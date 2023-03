Hotel Cæsar-skuespiller har blitt mor

NYBAKT MOR: Sofie Asplin har blitt mor for første gang. Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim

Skuespiller Sofie Asplin (27) og samboeren Isak Ekstrøm Sørensen (28) ble foreldre den 11. mars.

Asplin er kjent for rollen i «Reisen til julestjernen» og ikke minst som «Hotel Cæsar»-Jenny, datteren til Jens August Anker-Hansen og Eva Rosenkrantz.

Asplin i rollen som Jenny Augusta Anker-Hansen. Foto: TV 2

Foreløpig har Asplin kun godord å dele om den ferske tilværelsen som mor.

– Det er overraskende fint, nesten så det er litt stille før stormen. Hun er veldig behagelig og sover masse, sier hun til God kveld Norge om sin nyfødte datter.

Fødselen beskriver skuespilleren som tung, krevende og lang, men presiserer at hun har vært heldig som ikke har hatt komplikasjoner underveis.

– Jeg tar hatten av for alle som jobber i helsevesenet og spesielt jordmødre, det er nok ikke lett for tiden med stengt ABC-klinikk og lite folk på jobb. Det var tider hvor jordmoren måtte handle med en tyrann, sier hun med et smil og sikter til seg selv.

Skjermer datteren

På forhånd hadde Asplin gruet seg til den aktive delen av fødselen, men fasene før, som hun forteller varte i rundt to døgn, endte opp med å være svært tøffe.

– Det var beinhardt fra start. Jeg hadde rier som kom veldig tett og hektet seg på hverandre, så det ble lite pauser og rom for å hvile mellom slagene. Da riene sto på som verst er noe av det mest grusomme jeg har opplevd, men med en gang jeg fikk epidural ble alt fint, sier Asplin.

De har bestemt seg for et navn på datteren, men vil foreløpig holde det hemmelig.

– Vi er litt på det med at hun skal få velge selv hvor offentlig hun har lyst til å være. Det er en debatt som går for tiden som jeg synes er viktig å følge med på. Selv om jeg er offentlig så skal ikke hun presses inn i det.

Derfor vil ikke Asplin legge ut en rekke bildeoppdateringer om datteren i sosiale medier, forklarer hun.

Greit med Cæsar-stempel

De nybakte foreldrene bor sammen i en leilighet i Oslo. I fjor ble de forlovet.

– Vi har vært sammen i fire år. Isak er en helt vanlig A4-mann som jobber i byggebransjen som anleggs- og prosjektleder, sier Asplin om samboeren.

Siden hun forlot «Hotel Cæsar» i 2016 har Asplin fullført en bachelorgrad i skuespill ved Westerdals, spilt teater og medvirket i kortfilmer.

– Jeg har fått veldig sansen for å skape noe på egenhånd, og har to prosjekter i sving hvor jeg skal jobbe mer på den andre siden av bordet med å skape idéer.

– Hvorfor har du valgt å gå i den retningen?

– Av den enkle grunnen at jeg brenner for å fortelle historier med viktig tematikk, og så er det jo noe med det å skape en arbeidsplass for seg selv.

Skuespiller er klar på at hun ikke er ferdig med å være foran kamera.

– Jeg ønsker å skape roller jeg selv har lyst på og vil utfordre meg selv i. Så er det ekstremt spennende å være med på hele prosjekter fra idé til ferdig produkt.

Storm, Juni, Jenny og Ninni. Foto: TV 2

Likevel er Asplin er fullt klar over at «Hotel Cæsar»-stempelet trolig kommer til å henge ved henne i lang tid.

– Det er helt greit.

Hun svarer bekreftende på spørsmålet om seere fortsatt kjenner henne igjen.

– Det er kanskje den mest lojale og søte fanskaren.