Hotel Cæsar-stjerne i sorg: – Han var inspirerende

FAR OG SØNN: Toralv Maurstad sammen med Kim Kolstad fra Hotel Cæsar under en høstlansering i TV 2, august, 2013. Foto: Erik Edland og Marit Hommedal/TV 2

Familie, venner, skuespillerkolleger og kongen mintes Toralv Maurstad i Oslo domkirke før helgen.

En av de som hadde tatt turen til kirken, var Maurstads tidligere kollega fra Hotel Cæsar, Kim Kolstad (52). De to spilte far og sønn i TV 2-serien, fra 1998 til 1999.

PATRIARK: Georg Anker Hansen spilt av Toralv Maurstad på kontoret sitt i Hotel Cæsar, 1998. Foto: TV 2

Maurstad spilte patriarken Georg Anker Hansen, og tok det norske TV-publikummet med storm for 25 år siden.

Georg levde da som singel i toppetasjen sammen med sin mor Astrid. Georg var far til Jens-August Anker Hansen, spilt av Kim Kolstad. Etter hvert giftet han seg med Ninni, spilt av Henriette Lien, og hun flyttet inn i leiligheten. Georg fant ut at han hadde kreft i bukspyttkjertelen, og døde etter en kort tid.

– Det som gjorde mest inntrykk på meg, var at han var så inkluderende og hyggelig mot alle som ikke hadde like mye erfaring. Når jeg traff ham etter at han sluttet i Hotel Cæsar, kalte han meg alltid for sønnen sin. Han hadde ingen primadonnanykker og var veldig støttende, forteller Kolstad til TV 2 utenfor Oslo Domkirke.

– Veldig profesjonell

Hotelldirektør Georg Anker-Hansen døde i seriens tredje sesong. I episode 1000 i 2004 hadde Maurstad imidlertid en liten gjesterolle da han dukket opp i drømmene til Astrid Anker-Hansen, Juli Anker-Hansen og Jens August Anker-Hansen.

NINNI OG GEORG: Henriette Lien i rollen som Ninni Anker-Hansen, kona til Georg Anker-Hansen i Maurstads skikkelse. Foto: TV 2

– Hvordan var første møte med ham?

– Det var vel en leseprøve, og han var veldig profesjonell. Han la seg ikke oppi og styrte hvordan vi gjorde våre replikker. Hotel Cæsar var nok annerledes enn mye av alt det andre han gjorde. Jeg tror Toralv satte pris på det aspektet av Hotel Cæsar, at det var mange som likte serien og TV var noe større enn teater, forteller Kolstad.

JENS-AUGUST: Han var skurken som alle likte i Skandinavias lengstlevende såpeserie, Hotel Cæsar. Foto: TV 2

– Levde livet til det fulle

Kim Kolstad er full av lovord om sin avdøde gode kollega, og lærte mye av Toralv Maurstad på Hotel Cæsar-settet. Nå som han har gått bort, tenker Kolstad at det er et fantastisk levd liv som nå er over.

– Han var profesjonell helt ut til fingerspissene. Toralv var også en inspirerende person fordi han levde livet til det fulle, sier Kolstad til TV 2.