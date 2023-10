Hilarie Burton (41): – Lettelse å få grått hår tidlig

Hilarie Burton fikk sitt gjennombrudd som 20-åring i high school-serien «One Tree Hill». Siden har hun spilt i en rekke TV-filmer og serier.



For tiden er hun aktuell med boken «Grimoire Girl: A Memoir of Magic and Mischief», som blant annet tar for seg spiritualitet.

Burton har gjort en rekke intervjuer for boken, og har blant annet fått spørsmål om hun ser på seg selv som en heks.

Ifølge nettmagasinet People skal dette ha fått henne til å le, før hun svarer:

– Å, selvfølgelig. Jeg er den skumleste dama i byen. Spør noen av vennene til sønnen min.



– Rart



Siden 2021 har hun for alvor omfavnet alderdomstegn i sosiale medier, noe flere av hennes 1,8 millioner Instagram-følgere virker å sette pris på.

I et innlegg fra 2022 delte hun bilder fra frisørsalongen og skrev:

«Siden jeg var superliten ville jeg alltid være en av de kvinnene som hadde en grå strek. De virket farlige».

41-åringen beskrev så at hun for første gang «virkelig» føler seg som seg selv, etter å ha latt det gråe håret vokse ut.

Ifølge Googles-søkemotor er folk mest nysgjerrige på hennes ektemann og hår.

At sistnevnte vekker oppsikt kommenterte hun slik hos TV-programmet «The View»:

– Er ikke det rart?

– Jeg begynte med TV bokstavelig talt sekunder etter at jeg fullførte skolen. Jeg har gitt hele min ungdom til andre mennesker. Og det er virkelig noe så givende for meg med å bare si: «fuck that» og bare la håret gro grått.

SPILTE KJÆRESTER PÅ SKJERMEN: Hilarie Burton med «One Tree Hill»-kollega Chad Michael Murray i 2008. Foto: Evan Agostini

Burton fortalte at hun hadde skuespillerne Bea Arthur, Ruth Gordon og Betty White som helter.

– Det var den jeg ville være. Så å bli grå tidlig hadde vært en lettelse.

Til People har Burton tidligere uttalt at hun tror folk legger for mye vekt på å holde seg ung.

– Men jeg har funnet så mye mer tilfredsstillelse, respekt, suksess og glede i det sekundet jeg tenkte: «Jeg skal ikke spille etter de reglene lengre».

– Mannen min er også en «sølvrev». Ingen har noensinne stilt spørsmål ved at han ble gråhåret. Så jeg ler hver gang jeg ser noen lage en stor sak ut av det.



Deler «kjærlighetstrolldom»

Burton gir også «et sjeldent innblikk» i ekteskapet med Jeffrey Dean Morgan (57) i sin nye bok, ifølge E! News, som har gjengitt flere utdrag.

GIFT: Burton har siden 2019 vært gift med skuespiller Jeffrey Dean Morgan. De har to barn sammen. Foto: Charles Sykes /AP

De to møttes for første gang i 2009, etter at et vennepar ordnet et stevnemøte – uten at de visste noe om hverandre.

I boken roser hun hans arbeidsmoral og innsats for å bryte med stereotypier: «Han er ikke redd for å gråte når han spiller en legendarisk tøff fyr».

Skuespiller-paret jobbet sammen i serien «The Walking Dead», noe hun beskriver som en varm og tilfredsstillende opplevelse.

Hun poengterer at de har hatt veldig ulike karriere-løp – hvor hun har drevet med skuespill «hele livet», mens ektemannen startet mye senere og strevde i flere år før han fikk jobber.

«Så takknemligheten hans for yrket er en vakker påminner for meg».



At de to har travle og ulike tidsplaner er ikke noe Burton ser mørkt på.

SKUESPILLER-PAR: Burton beskriver seg selv og ektemannen som to uavhengige og sterke personligheter, ifølge underholdningsnettstedet E! News. Foto: Steven Bergman/Pa photos

«Jeff har vært på jobb siden vi møttes, og det gjør bare at «hei og farvel» blir mer lidenskapelig».

Skuespillerens bok blir omtalt som en slags «trolldomsbok». I ett avsnitt E! News omtaler, nevner hun at matlaging er en aktivitet hvor hun tilfører spirituelle interesser.

«Det ektemannen min ikke vet er at noen ganger, når vi har småkranglet, så gjør jeg litt kjærlighetsmagi for å roe ham ned».

Videre skriver hun at å knuse tomater blir en fysisk handling for å få bukt med småkranglingen, og kommer med påstanden:

«Jeg vet ikke om det er trolldommen, eller det faktum at han føler seg veldig elsket når han blir laget mat til … Men det fungerer!»