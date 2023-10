Hevder stjålne penger betalte for sexy karriere

Det er en god vei fra å danse for dollarsedler på en tvilsom nattklubb, til å danse i din egen musikkvideo.

Likevel har Erika Girardi (52), også kjent under kallenavnet Erika Jayne, tatt denne reisen.

Denne uken er hun tilbake i den trettende sesongen av «The Real Housewives of Beverly Hills».

Ble kansellert

Der får man følge hennes forsøk på å kjempe seg tilbake på TV-seernes godside, etter å ha blitt kansellert i en meget stygg sak som rullet opp for tre år siden.

I «The Real Housewives of Beverly Hills» har hun vist frem et liv i overdådig luksus, finansiert ned til den minste diamant av hennes tidligere ektemann, Tom Girardi (84).



GAVER: Erika «Jayne» Girardi mottar en bursdagsgave fra sin 32 år eldre ektemann. Paret møttes da hun var alenemor og jobbet som bardanser i en alder av 27. Foto: HAYU

I serien har hun også vist hvordan livet endrer seg når pengeflyten bråstopper, luksusen forvitrer og «hele» verden hater deg.

Omvendt Robin Hood

Vi må tilbake i tid for å forstå omfanget av skandalen Erika Girardi ble en del av.

VISTE SIN STØTTE: Tom Girardi dukket opp ved et par anledninger i «Real Housewives», her for å vise sin støtte bak scenen etter et av konas sexy show. Foto: HAYU

Eksmannen hennes, Tom Girardi, ser kanskje ut som en harmløs bestefar, men med sitt advokatfirma Girardi-Keese var han en fryktet duellant i rettsvesenet for selv de største og rikeste selskapene.

Lenge var han parets kjendis-alibi, ettersom han var portrettert i den prisbelønte Julia Roberts-filmen «Erin Brockovich», som hadde premiere i 2000.

Filmen var basert på en sann historie, hvor Brockovich hjalp innbyggerne i Hinkley, som hadde fått drikkevannet sitt forurenset av det gigantiske Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

Girardi var advokaten som bidro til det usannsynlige – at ofrene for utslippsskandalen vant saken mot gigantselskapet med utømmelige lommer.

Ikke rart at Girardi ble kjent for å være en slags Robin Hood-advokat, som sørget for at klientene hans vant mot selv de største selskaper.

Men i Tom Girardis 81. leveår skulle imidlertid det gullkantede renommèet gå opp i røyk.

Søkte om skilsmisse på underlig dato

Skilsmissepapirene ble innlevert av Erika Girardi på valgdagen i november 2020.

Denne dagen, og dagene som fulgte, ble mediene dominert av Trump mot Biden. Det var begrenset med spalteplass til ekteskapskrisen til en husfrue fra Los Angeles, når valglokaler hadde mistet stemmer, valgmenn skulle fordeles og opptøyer tok til i flere stater.

Om håpet var en stille exit fra et 20 år langt ekteskap, var det likevel litt mye å ønske seg, spesielt siden en stor del av livet til Erika Girardi var å vise frem livet sitt i «Real Housewives»-serien.

UVANT: Etter bruddet og anklagene har Erika «Jayne» Girardi vist TV-seerne en mer usminket versjon av seg selv. Foto: HAYU

Etter et halvhjertet forsøk på å anklage sin 81-årige eks for utroskap, dukket det opp en nedslående artikkel noen dager før julen 2020 i Los Angeles Times.

Tittelen vitner om et par på full fart ned i tabloidenes avgrunn:

«The Legal Titan and the Real Housewife: The Rise and Fall of Tom Girardi and Erika Jayne».

– Stjålet rikdom

I artikkelen fremkommer sterke anklager mot Girardi, hvor det mest alvorlige går på at han i skjul skal ha unndratt penger fra klientene sine gjennom en årrekke.

Klientene var blant andre etterlatte etter en flystyrt i Indonesia, kvinner som hadde blitt kreftsyke av hormonbehandling og brannskadeofre.

Avisen hevdet også at pengene var med på å finansiere det enorme forbruket og musikkarrieren til kona Erika Girardi.

KARRIERE: Erika «Jayne» Girardi på scenen under ett av sine show før livet hennes endret seg. Foto: HAYU

Anklagene ga seg ikke der. Blant annet ble han etterforsket for smøring av advokatforeningen i California, hvor Girardi skal ha mottatt en rekke klager gjennom årenes løp uten en eneste konsekvens for hans virke eller firma.

Det har også kommet frem detaljer om en påstått affære med en kvinnelig dommer. Girardi etterforskes for å ha investert i et strandhus til henne med penger fra klientene etter en utslippsskandale.

Tom Girardi har siden fått sin advokatlisens trukket tilbake.

En sexy hobby

At det ikke tok seg godt ut, var bare forbokstaven. Erika Girardi har gjennom sitt alter ego Erika Jayne levd ut en seksuelt ladd karakter som levde på å provosere og ta ting til ytterkantene.

