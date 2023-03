Hotelldrift påvirket forholdet: – Spurt meg selv om det er verdt det

Å jobbe med samboer og kjæreste Bahareh Letnes har gått ut over forholdet, forteller Per Sandberg til TV 2.

Per Sandberg og Bahareh Letnes:

SPENT: Per Sandberg og Bahareh Letnes var spent før premieren på deres nye TV 2-serie. Foto: Simen Askjer/TV 2

Denne uken var det premiere på TV 2s nye program, «Per og Baharehs Grand hotel».

Serien følger hverdagen til tidligere Frp-politiker og TV-profil Per Sandberg (63), og samboer og TV-profil Bahareh Letnes (32). I 2020 avslørte paret at det hadde kjøpt baren til Grand hotel i Halden.

Kort tid etter overtakelsen, ble paret spurt om de kunne tenke seg å ta over resten av hotellet som baren er en del av. Dette takket de ja til, med litt overtalelse fra Letnes sin side.

Det at deres hektiske hverdag som hotell-eiere har blitt filmet en hel sommer, gjør dem både spente og nervøs.

Sandberg innrømmer overfor TV 2 at hotelldriften har gått utover kjæresteforholdet.

PREMIEREFEST: Per Sandberg og Bahareh Letnes ankom i finstasen på premierefesten til deres nye TV 2-serie. Foto: Simen Askjer/TV 2

Mer businesspartnere enn kjærester

Da TV 2 møter Letnes og Sandberg på premierefesten, forteller de at de for første gang skal få se episoder fra serien.

– Jeg grugleder meg. De har filmet oss når det har vært både kaos og problemer. Samtidig håper jeg folk ser at det er et ærlig program. Jeg er ikke redd for å vise mine negative sider, og jeg håper folk liker oss som vi er, sier Letnes og smiler.

– Med det kjøret vi har hatt så husker vi svært lite fra filmingen i fjor sommer. Men det jeg er rimelig sikker på, er at her kommer det mye rart. Og underholdende, det blir det, konstaterer Sandberg.

Da TV 2 spør hvordan hotelldriften har påvirket forholdet deres, ler paret og ser på hverandre.

– Vi har bodd sammen så å si 24/7 i fem år, og jobbet sammen i tre. Jeg vil si at vi startet hotelldriften som 80 prosent kjærester, og 20 prosent businesspartnere. Så avslutter vi med 80 prosent businesspartnere, og 20 prosent som kjærester. Det tror jeg folk vil se i løpet av serien, sier Sandberg.

– Så det har gått ut over romansen?

LITE ROMANSE: Etter de tok over hotellet og baren i Halden, har det ikke vært like mye tid romantikken. Foto: Martin Leigland/TV 2

– Uten tvil. Det jobbes hele tiden. Noen krever også litt mer søvn enn andre, og blir litt mer grinete, svarer Sandberg og smiler mot Letnes.

– Og noen jobber mer enn andre! skyter 32-åringen inn fra siden.

– Man vil se at det blir konflikt og drama. Samtidig så det er samhold i bunn, og vi bygger oss opp igjen. Nei huff, jeg skulle gjerne reist bort nå altså, sier Sandberg og ler.

Uenige om fremtiden

Letnes innrømmer å ha hatt flere tvilende øyeblikk som hotelldirektør.

– Jeg tenkte for meg selv flere ganger: «Hvorfor gjør jeg dette? Hvorfor driver jeg dette hotellet?». Det er mange utfordringer hver dag, men samtidig så er vi glad i hotellet. Spesielt jeg. Jeg elsker det, på godt og vondt.

Sandberg derimot, er ikke like begeistret.

– Bahareh har jo blitt forelsket i dette gamle hotellet, med en bygning fra 1659. Det har mye historie og kultur. Hun elsker det mer enn noe annet, selv om, som serien vil vise, det bare er trøbbel!, sier 63-åringen mens Letnes ler.

Paret er nå uenig om hotelleventyret skal fortsette eller ikke.

USIKKER: Per er usikker på om han ønsker å drifte hotellet videre. Foto: Martin Leigland/TV 2

– Per og jeg forhandler nå om vi skal fortsette å drive hotellet. Jeg har sagt ja, men Per er usikker. Så jeg vet ikke helt hva som skjer, kanskje ender jeg opp med å drive det alene, og Per jobber litt, sier Letnes.

Sandberg forteller det er flere faktorer som gjør at han fortsatt sitter på gjerdet.

– Det koster jo, da. Og det har vist seg å være en ekstrem livsstil, hvor du jobber døgnet rundt. Alt går galt hele tiden! Så jeg har spurt meg selv om det er verdt det.

At hotellet kan få ekstra oppmerksomhet via serien, er ikke Sandberg sikker på om er like bra som det høres ut som.

– Etter 30 år i politikken har jeg sagt at all PR er god PR. Nå er jeg litt mer usikker, sier han med et lurt smil, og ser på Letnes som smiler og ler.

