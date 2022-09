Hetses fortsatt etter uttalelsene: – Dette var så drøyt

Det er to uker siden dronning Elizabeth (96) døde i Balmoral-residensen i Skottland.

Nyheten førte til enorme reaksjoner verden over, også her til lands.

Men der flere hyllet henne og sendte sine kondolanser, var det andre som brukte muligheten til å kritisere det britiske kongehuset og dets historie.

En av dem var komiker og programleder Abu Hussain (35).

Kritikken hagler

På Twitters skrev nemlig 35-åringen:

Det britiske monarkiet får faen ikke en tåre ut av denne sør-asiateren her, ass. Morna, Elizabeth — Pakkishontas (@AbuHus) September 8, 2022

I etterkant av dette har det haglet i innboksen og kommentarfeltene hans. Det var ikke Hussain forberedt på.

– Halvannen uke etter uttalelsen var det ganske «heavy» med hets, men det har roet seg litt nå, forteller Hussain til God kveld Norge.

Likevel mottar han noen meldinger som stikker ekstra.

Drøye meldinger

– Det er en del av meldingene som kommer inn som er hetsende, men det er kommentarer som jeg «overlever». Så er det noen spesifikke som jeg legger ut, som jeg mener at folk burde se, forklarer han.

Nylig la Hussain ut skjermdump av en melding han har mottatt, med avsenders fulle navn.

FLERE MELDINGER: Disse meldingene mottok Abu Hussain på fredag. Foto: Privat

– Det var en ganske heftig melding å stå opp til klokka åtte på morgenen. Først tenkte jeg at det var kødd. Det var en drøy melding.

I ettertid har vedkommende sendt flere meldinger til komikeren. Han forklarer at det var et bevisst valg at han avslørte avsenderen.

– Jeg er ikke her for å kansellere noen, men hadde jeg tatt bort navnet hadde det ikke vært like mange reaksjoner. Jeg ønsket at folk skulle vite det og tenker at man må stå for det man skriver til andre.

Flest støttemeldinger

Selv om Hussain opplever å få rasistiske meldinger og hets, forteller han at de aller fleste meldingene han får tilsendt, er støttende.

– Ni av ti meldinger er støttende, men så henger man seg opp i de negative. De fleste klarer jeg, men dette var så drøyt.

Etter at han mottok meldingen, sjekket han om den kom fra en ekte konto. Det viste det seg at den gjorde.

– Det er ikke noe godt å få sånne meldinger fra folk, men jeg har jo litt erfaring. Jeg er blir ikke så veldig plaget av det, men akkurat denne meldingen plaget meg.

I etterkant av praten med God kveld Norge, har Hussain mottatt flere meldinger fra den samme profilen.