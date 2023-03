Holdt skadedrama skjult for TV-seerne

NB: Denne artikkelen inneholder spoilere om lørdagens episode av «Kompani Lauritzen», som allerede ligger på TV 2 Play. Grunnet landskamp sendes episoden på TV 2s hovedkanal søndag fra klokken 21.00.

NY DELTAKER UTE: Ny deltaker måtte forlate Setnesmoen leir. Foto: Matti Bernitz

Etter å ha vaket i bunnen ble det til slutt VGTV-profil Jon Martin Henriksen (32) og artist Turab Awan (25) som måtte ut i sesongens andre dimmekamp.

Oppgaven dreide seg om forflytte seg over såkalte broer i tre runder. Deltakeren som til slutt ikke hadde broer å krysser, tapte. Til slutt var det Henriksen som måtte forlate Setnesmoen leir.

BRO FOR BRO: Jon Martin Henriksen og Turab Awan skulle taktisk fjerne broer i tre runder. Den som til slutt stod låst fast, uten en bro å krysse, røk ut. Foto: Matti Bernitz

– Det var en form for sjakkspill, og der var jeg ikke i nærheten. Jeg tror det var tenkt at denne øvelsen skulle vare lenge og vel, men det ble et parti lynsjakk kan vi vel si, som jeg endte opp med å tape ganske greit, forteller Henriksen til TV 2.

Nådde et stort mål

32-åringen legger ikke skjul på at han har savnet familien sin de siste dagene. Savnet kjente han ekstra på, da deltakerne gikk fra rekrutter til aspiranter.

– Vi har fått litt mer tid til å tenke. Jeg følte også at jeg nådde et stort mål ved å karre meg videre fra den første «batchen» med folk, og var veldig stolt av det jeg oppnådde der.

HADDE ET MÅL: Jon Martin Henriksen nådde et stort mål, da han gikk fra rekrutt til aspirant. Det er han fornøyd med. Foto: Matti Bernitz

– Også har jeg vært litt smålei de siste dagene. Selv om jeg egentlig hadde kommet meg litt opp på hesten igjen, hadde jeg kanskje ikke salet den opp helt.

Henriksen innrømmer at savnet etter familien lå i underbevissheten hans hele veien, men understreker at han verken vurderte å trekke seg, eller å tape dimmekampen med vilje.

– Når man blir litt ufokusert tar man litt forhastede valg, også ender det opp med tap. Selv om det sikkert ser litt dumt ut, var det ikke med overlegg – bare forhasta og feil, og da taper jeg.

– Ble veldig vondt

Den fysiske påkjenningen er godt synlig, ifølge 32-åringen. Med kroppen full av blåmerker, beskriver han den som et elendig kunstverk.

– Jeg kjenner at kroppen min har fått juling.

FYSISK PÅKJENNING: «Kompani Lauritzen» har vært både fysisk og psykisk krevende. Etter en trå start, følte VGTV-profilen at han fikk vist hva han var god for. Foto: Matti Bernitz

Tidlig i sesongen slo han til med et spektakulært fall i den nye øvelsen «Overfiring». Da kom smertene.

– Jeg er jo ingen kløpper i høyden. Det gikk så fort at det var ikke tid til å bli redd. Det var et slags fyrverkerismell. Da gikk jeg på en stjernesmell, og så både befalet og helsepersonell var litt svett i panna. Jeg landa på nakke og rygg, og kjente med en gang at det var vondt. Så ble det veldig vondt etter adrenalinet hadde lagt seg, forteller han.

Henriksen har tidligere fortalt til TV 2 at han påfølgende dag ba befalet om smertestillende. Det falt ikke i god jord hos en av sersjantene.

– Jeg fikk påpakk på et nivå som jeg ikke har fått noen gang i løpet av mitt liv. Hun var nådeløs. En flink sersjant, for all del, men hun var på jobb, for å si det sånn.

32-åringen fikk smertstillende i noen dager, og smertene avtok gradvis etter en uke. Tross fysiske anstrengelser, beskriver han oppholdet som fint og beintøft.

HØYDESKREKK: Jon Martin Henriksen trives ikke i høyden, men fikk karret seg opp fjellet Kjøsen i øvelse «hurramegrundt». Foto: Matti Bernitz

– Det er jo et slit å være her. Det er beintøft fysisk og psykisk, men jeg synes egentlig jeg har taklet begge deler veldig bra. Jeg har reist meg etter nådeløse fysiske opplevelser, og vist at jeg er ganske sterk, og at det bor ganske mye i meg. Alt i alt har det vært en fin opplevelse. Sier man ikke at det har vært en reise?

