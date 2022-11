Hollywood-stjerne med klar beskjed til Mette-Marit

Yellowstone-skuespilleren har fått med seg at Mette-Marit Tjessem Høiby (49) er en stor fan av serien han figurerer i. Nå har han spilt inn en videohilsen til henne.

Wes Bentley (44) er en amerikansk skuespiller som først ble kjent gjennom rollen som Ricky Fitts i den Oscar-vinnende filmen American Beauty fra 1999.

Siden den gang har han spilt i The Hunger Games (2012), Mission: Impossible og Interstellar – for å nevne noe.

De siste årene har han vært mest kjent som Jamie Dutton i den kritikerroste western-serien Yellowstone, og det er i forbindelse med denne serien at han har spilt inn en personlig hilsen til Norges kronprinsesse.

POPULÆR: Wes Bentley har mange tilhengere. Etter at han ble en del av Yellowstone-universet har han også fått kongelige øyne rettet mot seg. Foto: Matt Sayles/AP

Kronprinsesse med cowboy-feber

Kronprinsesse Mette-Marit har tidligere uttalt at Yellowstone er hennes favorittserie.

Faktisk liker hun Yellowstone så godt, at hun mente hun ble litt cowboy etter å ha sett den, og ønsket å rocke et par cowboy-støvler.

– Jeg ble så opphengt i cowboy-stil. Jeg vurderte om jeg skulle skifter stil og få cowboy-stil. Jeg tenkte: Hva kan jeg gjøre for å få mer cowboy-stil, uttalte hun i podkasten The Kåss Furuseths i fjor.

SÅ MER PÅ SERIER: Kronprinsessen har sagt at hun så mye mer på TV-serier under pendemien, enn hun har gjort tidligere. Foto: Marte Christensen / TV 2

Takker kronprinsessen

I forbindelse med at den femte sesongen har nordisk premiere på SkyShowtime førstkommende mandag, har Bentley sendt en videohilsen til sine skandinaviske fans.

Der kommer han også med en spesiell hilsen til Mette-Marit, hvor han ytrer at det er stas å ha rojale supportere.

– Vi er veldig takknemlige for at vi har laget et TV-program som til og med når den norske kongefamilien.

Se hele monologen han gir til fansen, hvor han blant annet takker vår kommende dronning, i videoen øverst i saken.