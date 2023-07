Hollywood-skuespiller åpner seg om omdiskutert diagnose

STORFILM: Will Poulter, her på premieren til «Guardians of the Galaxy Vol. 3». 30-åringen har selv en rolle i den kinoaktuelle filmen. Foto: Mario Anzuno

Å vokse opp med dyspraksi skapte store utfordringer for Will Poulter. Nå ønsker han å skape oppmerksomhet rundt diagnosen som er relativt ukjent, særlig sett med norske øyne.

Will Poulter (30) fikk sitt gjennombrudd i rollen som Eustace i fantasyfilmen «Narnia» i 2010. Siden den gang har han vært å se i en rekke kjente og kritikerroste filmer, som «We're The Millers» og thrilleren «The Maze Runner».

Han gjorde seg også bemerket i den Oscar-vinnende filmen «The Revenant». Dersom du har vært på kino i sommer, kjenner du han nok best igjen fra rollen i den siste «Guardians of the Galaxy»-filmen.

Poulter har fått en stor fanskare fordi han oppleves som en særdeles hyggelig og åpen mann i intervjuer.

Da han nylig gjestet podkasten «The Big No» for å skape åpenhet om diagnosen dyspraksi, fikk han nok en gang skryt for måten han ter seg på i offentligheten. Fans har takket den unge mannen for hans svært åpenhjertige intervju.

Deler personlig frykt

De siste ukene har mange vist sin begeistring over at 30-åringen deler litt om hvordan diagnosen dyspraksi påvirker ham. Dette er en form for lære- og/eller koordineringsvanske som gir nedsatt evne til å utføre tillærte bevegelser og handlinger, ifølge Store medisinske leksikon.

– Så lenge jeg kan huske, har jeg hatt en innebygd frykt for å mislykkes. Alt rundt meg på skolen pekte mot at jeg ikke ville lykkes, sier han i podkasten.

Skuespilleren forteller at familiens støtte ikke hjalp på selvbildet hans, fordi han ikke følte at han passet inn i skolesystemet. Foreldrene jobber begge innenfor medisin, og har hjulpet ham mye på veien.

KJENTE FJES: Will Poulter, her sammen med Emma Roberts, Jennifer Aniston og Jason. Sammen lagde de den populære komedien «We're the Millers». Foto: Keith Bedford

Poulter ønsker heller ikke å skylde på den spesifikke skolen han gikk på, men mener at systemet ikke passet for ham. Dermed følte han seg fanget på skolen, og utviklet angst. Han følte seg som en fiasko, og utviklet det han kaller for en kvartlivskrise.

Ifølge The Guardian har også Poulter diagnosen dysleksi, som gir lese- og skrivevansker.

POPULÆR: Will Poulter er populær blant ungdommen. Foto: Robyn Beck

– Ifølge alle akademiske maler og standard måleverktøy som skal måle intelligens, så var jeg ikke det. Jeg fikk ikke gode karakterer, jeg gjorde det ikke bra på prøver, jeg hadde ikke studieteknikker og jeg husket ikke nødvendigvis pensum – med mindre det var om mat, sier han til latter fra programlederen.

Da han var i 12-årsalderen fikk han ofte panikk, og skjønte ikke hvordan fremtiden skulle bli. Han følte ikke at han kunne lykkes med noe, men heldigvis fant han skuespilleryrket.

– Drama og forestillinger var det eneste som jeg ble fortalt at jeg var halvveis dugende til. Jeg var veldig heldig, hvis jeg skal være ærlig, for jeg fikk en skuespillermulighet som kom min vei. Jeg var tolv år da en castingdirektør kom til skolen min. Jeg tror rett og slett de ønsket meg til den filmen fordi jeg lignet på sånn karakteren skulle være.

– Sårt og vanskelig

Dersom du leser denne artikkelen og sitter med spørsmål om hva dyspraksi er, er ikke det rart. Ifølge logoped Anne-Guro Zahl er dette en diagnose som er vanskelig å få i Norge, men overdiagnostisert i andre land. Dette gjør at det er en omdiskutert diagnose, og det er sprikende informasjon om tilstanden på internett.

Zahl mener det er lite kunnskap om diagnosen til lands, men at dette har endret seg litt de siste årene.

LOGOPED: Anne-Guro Zahl jobber for Lierlogopeden. Hun ønsker mer kunnskap om diagnosen dyspraksi. Foto: Privat

Selv har hun skrevet en mastergrad om dyspraksi, men poengterer at hun ikke ønsker å bli kalt en ekspert. I tillegg til å jobbet med flere tilfeller av dyspraksi i jobben som logoped, har hun også en sønn med diagnosen.

– Å ha dyspraksi er nok veldig forskjellig, ut fra grad og om man har flere diagnoser. Det er jo en koordineringsvanske, så det blir mange fall og ulike problemer med balanse, påkledning og lignende. Milepæler nås senere enn hos andre. Man kan også slite med å bli forstått på grunn av dårlig uttale. Det kan være vondt og vanskelig for hele familien.

Enkelte får ifølge Zahl problemer med sosiale koder, som kan resultere i få eller ingen venner. Derfor beskriver hun diagnosen som noe som kan være både sårt og vanskelig å ha.

– Dyspraksi er i utgangspunktet en koordineringsvanske, men det ligger også noe innen det kognitive. Så det er en sammensatt og livslang diagnose man må leve med. Den påvirker den enkelte på forskjellige måter og i forskjellig grad. Den medfører nitid og langvarig øving på ulike områder. Og fordrer forståelse og oppfølging fra omsorgspersoner, barnehage, skole og arbeidsplass. Noen kan fint jobbe, andre ikke.

Bidrar til mindre ensomhet

Helene Trengereid Tempero jobber med barn og unge med forskjellige diagnoser, og deler fra hverdagen i jobben som helsesykepleier på Instagram.

POSITIVT: Helene Trengereid Tempero mener det er godt for barn og unge med forbilder som tør å snakke om egne diagnoser. Foto: Privat

At kjendiser velger å normalisere det å ha en diagnose, ser hun på som svært positivt.



– Jeg tenker det er en bra ting. Det kan være med å forebygge følelsen av ensomhet eller skam rundt det å føle seg alene og annerledes. Tanken «hvorfor får ikke jeg det til, når alle andre gjør det» kan være veldig vondt, sier hun til TV 2, og fortsetter:

– Da er det fint at kjente ansikter deler sine erfaringer med lignende utfordringer og diagnoser. Både fordi da føler man seg mindre uvanlig, og mindre ensom, men også fordi det øker troen på egen mestring. «Hvis den kan, kan jeg også få det til!»

Også logoped Zahl hyler at kjendiser snakker om diagnoser de selv har.

– At det settes fokus gjennom media og kjente personer tenker jeg er viktig. Forståelse er et nøkkelord. Og tilrettelegging. Og hvis man har dette på plass, kan man utvikle sitt potensial til det ytterste. Hvordan man møtes og hvordan man ser på seg selv, forstår seg selv, påvirkes av kunnskapen man selv og andre har, tenker jeg.