Med sangtekster som «It's expensive to be me, looking this good don't come for free» og «How many fucks do I give? None» har hun danset i minimalt med undertøy og simulert sex.

I TV-serien «The Real Housewives of Beverly Hills» hadde hun for vane å gå kledd i designerklær fra topp til tå, hun fløy med mannens privatfly og med på enhver reise var et eget team som gjorde sminken og håret hennes.

Måtte auksjonere bort piano og undertøy

Om Erika Girardi visste om ektemannens handlinger, har vært et sentralt spørsmål. Både blant fansen, fruene og i rettssystemet.

STØTTE: Lisa Rinna (t.v.) og Dorit Kemsley er blant Hollywood-fruene som har støttet Erika «Jayne» Girardi. Foto: Bravo

Mange spurte seg om det ikke ville vært naturlig å lure på hvor de uendelige mengdene med penger kom fra?

I sosiale medier mottok hun en rekke hatefulle meldinger, og flere reagerte på at hun delte undertøysbilder fremfor å uttrykke sympati med ofrene for de påståtte handlingene.

Det ble også arrangert en auksjon med en rekke av parets eiendeler, en del av dem svært private. Blant annet signerte sportseffekter, vinflasker, kunst, møbler, et piano og sexy undertøy av merket Agent Provocateur.

Høsten 2022 ble det klart at Erika Girardi vant rettssaken mot ektemannens gamle firma, hvor to tidligere ansatte i Girardi-Keese saksøkte henne for å ha bistått ektemannen.

Retten fant ingen grunn til å mistenke henne for dette.

– Jeg har vært gjennom de hardeste to årene av mitt liv foran dere. Jeg vil gjøre feil og «Housewives» er konfliktdrevet, og hvis vi skal være ærlige kommer vi til kort og alle gjør feil. Jeg bare gjør dem foran dere, uttalte Erika Girardi i et panelintervju under Bravocon 2022.

TILBAKE IGJEN: På promobildene til sesong 13 av «The Real Housewives of Beverly Hills» fremstår Erika Girardi som sitt gamle jeg. Foto: HAYU

Ennå gjenstår det å renvaske seg helt. Erika Girardi ble nylig anklaget for kredittkortsvindel av en designer, ifølge Reuters.

– Så forferdelig ut

I august møtte Tom Girardi i retten for en høring om han er mentalt tilregnelig til å møte i en rettssak. Et halvt år tidligere ble det klart at den tidligere advokaten var tiltalt for blant annet bedrageri og rettergangsstraff.

Kort tid etter anklagene dukket opp i 2020, ble han erklært dement, og broren ble utnevnt til verge.



Den en gang så stødige, dresskledde mannen fremstår som en forvirret gammel mann, selv om motparten mener dette er en del av et spill for å slippe unna en potensiell straff.

Erika Girardi har vært forsiktig med å veie inn i eksmannens rettsproblemer, men har kommentert bildene av ham.

– Da jeg så ham gå inn i rettssalen, så han forferdelig ut. Hullene i genseren, og bare... Jeg tror han er blind på ett øye. Han så virkelig usunn ut og han har vært gjennom mye.

Tom Girardi looks frail in photos obtained by Page Six from his first court appearance since being indicted on federal fraud charges. #RHOBH pic.twitter.com/PRcARNDjyo — TV Deets (@tvdeets) February 7, 2023

– Det var ikke den smilende, blåøyde, krystalløyde mannen jeg kjente. Denne kombinasjonen av alder, sykdom og alt dette stresset vil jeg anta, det er en forferdelig måte å endre det som en gang var en veldig feiret juskarriere. Å ende det her må være grusomt. Men han ville aldri innrømme det, har Jayne uttalt i et intervju med Los Angeles Times.

I dag bor den tidligere advokaten på et pleiehjem for eldre.

Den nye starten

Etter skilsmissen var Erika Girardi tvunget til å flytte fra sin luksuriøse mansion til et «vanlig» hus hun leier i et boligområde i Beverly Hills.

LUKSUS: Erika Girardi avbildet i sitt gamle hjem som hun delte med Tom Girardi. Der hadde hun blant annet et lite kapell. Foto: HAYU

Her kan nysgjerrige fans, skuelystne eller paparazzier stå utenfor på fortauet og se rett inn i stuevinduet, hvor gardinene som oftest er trukket for.

Etter at hun vant rettssaken mot eksens advokatfirma, har karrieren fått et oppsving.

Hun har gitt ut ny musikk for første gang på mange år, og 25. august startet hun sin egen «residency» i Las Vegas, hvor hun vil holde en rekke konserter.

SHOW I LAS VEGAS: Erika Girardi på premierefesten for sitt nye Las Vegas-show. Foto: ETHAN MILLER

Bare for et år siden ville dette vært utenkelig for den da kansellerte stjernen.

– Jeg hadde aldri trodd at dette skulle skje. Jeg har gjennomgått en så røff tid og jeg fikk bare dårlige nyheter. Så da det kom gode nyheter inn døren, så lurte jeg i et øyeblikk på om det var ekte, uttalte Erika Girardi nylig i et intervju med Billboard.

