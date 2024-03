Hevder sjåføren nektet å slippe henne av: – Ukomfortabelt

Drosjeyrket kan være et ensomt yrke, hvor hektiske arbeidsdager ofte fører til at man har liten kontakt med andre som driver med det samme.



Norges Taxiforbund har siden 1919 jobbet for å belyse, utfordre og utvikle rammeverket for næringen, der vår viktigste oppgave har vært å være en kommunikasjonsformidler mellom offentlige myndigheter og enkeltmedlemmene.



Samtidig har vi også tatt ansvar for å dele kunnskap, utvikle tydelige holdninger i yrket og jobbe for en fremtidig taxinæring vi alle kan være stolte av. Kort fortalt, er vi et bindeledd mellom de ulike taxieierne rundt om i landet, slik at man kan diskutere og utvikle det norske taximarkedet. Vi er her for de som virkelig brenner for yrket og bidrar til å utvikle næringen i riktig retning.



De som kommer inn i næringen for en kort periode, som skal tjene mest mulig og skape mest mulig ugang er ikke en del av oss, men tvert om de vi kjemper mot.





I tillegg til å organisere løyvehavere og drosjeeiere, organiserer vi også noen av de største sentralene i Norge. I mangelen på tydelige regler og rammeverk fra politisk hold har disse selskapene og våre medlemmer sammen tatt ansvar og sørget for nødvendig opplæring i yrket og tydelige regler for hvordan man oppfører seg og opptrer i bransjen. Vi arrangerer medlemstreff, seminarer og har velfungerende fylkesavdelinger som bistår medlemmene i utviklingen av næringen. Dette er helt essensielt og viktig i næringen.

Kilde: Kommunikasjonsansvarlig i forbundet, Adrian Salihu,