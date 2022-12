Homofile Michael: – Jeg ville heller ha vært hetero

SKEIVE IDRETTSUTØVERE: Det britiske stupetalentet Tom Daley (t.v.) har laget en dokumentarfilm om skeive idrettsutøvere som bor i land hvor homofili er forbudt. Her er han i samtale med Michael Gunnes. Foto: Tom Daley: Illegal To Be Me / TV 2 Play

Den britiske stuperen Tom Daley (28) er mest kjent for sine mange idrettsprestasjoner – deriblant flere OL-medaljer – men de siste årene har han engasjert seg i homofiles rettigheter.

Daley sto frem som homofil i desember 2013, via en YouTube-video. Det førte til at han ble offer for mye kritikk, noe han fortalte til Skavlan sist høst.

I år satte stupestjernen seg et mål: Å få Samveldelekene til å inkludere regnbueflagget – også kjent som Pride-flagget – i åpningsseremonien.

Samveldelekene er muligens ikke veldig kjent for nordmenn flest, men kort fortalt er det et multisportsarrangement som avholdes hvert fjerde år. De 54 landene som deltar er medlemmer av Samveldet av nasjoner, altså tidligere og nåværende britiske kolonier.

KJEMPER: Tom Daley har engasjert seg i kampen for homofiles rettigheter. Foto: Tom Daley: Illegal To Be Me / TV 2 Play

Men det er en mørk sky som henger over dette arrangementet: Homofili er nemlig ulovlig i mer enn halvparten av deltakerlandene, og strafferammene varierer fra fengsel til dødsstraff.

– Jeg får høre at sport og politikk ikke bør blandes. Men man må anerkjenne det som skjer rundt oss i verden, sier Daley i den nye dokumentarfilmen Tom Daley: Illegal To Be Me, som nå er tilgjengelig på TV 2 Play.

– Jeg vil at land med anti-LGBT-lover skal nektes å være vertskap for Samveldelekene. Jeg vet det er ambisiøst, men skal man få endring, må man begynne et sted.

Daley er kritisk til at fotball-VM og Formel 1 arrangeres i henholdsvis Qatar og Saudi-Arabia.

– I disse dager hevder de fleste idrettsarrangører at de er inkluderende overfor LGBT-mennesker, men i år finner fotball-VM og Formel 1 sted i land som har dødsstraff for homofili.

– Homofili anses som en sykdom

I dokumentarfilmen besøker Tom Daley en rekke land hvor homofili er forbudt, for å snakke med skeive idrettsutøvere.

Pakistan er et av de farligste stedene i verden å være homofil. Homofile risikerer alt fra to år til livstid i fengsel. Det er teoretisk mulig å bli dømt til døden, men det har aldri skjedd.

I PAKISTAN: Tom Daley måtte reise med livvakter da han besøkte Pakistan for å snakke med skeive idrettsutøvere. Foto: Tom Daley: Illegal To Be Me / TV 2 Play

Daley – som ble nødt til å reise rundt i Pakistan med sikkerhetsvakter – merket at det var utfordrende å finne noen som ønsket å stille opp i dokumentarfilmen. Og de fleste som stilte opp, gjorde det med betingelse om at identiteten deres ble holdt skjult, for deres egen sikkerhet.

Én av dem som stilte opp, er en kvinnelig, pensjonert cricketspiller. I flere år var hun på det pakistanske landslaget.

– Folk her, selv psykologer, anser homofili som en sykdom. Noen blir ført til en heksedoktor for å bli «friske», sier den anonyme kvinnen.

Kvinnens legning var kjent for medspillerne og lagledelsen, men siden hun var en dyktig og verdifull spiller, ble hun ikke vraket av landslaget.

– Men når vi var på reise, var jeg alltid ensom. Ingen ville dele hotellrom med meg, de var ikke bekvemme med det. Jeg ble sett på som en mutant.

Hun priser seg lykkelig over at hun ikke begynte med selvmedisinering for å komme gjennom hverdagen.

– Men jeg kjenner homofile og lesbiske som drukner seg i antidepressiva, alkohol og andre rusmidler. Jeg har sett selvskading, og noen har forsøkt selvmord.

Den kvinnelige cricketspilleren tror ikke Samveldelekene kan utgjøre noen forskjell på hvordan Pakistan behandler homofile.

– Landet er i fornektelse. All verdens press nytter ikke, fordi det går imot religionen, mener hun.

Ble banket opp i bryllup

En annen profilert, kvinnelig idrettsutøver fra Pakistan – som også ønsker å være anonym – liker ikke å tenke på hva som ville ha skjedd hvis hun sto frem som skeiv.

– Jeg bruker heller all min energi på å prestere. Det ville blitt store nyhetsoppslag og sterk kritikk hvis jeg sto frem. Jeg ville blitt ydmyket og kanskje utsatt for vold, sier hun.

Kvinnen var i et forhold med en kvinne for noen år siden. Forholdet endte da kjæresten ble tvunget til å gifte seg med en mann. Hun var gjest i bryllupet, men det endte brutalt da hun ble banket opp av brødrene til ekskjæresten.

