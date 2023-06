Hevder å ha mottatt trusler før Amber Heards comeback

Amber Heard (37) har siden rettssaken holdt seg relativt ute av søkelyset og flyttet fra USA til Spania.

Lørdag markerte hennes comeback i filmbransjen.

Heard er nemlig aktuell med en hovedrolle i filmen «In The Fire», som premierte på filmfestivalen i Taormina. Der spiller hun rollen som en amerikansk psykiater som reiser til Columbia for å behandle en gutt som folk tror er besatt. Handlingen er satt til 1890-tallet.

Fryktet tilhengere

Til Variety hevder filmens produsent, Pascal Borno, at det i forkant skal ha blitt mottatt nett-trusler.

Bransjenettstedet skriver at produsentene og folk tilknyttet festivalen var bekymret for mulige demonstrasjoner på løperen av Depp-tilhengere.

Borno hevder at å ha overtalt italiensk politi til å sørge for økt sikkerhet.

– De tok det seriøst og etterpå lovte jeg dem selfier med Amber, forteller produsenten.



Amber Heard og resten av gjengen bak filmen «In the Fire». Foto: Maurizio D'Avanzo/Pa photos

Variety melder om god stemning, hvor de oppmøtte skal ha ropt oppmuntrende ord til «Aquaman»-skuespilleren.

Heard har kun gitt skriftlige kommentarer til nettstedet, som skriver at spørsmål om Depp ikke var tillatt.

– Velsignelse



Deadline har derimot møtt stjerna for et lengre intervju. Der kommer hun med flere sitater som referer til kaoset rundt rettssaken, hvor utallige klipp gikk viralt.

Hun sier at hun har kontroll over «det meste» som kommer ut av munnen sin, og legger til at hun ikke kan kontrollere hvordan hennes stolthet i filmprosjektet kan bli omringet av klipp og lignende.

– Det er en stor ting jeg måtte lære, å ikke ha kontroll over historiene andre folk skaper rundt meg. Det er noe jeg sannsynligvis vil sette pris på som en velsignelse på et senere tidspunkt, sier Heard og legger til:

Amber Heard under Taormina filmfestivalen. Foto: Maurizio D'Avanzo /Pa photos

– Akkurat nå, har jeg ikke lyst til, du vet, å få steiner kastet på meg så mye. Så la oss få elefanten ut av rommet, og la meg bare få si det: Jeg er en skuespiller. Jeg er her for å støtte en film. Og det er noe jeg ikke kan bli saksøkt for.



Videre poengterer hun å ha jobbet i bransjen siden hun var 16 år, og sier at det hun har gjennomgått ikke definerer, eller stopper hennes karriere.

– Jeg sier ikke at jeg har en fantastisk filmkarriere, men det jeg har er noe jeg har skapt selv (...) Oddsen for det i denne bransjen er virkelig usannsynlig, men på en eller annen måte så er jeg her.



37-åringen fikk også spørsmål om motgangen det siste året kan ha styrket hennes som skuespiller.

– Du vet, jeg vil bare lage filmer og bli satt pris på, som en skuespiller. Jeg ønsker ikke å måtte bli korsfestet for å bli satt pris på som det, svarer skuespilleren til Deadline.



Heard er også aktuell med «Aquaman»-oppfølgeren som skal ha premiere i år etter flere utsettelser.

Johnny Depp fikk nærmest en renessanse etter at han gikk seirende ut fra rettsoppgjøret med Heard 1. juni 2022.

Siden har han vært på turné med Jeff Beck, medvirket i Rihannas moteshow og signert det som skal være en rekordstor kontrakt med Dior. Han er også aktuell med filmen «Jeanne Du Barry».