Historisk seier i «Love Island UK» – vinnerne vil donere bort premien på 650 000 kroner

I løpet av de siste to månedene har håpefulle, single briter bodd sammen i en villa i Sør-Afrikas vindistrikt, Franschhoek.

De niende sesongen har bydd på dating, latter, intriger, drama, nyforelskelse, sjalusi og et vidt spenn av britiske aksenter.

I et forsøk på å finne kjærligheten har øyboerne datet hverandre, og for hver uke har det vært enkeltpersoner eller par som har måttet vende snuten hjemover.

Sist mandag ble vinnerparet endelig kåret på britisk TV.

I går var det duket for «Love Island: The Reunion», som er et liveprogram der sesongs deltakere samles for å diskutere hva som har skjedd, både under og etter oppholdet i villaen.

Der avslørte også vinnerparet at de ønsket å donere bort deler av premien på 650 000 kr.

FIRE PAR: I den siste episoden av «Love Island UK», var de fire par igjen som kunne vinne pengepremien. Fra venstre: Ron og Lana, Tom og Sammie, Kai og Sanam, Shaq og Tanya. Foto: Love Island/ITV

Historisk Love Island-vinner

I den aller siste episoden av det det britiske dating-spillprogrammet sto parene Lana Jenkins (25) og Ron Hall (25), Samie Elishi (23) og Tom Clare (23), Tanya Manhenga (23) og Shaq Mohammad (24), og til slutt Sanam Harrinanan (24) og Kai Fagan (24) .

Paret som gikk helt til topps, og vant den gjeve premien på 650 000 kroner, var læreren Kai Fagan og sosialarbeideren Sanam Harrinanan. De danket ut både fotballspillere og modeller fra sesongen.

– Kai og Sanam! Bra jobba, gratulerer! Alle har forelsket seg i dere, dere er ment for hverandre, sa den nye programleder Maya Jama (28) da hun annonserte vinnerne.

– Jeg kan ikke tro det. Jeg er fortsatt sjokkert over at jeg er her, sa Sanam rett etter seieren.

VINNERE: Kai og Sanam ble kåret til sesongens vinnere av Love Island. Foto: TV 2

Fagan og Harrinanan var det ferskeste paret av finalistene, og ble derfor svært overrasket over seieren.

Paret fant nemlig tonen under den «Casa Amor», som er en sentral, men ofte skandaløs, del av realityprogrammet.

Der splittes de etablerte parene seg i én uke, der jentene og guttene bor i hver sin villa. Her møter øyboerne nye single, og de single forsøker å kapre hjertene til de allerede etablerte øyboerne.

Ettersom det var her Kai og Sanam møttes, ble Sanam derfor en historisk Love Island-vinner. En Casa Amor-deltaker har nemlig aldri før vært i et vinnende par. Etter seieren avslørte hun at hun aldri hadde vært i tvil:

– Det føltes helt naturlig, og jeg bare visste at Kai var den rette for meg, sa Harrinanan om partneren.

Denne søndagen møttes alle sesongens deltaker igjen for gjenforeningsepisoden. Programlederen Jama intervjuet da deltakerne om alle de romantiske og dramatiske øyeblikkene gjennom sesongen.

Jama holdt ikke tilbake, og stilte flere av deltakerne til veggs. En av dem som fikk kjørt seg, var Martin Akinola (27).

Martin ble invitert opp på scenen sammen med paret Shaq Muhammad (27) og Tanya Manhenga (23), som havnet på fjerdeplass. Tidligere i sesongen hadde Tanya vært i et par med Martin, før hun gikk tilbake til Shaq.

Det var da Shaq konfronterte Martin med en kommentar han hadde sagt på en podkast.

– Det jeg vil vite Martin, er hvorfor du sa i et podkastintervju at du ville ha sex med Tanya, på måter jeg aldri kunne ha forestilt meg? For det første; dere hadde aldri sex i villaen. Og for det andre; at det er slik du snakker om kvinner får være opp til deg. Men jeg personlig synes det er motbydelig, sa Shaq til jubel fra salen.

Martin fra sin side hevdet kommentaren var tatt ut av kontekst, og forsøkte raskt å beklage. Verken Shaq eller Tanya virket særlig mottakelig for unnskyldningen.



Love Island-seere er kjent for å være svært engasjert i programmet, og reaksjonene etter den pinlige konfrontasjonen lot ikke vente på seg:

Vil donere bort deler av premiepotten

Da vinnerparet Kai og Sanam inntok sofaen, bekreftet de raskt at de offisielt hadde blitt kjærester. Publikumet i salen reagerte med stor applaus, og var tydeligvis fortsatt svært fornøyd med vinnerparet.

Kai og Sanam hadde i løpet av sesongen blitt hyllet for å holde seg unna dramaet i villaen. Da Jama spurte dem om dette var et bevisst valg, hadde de begge et enkelt svar å komme med:

– Det er bare sånn vi er, svarte Sanam med et smil.

KJÆRESTER: Kai og Sanam kunne søndag bekrefte at de offisielt er kjærester. Foto: Love Island/ITV

– Vi er bare veldig avslappet. Jeg tror alle andre som har levd og bodd med oss i åtte uker, kan bekrefte at vi ikke liker konfrontasjoner, la Kai til.

Da programlederen spurte hva de skulle gjøre med de 650 000 kronene de hadde vunnet, var de også sikre i sin sak. Både Kai og Sanam jobber med barn, og derfor følte de valget var naturlig.

– Før vi entret villaen, jobbet vi begge med barn. Så vi har pratet om det, og vi ønsker å donere bort deler av pengene vi har vunnet. Alt er veldig hektisk for øyeblikket, så vi vil ta et steg tilbake og finne noen vi kan jobbe med og donere penger til riktig organisasjon.