– Det påvirket meg i flere år. Jeg var dypt deprimert. Jeg sluttet å spise og ville gjøre slutt på livet. Men jeg kunne ikke gjøre det, fordi foreldrene mine trenger meg og er avhengige av meg. Det er slik det er i Pakistan, sier kvinnen, og legger til:

– Jeg fantaserer ofte om et liv der jeg kan være fri, men det er ikke mulig i Pakistan.

TYDELIG PREGET: Tom Daley blir rørt av historien til den pakistanske idrettsutøveren som ble banket opp i ekskjærestens bryllup. Foto: Tom Daley: Illegal To Be Me / TV 2 Play

– De jager homofile her

Afrika har 21 land i Det britiske samveldet. Av disse, har 14 land lovfestet forbud mot homofili. I fire av dem er strafferammen livstid i fengsel. Delstatene nord i Nigeria har dødsstraff, og i år har tre menn blitt dømt til døden ved steining.

Daley ville reise til Nigeria, men ble frarådet å reise dit fordi han er homofil.

Han fikk dog kontakt med en nigeriansk idrettsutøver, som fortalte Daley – over telefon – at han hadde en venn som nylig ble drept for å være homofil.

– Jeg er en populær utøver i Nigeria. Hvis det kommer ut at jeg er homofil, vil det spre seg og bli utrygt for meg svært raskt. Da vet jeg ikke hva som kan skje. En venn av meg ble drept nylig, fordi han var homofil. Han traff noen og inviterte personen med seg hjem. Personen stakk vennen min med kniv flere ganger. Han ble funnet hjemme i en blodpøl.

I tillegg drives det med jakt på homofile i Nigeria, ifølge idrettsutøveren.

– De jager folk her. Det opprettes falske brukerkontoer på nett og lokker folk. De legger ut ting på nett og sender det til familiene. Folk blir presset for penger. Noen tar livet sitt til slutt, sier den anonyme mannen.

Knivstikking og syreangrep

En mannlig utøver fra Barbados fikk livet snudd på hodet da kyssebilder av han og kjæresten ble delt i sosiale medier.

– Alt forandret seg etter at det ble kjent at jeg er homofil. Trenerne og lagkameratene vendte meg ryggen. Det var psykisk veldig vondt.

KNIVSTUKKET: Den anonyme idrettsutøveren fra Barbados, ble knivstukket av en kollega da det ble kjent at han er homofil. Han fikk også andregrads brannskader da stefaren kastet syre på ham. Foto: Tom Daley: Illegal To Be Me / TV 2 Play

Mannen – som var 16 år gammel da forholdet ble kjent – ble også knivstukket av en kollega, og ble kastet ut av familien. Nå har han søkt asyl i Storbritannia.

– Grunnen til at jeg flyktet til Storbritannia, er at jeg hadde andregrads brannskader. Min stefar fant ut hvor jeg bodde, og han banket meg og kastet syre på meg.

– Jeg ville heller ha vært hetero

Jamaica er enda et land hvor homofili er forbudt. Øystaten vant 27 medaljer i Samveldelekene i 2018.

Svømmeren Michael Gunning (28), som har jamaikansk og britisk statsborgerskap, representerte Jamaica under Samveldelekene i 2018.

FØLTE SKAM: Michael Gunning (28) opplevde mye hets da han sto frem som homofil sent i 2018. Foto: Tom Daley: Illegal To Be Me / TV 2 Play

Senere samme år, sto han frem som homofil. Gunning gikk fra å være idrettshelt til hatobjekt, og mottok mange hatmeldinger og drapstrusler.

– Jeg følte en sterk skam. Det var mye å håndtere. Helt ærlig, hvis du spurte meg om jeg heller ville ha vært hetero, ville jeg gjerne ha gjort det. Det er vondt å si det, men jeg kan ikke si at jeg er glad for å være som jeg er, sier Gunning.

Regnbueflagg i åpningsseremonien

Samveldelekene 2022 gikk av stabelen i juli og august i Birmingham, England. Mer enn 4000 idrettsutøvere konkurrerte i drøyt 280 turneringer.

REGNBUEFLAGG: Tom Daley under åpningsseremonien til Samveldelekene i Birmingham, 28. juli 2022. Foto: Hannah McKay / NTB Scanpix

Tom Daley jobbet hardt og utrettelig for å få regnbueflagget inkludert i åpningsseremonien. All lobbyvirksomheten hans – med telefoner, e-poster og møter – ga et positivt og historisk resultat.

I åpningsseremonien var seks regnbueflagg inkludert – alle båret av representanter for land som har homofiendtlige lover. Over én milliard mennesker så TV-sendingen.

– Samveldelekene gjorde noe historisk den dagen, sier Tom Daley i dokumentarfilmen.

– Men OL, fotball-VM og Formel 1 har fremdeles en lang vei å gå. Jeg ser på dette som starten, og jeg håper andre arrangementer får dette med seg.

Dokumentarfilmen Tom Daley: Illegal To Be Me er nå tilgjengelig på TV 2 Play.