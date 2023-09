Hjemmefødsel på «Jakten»-gården

Selv om det, i skrivende stund, akkurat har flyttet inn fire nye damer på Bekkloa gård i Finnskogen i Hedmark, er det ikke lenge siden «Jakten»-bonden Erlend Christoffersen (40) fikk et nytt gårdsmedlem.

Venneparet Karen og Martin, som bor i våningshuset på gårdstunet, fikk nemlig sitt første barn 13. mai i år.

Holdt fortet under fødselen

Til TV 2 forteller økobonden entusiastisk om det nye tilskuddet til gården.

– I mai ble det født en liten gutt i andre etasje på våningshuset her på gården. Det er stor stas!

– Var du med på fødselen?

– Jeg bidro på den måten som jeg tenkte var best, nemlig å holde fortet, sier Erlend og ler.

Det innebar å sørge for at foreldre og barn hadde det de trengte, og at alt lå til rette for en trygg hjemmefødsel.

– Jeg tok blant annet imot doulaen, og andre venner av de nybakte foreldrene, som kom til gården.

Men akkurat da fødselen pågikk var «Jakten»-bonden ute og hentet kuer.

– De hadde begynt å sette i gang med fødselen da jeg dro, og da jeg kom tilbake igjen, med hengeren full av ungkviger, var det en liten gutt der!

ØKOBONDE: Sammen med venner driver «Jakten»-bonden Erlend Christoffersen Bekkloa gård i Finnskogen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Til TV 2 forteller de nybakte foreldrene, Karen og Martin, at hjemmefødselen gikk akkurat slik de hadde håpet på.

– Vi hadde en drømmefødsel, der vi til slutt fikk ta imot sønnen vår mellom oss. Med profesjonell, og utrolig dyktig, jordmor og nære venner til stede er det en opplevelse som anbefales.

Ifølge Karen og Martin ble alt tilrettelagt av parets nære og kjære.

– Grautkjerringer, fødselshjelpere i gamle dager, og gårdsgubber inntok hjemmet og hjalp til med fødsel, mat, vask, gårdsarbeid og masse varme og omsorg.

– Hvordan er Erlend i «filleonkel»-rollen?

– Onkel Erlend har vært støttende gjennom hele svangerskapet og inn i den dyrebare barselsperioden som vi er i nå. Vi har tro på at det blir en veldig spennende og fin tid framover!

– Har sett hvor fin foreldrerollen kan være

– Hvordan føles det å ha fått et nytt , lite medlem til gårdsgjengen, Erlend?

– Det føles veldig bra! Det var vært morsomt å bli kjent med den lille gutten, men også fint å se foreldrene – og spesielt moren.

HOLDT FORTET: Erlend Christoffersen passet på gården og tok imot doulaen i forkant av hjemmefødselen. Dette bildet er tatt på gården i juni, dagen før «Jakten»-bonden skulle møte frierne sine for første gang. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Christoffersen føler han har fått sett en ny side av venneparet den siste måneden.

– De har tredd inn i foreldrerollen, og jeg har sett hvor fint det kan være, sier han til TV 2.

Dette er den første hjemmefødselen på Bekkloa gård, etter at Erlend og vennene hans startet økogårdskollektivet – men kanskje ikke den siste!

Sesong 20 av «Jakten på kjærligheten» har premiere til høsten på TV 2 Direkte og TV 2 Play.