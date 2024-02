Denne lørdagen er det vokalist og frontfigur i Highasakite, Ingrid Helene Håvik (36), som hylles på Kjerringøy i «Hver gang vi møtes».

I programmet hylles hun av sine artistkollegaer Ramón Torres Andresen (26) , William Kristoffersen (72), Tom Stræte Lagergren (32), Emelie Hollow (26), Odin Staveland (38), og Mari Boine (67).

ÅPNER OPP: Ingrid Helene Håvik forteller åpenhjertig om striden i bandet hennes, Highasakite, i «Hver gang vi møtes». Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg følte at jeg hadde et stort ansvar. Det er en jobb som skal gjøres der, og man skal snakke og gjøre det interessant. Det har jeg ikke gjort før; laget innhold som handler om meg, så det var spennende, sier Håvik til TV 2.

Highasakite-suksessen

I februar 2012 slapp Highasakite debutalbumet sitt, «All That Floats Will Rain». Albumet fikk terningkast seks av Dagbladets anmelder og bandet ble nominert til årets nykommer under Spellemannprisen 2012.

All musikk og tekst til bandets andre album, «Silent Treatment», ble komponert av Håvik, og hun vant klassen årets komponist under Spellemannprisen i 2014.



De ble også̊ nominert til to priser under P3 Gull i 2014: Årets liveartist og Årets låt med «Since Last Wednesday».

Bandet ga ut sitt tredje album, «Camp Echo», i 2016. For albumet fikk de Spellemannprisen 2016 i klassen for popgrupper. Deres fjerde album, «Uranium Heart», førte til Spellemann-nominasjon i 2019. Siste album er «Mother» fra 2022.

«Kjærlighetsprosjekt»

Det var Trond Bersu (40) som startet Highasakite sammen med Ingrid Helene Håvik i 2011, og de to innledet også et forhold som varte i fire år.

KJÆRLIGHETSPROSJEKT: Ingrid Helene Håvik var redd Highasakite skulle opphøre da kjærligheten til Trond Bersu tok slutt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Fra 2012 til 2017 gikk bandet fra å være et undergrunnsband til en av Norges største popsuksesser. De solgte drøssevis av plater og toppet «alle» festivaler.

Bersu og Håvik møttes mens de var i 20-årene og studerte ved jazzkonservatoriet i Trondheim, der de også startet Highasakite som en duo.

Etter hvert fikk de med seg Thomas Dahl og Øystein Skar, og ga ut sin første plate seks måneder senere. Debutplaten førte til terningkast seks og intensiv turnèvirksomhet, der de utvidet besetningen ytterligere med Marte Eberson og Kristoffer Lo.



– Trond og jeg var sammen i fire år. Da forholdet tok slutt, var jeg redd for at han ikke ville fortsette å spille med meg. Det ville ikke føltfes som Highasakite, hvis han ikke skulle være med. Det var jo på grunn av han at bandet ble startet, jeg hadde lyst at vi skulle spille sammen. Også fordi jeg beundret hans musikalitet, forteller Håvik.



– Det kjipeste var måten det ble fremstilt

De to fortsatte prosjektet, men så oppstod det likevel problemer innad i bandet.



FEIL FREMSTILT: Ingrid Helene Håvik følte seg feil fremstilt i media under striden i Highasakite. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det skar seg, og bandet ble splittet. Med vokalist Ingrid Helene Håvik og trommeslager Trond Bersu i den ene enden, og gitarist Kristoffer Lø, keyboardist Øystein Skar og Marte Eberson i den andre.

– Det kjipeste med bruddet, var måten det ble fremstilt på i media, og at vi kranglet på en måte som jeg ikke kjente meg selv igjen i. Det ble veldig tilspisset, og det satt oss også opp mot hverandre. Det ble spekulert i hvem som var skurken, og hvem som var offeret, forteller Ingrid.

Svangerskap og bråk

Stridens kjerne dreide seg om hvem som skulle ha rettighetene til bandnavnet. I tre år kjempet de to motpartene, og det oppstod en intern splid.

VANSKELIG SVANGERSKAP: Da Håvik gikk gravid med eldstesønnen, var det mye dårlige presseoppslag og uro rundt Highasakite. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det endte til slutt med at Håvik skulle beholde rettighetene til varemerket og bandnavnet.

I slutten av denne vanskelige striden, gikk Ingrid svanger med sønnen Bjørn (5). Det var ikke lett for henne.

– Gjennom hele svangerskapet dukket det opp nye saker om konflikten. Det var ydmykende. Følelsen av at det truet levebrødet og det jeg skulle forsørge barnet mitt med, førte til at stresset ble veldig høyt i den perioden, forteller Håvik.



Småbarnsmor

Når Ingrid Helene Håvik ikke turnerer med Highasakite, er hun småbarnsmor til guttene Jeppe (2) og Bjørn (5).

På grunn av barna, har bandet valgt å ikke turnere like mye som før. Tre personer i bandet er småbarnsforeldre, så et land som Australia, hvor Highasakite har mange fans, står litt på vent.

SMÅBARNSFORELDRE: Highasakite har tre medlemmer som har små barn, så bandet velger å turnere i nærheten av Norge. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vi liker å turnere i Sverige, Danmark og Australia. Nå har vi ikke satset så mye på Australia de siste årene på grunn av familiesituasjonen, men kanskje vi reiser «down under» i neste runde, avslutter Håvik.

