennomføre ulike utfordringer. I tillegg er det et dommerpanel med ulike kjendiser som skal gjette om lagene har klart utfordringene eller ikke.

Gjennom episoden får seerne og dommerpanelet se klipp fra utfordringene, uten å få vite sluttresultatet. Det er alltid minst ett lag som har klart utfordringen, og det er opp til dommerpanelet å avgjøre hvem som lyver.

I torsdagens episode skal bestekompisene Sotberg og Hofset tilbringe et helt døgn i en jacuzzi.

Se når guttene først oppdager smertene i videoen øverst i saken.

DELTAKERNE: Simon Nitsche er programleder for den nye serien. Victor Sotberg (30) og Robin Hofset (30) er et lag, Alexandra Joner (32) og Iselin Guttormsen (36) et lag, og Thomas Gullestad (42) og Ailo Gaup (43) er det siste laget. Foto: Espen Solli

Hadde smerter i en uke

Duoen hadde forberedt seg godt, og tatt med seg alt fra tisseflaske til badmington-sett. Det tok ikke lengre enn fire timer før guttene begynte å gå lei.

– Vi er ikke redd for å «pushe » hverandre, og se hvor grensen går, sier Hofset til TV 2.

Etter hvert begynner guttene å få store smerter i hender og føtter.

– Jeg trodde ikke at det skulle bli så vondt. Smertene gikk ikke bort før en uke senere, røper Sotberg.

Etter 19 timer klarte ikke duoen smertene lengre, og måtte forlate jacuzzien.

– Underveis googlet vi om det var forsvarlig å gjennomføre, men vi tenkte at produksjonen hadde undersøkt dette, sier Sotberg.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forteller at det blir gjort en risikoanalyse av produksjonen i forkant og underveis av alle utfordringene.

– Under dette opptaket var sykepleier til stede og hadde tett dialog med deltakerne. Victor og Robin fikk også tilbud om helsesjekk hos lege etter opptaket, og de er fulgt opp i etterkant, forteller Dahl til TV 2.

SMERTE: Sotberg sier smertene var utholdelig.

Ikke til å anbefale

Hudlege Reza Sohrabi forteller til TV 2 at han aldri har vært borti lignende. Derimot har han en teori om hva som har skjedd og hvorfor de hadde så mye smerter.

– Huden har en lipofiloverflate (olje) som gjør at den er «vanntett». Når huden er i kontakt med vann over lang tid, vil denne oljen forsvinne og forårsake at vann kan trenge gjennom det øverste hudlaget og på den måten forårsake rynker, sier Sohrabi.

I tillegg tror han at det har skjedd en sammentrekning av blodårer, da kroppen forsøker å kjøle ned fingrene.

– Min teori er at dette kan være forårsaket av innsnevring av de helt små blodkarene ytterst på fingrene, og at det igjen forårsaket smertene.

Sohrabi vil ikke anbefale noen å gjøre dette, og vet ikke hva som kunne skjedd hvis de gjennomførte utfordringen.

I fyr og flamme kan du se torsdager på TV 2 Play.