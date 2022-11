Holdt alvorlig sykdom skjult: – Jeg burde ikke vært her

Etter hele elleve uker på Li gård var det favoritten Bente Rabba (54) som måtte forlate Farmen – like før før den store finalen.

Bente måtte se seg slått av Henrik Eijsink (26) i melkespann, og så finaledrømmen gå i tusen knas rett før målstreken.

De fleste ville nok sett på dette som et nederlag, men for Bente er dette en seier. 56-åringen hadde nemlig begynte å tvile på hvor lenge hun kunne bli værende på Farmen allerede i uke tre.

– På et tidspunkt tenkte jeg «jeg burde ikke vært her», forteller hun åpenhjertig til TV 2 rett etter tapet – med tårer rennene nedover ansiktet.

Bente har nemlig gjennom store deler av oppholdet holdt en hemmelighet fra de andre deltakerne.

I 16 år har hun slitt med den mye omstridte sykdommen ME. Nå er 54-åringen redd for hvordan Farmen-oppholdet vil påvirke akkurat dette.

– Jeg vet det jeg har gjort her inne vil få konsekvenser for helsen min, forteller hun til TV 2.

HEMMELIG: Slik var deltakerne vant til å se Bente. Nå avslører hun at hun holdt en alvorlig sykdom hemmelig under oppholdet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Har vært krevende

Da det ble klart at Bente skulle møte Henrik i melkespann, forsto hun raskt hvor konkurransen bar hen.

– «Nå er det endelig på tide å reise hjem», tenkte jeg. Henrik er en idrettsmann. Han er 26 år, jeg er 54. Så jeg var forberedt på å reise hjem.

Bente har vært en sentral skikkelse i årets Farmen-sesong. Hun har flere ganger blitt hyllet av deltakerne for å være omsorgsfull, romslig, og for å ha en skulder å gråte på. I tillegg ble hun regnet som en «magiker» på kjøkkenet.

Det var noe deltakerne sårt trengte denne sesongen, etter en usedvanlig mengde underkjente ukesoppdrag.

NÆRE VENNER: Bente og Stine ble gode venner inne på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg har hatt mange fine, sterke møter med folk her inne. Spesielt Stine. Hun ble jeg utrolig glad i, sier hun og referer til den tidligere deltakeren Stine Engen (42).

Som utdannet terapeut og coach var det en naturlig for Bente å ta «mammarollen» på gården. Hun innrømmer derimot at dette var en flott men også krevende rolle.

– Jeg kjente det på kroppen at det ble mye innimellom. Det var hyggelig, men det ble mye prat til tider. Det ble mye av andres perspektiver og opplevelser, men det er jo slik jeg er. Jeg synes det er fint at folk får den tilliten til meg.

Etter elleve uker på Farmen er det dømt til å være et par nedturer. Da TV 2 spør Bente hva som har vært hennes største utfordring, åpner hun raskt opp om sykdommen.

– Spesielt de siste ukene har jeg kjente at kroppen har sagt nok, sier hun.

ELLEVE UKER: Bente var på Farmen i hele elleve uker, og kom på en tredjeplass i årets sesong. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg burde reist hjem tidligere

For rundt 16 år ble livet til Bente snudd på hodet. Hun skulle da gjennomgå en gallesteinsoperasjon. En relativt enkel operasjon som endte med fatale konsekvenser etter en kirurgisk feil.

Grunnet denne feilen ble Bente sengeliggende. Den tidligere friske, positive og aktive dama klarte ikke gjøre noen ting lenger. Hverdagslige ting som å spise, tilbringe tid med familie, og å gå på jobb var for fysisk og psykisk krevende.

– Jeg var sengeliggende i rundt fire-fem år, mer eller mindre. Men spesielt to av de årene var veldig ille.

Bente har nemlig det hun beskriver som «skammens sykdom»; ME.

– Det som er greia med meg er at jeg har en sykdom som gjør at jeg egentlig ikke burde vært her. Det tæret virkelig på mot slutten. Jeg begynte å få problemer med å huske ting, forteller 54-åringen.

ME: Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) er en tilstand hvor hovedsymptomet er en vedvarende anstrengelsesutløst utmattelse som fører til en vesentlig svekkelse av funksjon, og som ikke gir seg på vanlig måte ved hvile. Symptomene skal være nyoppstått, og ha en varighet på mer enn seks måneder. I tillegg til dette hovedsymptomet har alle pasientene noen eller mange tilleggsplager som for eksempel: Svekket konsentrasjon, redusert korttidshukommelse, hodepine og/eller muskelsmerter, søvnforstyrrelser, overfølsomhet for lys eller støy, nummenhet, ustøhet, influensalignende plager etter anstrengelse, hjertebank eller økt temperaturfølsomhet. (Kilde: NHI)

– Alt forsvant i hodet mitt. Jeg begynte å tenke at «nå har jeg tøyd strikken altfor langt – en gang til». Jeg kjente på en usikkerhet rundt hvordan jeg skulle håndtere det, og var redd for å drite meg skikkelig ut på TV.

54-åringen forteller at tilstanden hennes forverret seg da Stine forlot gården. Hun følte seg mye ensom, siden alle de gjenværende deltakerne var mye yngre enn henne.

– Jeg kunne nesten ha vært bestemoren deres, sier hun og ler forsiktig.

