Herman Flesvig kastet skjorta: – Ubehagelig prosess

Tydde til omfattende grep for å få konkurrenter til å le, men det som fikk mest fokus var slettes ikke planlagt.

Herman Flesvig (31) er for tiden å se i «LOL: Den som ler sist», men er klar på at dette er første og siste reality-prosjekt.

Der konkurrerer han og ni andre om å skape mest latter, og samtidig holde masken selv – en opplevelse han oppsummerer som «ganske ubehagelig».

Etter mange timer og ulike triks, velger Flesvig å kaste skjorta for å avsløre en omfattende rygg-tatovering.

Det overskygges derimot av noe helt annet, som komiker Maria Stavang mener var den «sykeste» hendelsen under innspillingen.

Spesiell instruks

Flesvig erkjenner at den omfattende tatoveringer ikke fikk oppmerksomheten den fortjente.

– Jeg tror jeg brant kruttet for tidlig. Den er ikke ekte, men jeg synes det er veldig gøy hvordan den ble laget, forteller 31-åringen, og fortsetter:

– Da må du beskrive hva du skal ha laget – og det er jo meg selv med kjempelange baller, som sitter naken. Det å spørre flinke folk som driver med kunst: «Er dette noe du kan lage?» – det er ubehagelig.

Komikerens kreative falske tatovering satt «blyfast» på ryggen i seks uker. I serien ser man at det står «stay humble» under nakenportrettet.

– Den var helt umulig å få av. Jeg var livredd for at T-skjorta skulle gå opp, for det sto jo «boner garage» helt nederst.

– Sykeste hendelsen

Det var ikke bare tatoveringer som overrasket Flesvigs konkurrenter.

PINLIG: Flesvigs kunnskapshull kommer tydelig frem i komiker-reality. Foto: God kveld Norge

For da han får en utfordring om å parodiere statsminister Jonas Gahr Støre, bryter Flesvig ut med at han ikke vet hvem det er.

Podkast-makker Mikkel Niva, som fremsto noe forfjamset, kommenterer at dette trolig stemmer.

Nå oppklarer 31-åringen situasjonen.

– Det å gjøre en parodi av Jonas Gahr Støre er kanskje den kjipeste oppgaven en komiker kan få, for han har jo ikke noen særpreg ved seg annet enn at han er tynn i luggen, sier Flesvig.

På spørsmål om hva som var det sykeste som skjedde under innspilling, svarer Maria Stavang:

– Det var at Herman Flesvig ikke kan oppskriften på en spagetti bolognese.



STJERNELAG: Amir Asgharnejad, Mikkel Niva, Janne Formoe, Hege Schøyen, Jon Øigarden, Sigrid Bonde Tusvik, Maria Stavang, Steinar Sagen, Robert Stoltenberg, Siri Kristiansen og Herman Flesvig. Foto: MATTIAS ANDERSSON / Prime Video Norge

Han sliter nemlig med å komme på noe relatert til den italienske klassikeren, og ender opp med å ryke ut av programmet.

Til God kveld Norge er han klar på at det kulinariske ikke er hans sterkeste felt.

– Jeg er veldig dårlig på mat og visste knapt hva pasta bolognese var. Det er pinlig, avslutter Flesvig.