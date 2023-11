Holdt «Idol»-deltakelsen hemmelig: – Jeg skalv veldig

Denne høsten er Vennesla-gutten Patrick Åteigen (27) å se i «Kompani Lauritzen: Tropp 2».

Med nummer ti festet til brystet, kaster rekrutten seg ut i beinharde utfordringer i det militære regimet inne på Setnesmoen leir i Åndalsnes.

Men dette er ikke første gang Åteigen deltar i et TV 2-program med et nummerskilt festet til brystet. Observante TV-seere vil dra kjensel på «Tropp 2»-deltakeren fra «Idol» i både 2014 og 2016.

– Det har blitt noen år siden, ja. Jeg begynner å bli gammel, sier Åteigen når TV 2 ber ham om å mimre tilbake til «Idol»-tiden.

Den første gangen Åteigen møtte opp på audition til sangkonkurransen, var på et hotell i Stavanger i 2013. Der framførte han Ed Sheerans «I See Fire» foran dommerne Kurt Nilsen, Gunnar Greve, Esben «Dansken» Selvig og Anne Lilia «Annie» Berge Strand.

– Jeg får lyst til å slepe deg inn i en pickup, dytte deg inn i CD-spilleren, skru opp lyden og kjøre inn i solnedgangen. Dette synes jeg var konge, sa «Dansken» – før dommerne sendte unggutten videre til Oslo.

Se Patrick Åteigen i «Idol» fra 2014 i videoen under:

Ville bli superstjerne

Åteigen humrer når han tenker tilbake på sin første «Idol»-audition.

– Det var i en periode der jeg ikke visste helt hva jeg ville gjøre, så jeg tenkte: «Hvorfor ikke bare bli superstjerne?». Som enhver tenåring tenker. Jeg trodde jeg hadde fikset livet. «Nå har jeg vokst opp og nå har jeg blitt moden». Jeg hadde jo ikke det, vet du. I det hele tatt. Det har jeg jo ennå ikke. Jeg sitter her, 27 år gammel, og vet ennå ikke hva jeg driver med, sier han og ler.

To år etter sin første «Idol»-deltakelse, prøvde Åteigen seg igjen. Men denne gangen holdt han det hemmelig at han reiste på audition.

– Jeg hadde ikke lyst til å si det til så mange, men bare prøve å se hvordan det gikk. Jeg turte på en måte ikke å si til folk at jeg skulle gjøre det, i tilfelle det gikk galt. Men så gikk det bra, og jeg gikk videre.

Se Åteigens andre «Idol»-audition fra 2016 i videoen under:

– Ville ikke gjort det i dag

Åteigen sier at han – til tross for årets «Tropp 2»-deltakelse – ikke er en person som oppsøker rampelyset, og at han ikke trives spesielt godt foran kamera.

– Så hvorfor jeg var med på «Idol»? Jeg ville ikke gjort det i dag, men på den tida var det veldig naturlig. Jeg studerte musikk – alt var musikk. «Idol» er ikke noe jeg ville vært foruten. Jeg tror veldig på at alt du har gjort er med på å forme deg, om du angrer på det eller ikke. Du lærer mye av det.



SPILLER FORTSATT: Selv om Patrick Åteigen har lagt drømmen om å bli superstjerne på hylla, både spiller og synger han fortsatt. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Hvordan var det å stå foran dommere som Kurt Nilsen og Ina Wroldsen?

– Det var jo stort. Det er norske helter, så absolutt. Men det var skummelt. Jeg skalv skikkelig. Det kommer jeg nok til å gjøre når jeg ser fenriken kommer gående også, sier han til TV 2 dagen før «Tropp 2»-innspillingen i Åndalsnes.

– Ina Wroldsen er et forbilde for meg, og jeg hører fortsatt på henne og finner masse inspirasjon. Så det å møte heltene sine, er både stort og skummelt. Man føler seg fort veldig liten, fortsetter han.

Leder lovsang

I begge rundene av «Idol» røk Åteigen ut før de siste livesendingene, men han har fortsatt med musikken i en helt annen arena. I dag er han nemlig lovsangsleder i en menighet i Kristiansand.

– Det å lede lovsang og gå i menighet, er noe av det jeg liker best. Kunne jeg levd av det, så hadde jeg elsket det, sier «Tropp 2»-deltakeren.