Til tross for dette klarte hun seg bedre med det sosiale enn hun hadde forventet, og vente seg raskt til det. Men frykten for å bli dårligere, både mentalt og fysisk, vokste som ukene gikk.

– Jeg vet det jeg har gjort her inne vil få konsekvenser for helsen min, begynner Bente og tar til tårene.

SPIST FEIL MAT: Et bra kosthold er noe som har hjulpet Bente holde sykdommen i sjakk. Dette fikk hun ikke inne på gården, noe som gjorde sykdommen verre. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Derfor blir det godt å reise hjem. Jeg burde egentlig ha gjort det før. Jeg har spist feil mat, er sammen med folk hele tiden, og arbeider hele tiden. Så jeg vet at jeg kommer til å bli sengeliggende en stund etter dette, ja.

Det er her tårene begynner å renne nedover fjeset til Bente.

Slet med forstadiet til tarmslyng

For Bente er sykdommen viktig å prate om. Den har blitt en del av henne, og en viktig del av historien hennes. 54-åringen forteller hun har grått mye inne på Farmen.

– Det er litt typisk at når jeg er utslitt og kroppen er på felgen, slik som den er nå, at jeg ikke har sjans til å holde tårene tilbake. Da er jeg som en åpen kran, sier hun og unnskylder tårene.

Det at 54-åringen skulle klare seg såpass lenge i 1922 var en uvirkelig tanke.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne være her inne i nesten tre måneder. Det er jo litt flaks og uflaks, om du kan kalle det det. Men jeg opplever det ikke som uflaks at jeg ryker ut i dag – for meg er det helt fint.

Bente har nemlig slitt med en annen alvorlig sykdom under oppholdet. Nemlig forstadiet til tarmslyng, subileus.

TØFT OPPHOLD: Bente innrømmer at oppholdet på Farmen til tider var tøft grunnet sykdommen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg fikk en del trøbbel med tarmsystemet før jeg reiste inn. Så da ble jeg litt usikker på om jeg faktisk kunne reise, begynner 54-åringen.

– Det er det som er litt greia for meg. Jeg får tarmproblemer, slik at jeg ikke får sove. Jeg hadde noen netter her inne med det samme. Så kan jeg ikke si det til konkurrentene heller, at jeg har sovet dårlig fordi jeg har tarmslyngproblematikk. Jeg kan ikke si det for da tenker de «da må vi få henne ut».

Subileus Subileus er et delvis hinder for passasje i tarmen. Tilstanden fører til smerter, oppdrivning av buken og av og til kvalme og brekninger. Subileus kan skyldes sammenvoksninger etter operasjoner, betennelse i tarmen sår eller arr. Det kan også oppstå i forløpet av mageoperasjoner gjort av andre grunner.



Familien var bekymret

I frykt for å virke som en svakere konkurrent valgte Bente å holde sykdommen skjult for de andre deltakerne.

– Jeg holdt det hemmelig lenge. Jeg sa det bare til de nærmeste, men ikke alle. Jeg hadde ikke noe behov for å bruke det, og ønsket ikke at det skulle bli brukt mot meg heller. At de skulle tro jeg stilte svakere i noen konkurranser.

En av dem hun derimot valgte å fortelle det til, var Henrik.

– Jeg husker jeg sa det til Henrik en gang, og da svarte han bare: «Tuller du?». Så sa jeg: «Nei, det er bare to og et halvt, tre år siden jeg begynte å leve tilnærmet normalt. Ellers har jeg ligget langflat». Henrik sa han ikke kunne forstå det, siden jeg har vært over alt hele tiden inne på gården

Det hun gleder seg aller mest til etter Farmen-eventyret, er å se sønnene igjen. Grunnet sykdomshistorikken til Bente var familien svært usikker på om Farmen-deltakelsen var en god idé. Dette er hun ikke uenig i.

UVISST: For familien til Bente var det skummelt å vite hun skulle være vekke så lenge med tanke på sykdomshistorikken hennes. Foto: Anton Soggiu

– Sønnene mine lurte på om jeg ville tåle å være på Farmen. De har jo fulgt meg de årene hvor jeg var syk. De har hele tiden sagt: «Ikke ødelegg helsen din mamma», forteller hun mens stemmen knekker og tårene fortsetter å renne nedover ansiktet.

– De vet hvor ille det har vært. Så de har nok tenkt en god del på hvordan det går med meg. Men det har jo gått over all forventning egentlig! Selv om jeg vet at jeg får en nedtur nå, og at kroppen er helt på bånn. Jeg gleder meg til å snakke med sønnene mine og fortelle at mamma faktisk kom på tredjeplass, sier hun og smiler.

STOLT: Bente sier hun er stolt over seg selv og alt hun fikk til inne på Farmen. Her avbildet med hunden Taino, som hun fikk et svært nært forhold til. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg vil bli bra igjen

For Bente er det viktig å ikke la seg identifisere av sykdommen, selv om hun lever med den hver dag.

– For meg er det viktig å ikke være den Bente som kun snakker om sykdommen og har den skrevet i pannen. Jeg er den Bente som er kjempeglad i livet. Og da vil jeg ikke at noen skal gå rundt og synes synd på meg.

For Bente er det viktig å leve livet nå som hun kan, noe som også var motivasjonen til at hun meldte seg på Farmen.

– Jeg vet at jeg klarer meg fint. Men samtidig har det har vært krevende å være syk. Veldig krevende, forklarer hun.

